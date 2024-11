Yate de buceo Pelagian de Wakatobi

Cada tarde, justo antes del atardecer, las pilas de rocas cubiertas de corales alrededor de la base del Magic Pier cobran vida cuando decenas de peces mandarín emergen de sus escondites para su ritual crepuscular. Las hembras se reúnen en pequeños grupos de 3 a 5 y esperan a que aparezcan los machos. Cuando llega un pretendiente, comienza una especie de intrincada danza de apareamiento, agitando sus pectorales. aletas como un colibrí mientras vuela en círculos alrededor de una o dos de las hembras ligeramente más pequeñas.

Una vez que un artista masculino atrae con éxito la atención de una mujer dispuesta, la pareja comienza una danza en espiral mientras se elevan entre dos y tres pies por encima del coral. Esta coreografía implica una sincronización precisa, ya que el pez mandarín desova al azar; y tanto los óvulos como los espermatozoides son liberados simultáneamente a la columna de agua para ser arrastrados por las corrientes.

Para lograr una fertilización óptima, la hembra permanece cerca de la pelvis del macho. aletas mientras dan vueltas. Luego, en el momento cumbre de su ascenso, ella liberará sus huevos. Una vez que su misión haya cumplido, los dos revolotearán de regreso al fondo, donde el macho retomará su cortejo y pasará a la siguiente pareja disponible. Piense en algunos machos que tienen toda la suerte.

Este espectáculo nocturno es sólo uno de los muchos momentos destacados de un crucero a bordo del yate de buceo Pelagian.

Lujo vintage con servicio cinco estrellas

El Pelagian no es un barco de vida a bordo común y corriente. Con una eslora de 115 metros (36 pies) y una manga de 24 metros (7.5 pies) y una popa redondeada, el Pelagian comenzó su vida como un elegante yate a motor de alcance mundial construido en el astillero Batservice Verft A/S en Mandal, Noruega, en 1965.

A principios de los años 1980, los nuevos propietarios reconfiguraron la cubierta principal del yate para adaptarlo a las operaciones de buceo y lo instalaron en el Mar Rojo. Entonces conocido como Fantasea, el yate cambió de rumbo para navegar por las Seychelles y el océano Índico durante unos años antes de encontrar un nuevo hogar en Indonesia. Después de someterse a una remodelación y actualización completas, el Fantasea renació como Pelagian y pronto se convirtió en el complemento perfecto para las operaciones de buceo en tierra de Wakatobi.

Si bien las líneas del Pelagian son antiguas, las habitaciones y las áreas sociales son tan modernas como cualquier yate de lujo de alta gama. Wakatobi no escatimó en gastos para llevar a Pelagian a los mismos estándares meticulosos por los que el complejo es tan conocido. El yate presenta una decoración de lujo, que ofrece todas las comodidades esperadas, como aire acondicionado con control individual y un moderno centro multimedia con entretenimiento de pantalla plana.

Para quienes buscan una experiencia de lujo excepcional, la suite principal de Pelagian ofrece un alojamiento digno de un hotel de lujo y es una de las más grandes y mejor equipadas que se pueden encontrar en un crucero de buceo. Esta suite se extiende por todo el ancho de la embarcación y ocupa toda la parte delantera de la cubierta principal, lo que brinda privacidad y fácil acceso a todas las partes del yate.

Las características que realmente distinguen al Pelagian de la mayoría de los cruceros de buceo de alta gama son el servicio y la exclusividad. La lista de pasajeros está limitada a diez invitados alojados en cinco espaciosos camarotes. Con una tripulación de 12 personas, los pasajeros tienen la seguridad de recibir los más altos niveles de atención personalizada, más propios de un yate privado. Cada día, el equipo culinario a bordo crea comidas dignas de un restaurante con estrella Michelin, incorporando sabores locales frescos en un menú que también incluye platos favoritos internacionales.

La cena se realiza dentro del salón principal o en la cola de milano, y se sirve con un impresionante telón de fondo de mar y cielo. El yate ofrece áreas de comedor y salón con clima controlado, una sala dedicada a la cámara y áreas de estar al aire libre abiertas y protegidas, ideales para leer o relajarse tranquilamente.

El espíritu de servicio de Pelagian se refleja en todos los aspectos de la vida a bordo, desde los atentos servicios en la cabina y en el comedor hasta los preparativos para el buceo y el apoyo en el agua. Las actividades de buceo se llevan a cabo desde un par de embarcaciones de buceo fabricadas a medida, y la tripulación se encarga de la gestión de todo el equipo.

Los guías de buceo brindan apoyo en el agua cuando se solicita o es necesario y son expertos en localizar sujetos marinos raros. Debido a que las inmersiones se realizan en sitios de lodo de aguas poco profundas o en estructuras con importantes relieves verticales que son ideales para perfiles de múltiples niveles, los tiempos de fondo exceden habitualmente los 70 minutos y el programa permite hasta cuatro inmersiones por día, incluidas las nocturnas.

Después de cada inmersión, los huéspedes reciben una toalla de color menta y refrigerios mientras se les da la bienvenida a bordo para relajarse mientras la tripulación prepara todo para la siguiente inmersión.

Listo, listo, bucear

Los cruceros de siete días de Pelagian a través del archipiélago de Wakatobi abarcan una amplia variedad de entornos submarinos, desde paredes escarpadas perforadas por salientes a lo largo del borde exterior de los atolones Karang Kaledupa y Karang Kapota hasta las excepcionales oportunidades de buceo en lodo de la bahía Pasar Wajo de la isla Buton.

El Pelagio también bordea los bordes suroeste de las islas Wangi Wangi y Kaledupa, proporcionando otra ronda de magníficos arrecifes, espectaculares desniveles verticales y pináculos, cada uno de los cuales revela una colección caleidoscópica de vida marina. Las laderas y paredes que se sumergen en las profundidades están cubiertas de grandes árboles de corales blandos de colores vibrantes y gorgonias en rojo, naranja, rosa y amarillo. Con caídas espectaculares y una visibilidad que normalmente supera los 75 metros, estos sitios son ideales para disfrutar del panorama general y, en ocasiones, ofrecen especies de aguas abiertas como barracudas de aleta negra, tortugas marinas y rayas águila.

Además de espectaculares paisajes marinos, hay una gran cantidad de pequeños hallazgos. Lo más destacado de cualquier crucero Pelagio son las abundantes oportunidades para encontrar caballitos de mar pigmeos, ya que las inmersiones se realizan en áreas que albergan tres de las especies más destacadas: el Bargibant, el Denise y el Pontoh.

buceo en lodo

Un elemento característico de un viaje a Pelagian es el buceo en lodo en el lado sureste de la isla Buton. Los lugares que ejemplifican la experiencia del buceo en lodo incluyen Cheeky Beach, Banana Beach e In Between. Estos sitios presentan pendientes graduales desde la costa hasta 100 pies, con un fondo similar al del desierto compuesto principalmente de arena y grava cubierta con un poco de sedimento ligero que puede removerse fácilmente con un lugar equivocado. de.

Para un buceador novato, la pregunta podría ser "¿Por qué estoy aquí?", ¡hasta que comienza a ver lo que hay allí! El primer avistamiento podría ser la cara roja moteada de una anguila serpiente reptil que sobresale de la arena. O, tal vez, un pus maravilloso. pulpo, saliendo a dar un paseo. Si se observa más de cerca, se pueden ver camarones Coleman encima de erizos de fuego y camarones mantis de aspecto alienígena, junto con gobios camarones que se ocupan de sus compañeros camarones alfeidos, que parecen hacer todo el trabajo.

Bucear en los muelles

Cualquier destino de buceo en lodo que se precie debería incluir una inmersión en un muelle, y en Pasar Wajo Bay, Pelagian tiene tres para probar: Asphalt Pier, New Pier y Magic Pier. Cada uno ofrece su propio carácter y atracciones.

Entre los favoritos de los fanáticos se encuentra Asphalt Pier. Los buzos pueden cazar con seguridad alrededor del frente del muelle y los pilotes para encontrar gobios camarones, peces sapo, peces escorpión de hoja y fantasmas robustos, peces pipa anillados y más.

Los pilotes en New Pier son un gran lugar para encontrar anguilas de cinta azul, peces pipa anillados y peces escorpión diablo espinosos, el campo de escombros adyacente es un buen lugar para cazar. pulpo y gobios, que se refugian en conchas, latas y botellas.

Y luego está Magic Pier. Si bien el sitio puede ser productivo durante el día, son las horas entre el anochecer y el amanecer las que son verdaderamente mágicas. Además del famoso pez mandarín, el sitio alberga una colección de invertebrados, desde sepias hasta tiburones de anillos azules. pulpo a los nudibranquios y a los platelmintos, así como al pez rana y al pez león de dos manchas.

Arrecifes, muros y pináculos

La tercera etapa del itinerario del Pelagian tiene como objetivo los bajíos, las laderas y los desniveles empinados ricos en corales que se encuentran entre la isla Wangi Wangi y Hoga. En muchos sitios, los perfiles de los arrecifes se elevan hasta uno o dos metros de la superficie, lo que proporciona a los buzos perfiles fáciles de niveles múltiples para maximizar los tiempos de fondo de 70 minutos o más.

Entre una amplia lista de sitios alrededor de Wangi Wangi se encuentra Komang Reef. Este alargado montículo marino está lleno de vibrantes crecimientos de corales blandos y esponjas alimentadas por las corrientes y plagadas de plenitudes de vida de peces que alcanzan su punto máximo cuando cambia la marea. Otro sitio se llama acertadamente Mercado de Pescado por la gran cantidad de cardúmenes de peces que atrae, incluido un banco bastante grande de barracuda de aleta negra.

En el camino hacia y desde su base de operaciones en Wakatobi Resort, Pelagian puede detenerse en sitios en el borde exterior del alcance de los botes diurnos, como los montes submarinos de Blade. Esta estructura inusual consta de una serie de pináculos con bordes afilados que corren en paralelo y conectados por una cresta inferior que le da a toda la estructura la apariencia de una hoja de cuchillo dentada colocada sobre el borde.

Estos son sólo algunos de los muchos sitios memorables que los buceadores experimentarán a bordo del Pelagian. Y al combinar un crucero con una estadía en Wakatobi Resort, los huéspedes pueden experimentar lo mejor que Indonesia tiene para ofrecer.

“As usual, the standards on Pelagian never disappoint. The diving was breathtaking, the crew are simply awesome, the food and service exceed expectations every time. Such an amazing team. I will certainly be booking another trip on Pelagian very soon! ” ~ Simon Bowen