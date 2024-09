Las campanas del infierno y otras especialidades de las cuevas de Yucatán

PIERRE CONSTANT ha estado en México, siempre dispuesto a profundizar en su cenotes – especialmente en un momento en el que al menos algunos de ellos podrían estar bajo amenaza. Escribió el informe y tomó todas las fotografías…

Yucatán es una tierra fascinante, no sólo por su cultura, su naturaleza y vida silvestre únicas o los antiguos sitios arqueológicos de los mayas, sino porque es un paraíso para los buceadores de cuevas.

Fue mi quinta visita en los últimos cinco años. En 2017, participé en un curso de cueva con montaje lateral de TDI en Playa del Carmen. En 2018, buceé en cenotes Alrededor de Mérida, y regresó al año siguiente por más.

En 2020, mi cueva-la formación Se llevó un paso más allá con un curso de etapas en Playa y DPV la formación En Tulum. Fue más emocionante pero desafiante: en este nivel no puedes usar una cámara submarina porque necesitas ambas manos para manejar el equipo.

Elliot en las profundidades del Pasaje Alexis de agua salada de Regina

Difícilmente se puede pretender haber visitado Yucatán después de un solo viaje. Advanced Open Water Buceador en un cenote Se permite realizar inmersiones en cavernas únicamente, con luz natural siempre a la vista. Cualquier inmersión en un entorno elevado requiere una inmersión específica en cuevas. la formación Seguido de cueva avanzada la formación, todo bien antes de alcanzar el nivel completo de la cueva lateral y así sucesivamente.

La mayoría de los buceadores experimentan cenotes Por primera vez disfrutaría de un acceso limitado y conocería los sitios clásicos a los que bucean la mayoría de los turistas. Con miles de cenotes entre los cuales elegir, se necesitaría toda una vida para explorarlo todo.

Los buceadores de cuevas más dedicados y experimentados seguirán descubriendo nuevas cenotes de vez en cuando, o adentrarse más en los confines desconocidos de los sistemas de cuevas existentes.

Elliott entre pilares en Tortuga

Gondwana

Antes de la desintegración de la antigua Gondwana, que comprendía los continentes de América del Norte y del Sur y África, Yucatán estaba temporalmente unida a lo que un día se convertiría en Venezuela. Cuando hace 140 millones de años comenzaron a formarse el Protoatlántico y el Golfo de México, se desprendió y se convirtió en una placa aislada.

Yucatán, que durante los siguientes 50 millones de años giró en sentido contrario a las agujas del reloj y se desplazó hacia el oeste, colisionó con México. Al este de la península surgió una zona de fractura y se formó la cuenca de Yucatán.

La meseta de Yucatán se formó a partir de caliza cretácica, sin ríos superficiales pero con un subsuelo por el que se filtra el agua. Un impacto de meteorito que dejó un enorme cráter en Yucatán y provocó la segunda extinción masiva del mundo también creó una vasta red de fracturas subterráneas, y durante millones de años la lluvia disolvió aún más la caliza para crear corrientes de agua subterráneas y sumideros.

Los ríos subterráneos más largos del mundo, clasificados como ‘sistemas’, se encuentran en la región costera de Quintana Roo, al este de Yucatán.

Max ilumina una colección de pilares en Xulo

Entre hace 150,000 y 20,000 años, la península estuvo afectada por varias eras glaciales. En la última, llegaron personas procedentes de Asia a través de un puente terrestre sobre el estrecho de Bering. En las condiciones de frío extremo, se vieron atraídos a vivir bajo tierra. El nivel del mar era 65 metros más bajo que en la actualidad.

Animales prehistóricos como osos, perezosos terrestres gigantes y tigres dientes de sable compartían las cuevas, mientras que sobre la superficie vagaban mamuts, mastodontes y gliptodontes junto con llamas, camellos y caballos.

Al final de la última Edad de Hielo, hace unos 8,000 años, el nivel del mar subió y la mayoría de las cuevas se inundaron con agua de mar. El agua dulce de las lluvias subió a la superficie en una capa diferenciada, formando la haloclina borrosa donde se mezclan la sal y el agua dulce.

Max frente a estalactitas y pilares en Xulo

Mucho más tarde, las cuevas jugaron un papel importante en la cultura maya. La palabra cenote tiene su origen en los mayas Dzonot-en, que significa abismo o caverna llena de agua, simbolizando una entrada a Xibalba, el inframundo de los muertos pero también el lugar fértil donde se origina la vida: un camino simbólico entre la Tierra y el inframundo.

Gran Acrópolis, Yaxchilán

En los sumideros se han encontrado cerámicas, junto con restos de ofrendas de sacrificios, como niñas. Cenotes En ocasiones, se utilizaban como cementerios para personas mayores o dignatarios. Hoy en día, los mayas consideran que cenotes Con respeto, como lugar para espíritus de la cueva.

Mi repaso

El vuelo de Air France aterrizó en Cancún por la noche. Me ocupé del coche de alquiler y, como llovía en la carretera, llegué al hotel de Playa del Carmen una hora más tarde y me fui a dormir bien pasada la medianoche.

Era obligatorio pasar un día de transición para preparar el equipo de buceo y la cámara subacuática. Al día siguiente me encontraría con Max, mi guía de buceo en cuevas. Nos habíamos conocido cuatro años antes en el viaje a Mérida.

Buceador de cuevas Max

Muy profesionalmente, Max comenzó con una revisión exhaustiva de mi equipo, quejándose de algunos aspectos como la ausencia de una manguera larga en mi segunda organismo regulador, un cortador de hilo y carretes.

Hacía dos años que no practicaba buceo en cuevas, por lo que necesitaba un repaso. Sentía un poco de tensión al pensar en volver a estar en un entorno elevado y sabía que necesitaba concentrarme por completo. Cuando no se practica con regularidad, se pueden olvidar cosas y, con esta línea de actividad, no hay margen de error.

Yo había hecho 25 cenotes / cuevas por ahora y estaba buscando algo nuevo, emocionante y, si era posible, 'especial'.

Nuestro primer viaje nos llevó al norte, a Puerto Morelos, desde donde giramos hacia el oeste por la Ruta de los Cenotes. La selva de Yucatán es bastante seca, con una altura máxima de árboles de 15 m, y es el hogar de aves asombrosas y animales fascinantes como jaguares y pumas, que a Max le gusta fotografiar con cámaras infrarrojas colocadas en lugares remotos.

Zapote: árbol y campanas

Letrero en Zapote cenote

zapote cenote A la luz del sol

Teníamos pensado bucear en Zapote, un cenote con forma de reloj de arena que resultó bastante oscuro una vez que estuvimos bajo el agua, con una capa venenosa de sulfuro de hidrógeno a 30-35 m de profundidad. De ahí emergió como un fantasma el tronco de un árbol de zapote de 4,500 años de antigüedad, que crecía desde el lecho de 54 m de profundidad.

Max y las estalactitas en forma de hongo invertido en Zapote

Lo que hace único a Zapote son las “campanas del infierno”, o estalactitas con forma de hongo invertido, que cuelgan de las paredes. Estas formaciones se forman en el agua mediante un mecanismo biogeoquímico, aunque son las bacterias atrapadas en la capa de sulfuro de hidrógeno las que crean las campanas.

Estas bacterias, conocidas como "extremófilas", prosperan en entornos extremos, procesando el azufre y elevando el pH del agua para crear formaciones únicas por encima de la haloclina. Por lo tanto, las campanas están vivas en el exterior y los organismos alimentados con azufre contribuyen a la acumulación de calcio.

Las campanas del infierno se acercan

Buceador entre las estalactitas de hongos

Las campanas requieren un entorno con poca luz y se forman solo cerca de la capa que se encuentra a 35 m de profundidad. En 2020, un investigador planteó la teoría de que se formaron de esa manera debido a que las burbujas de dióxido de carbono suben desde las profundidades y quedan atrapadas contra el techo casi horizontal.

La datación radiométrica de algunas de las campanas indica que crecieron durante el Holoceno medio y tardío. Algunas de estas divertidas campanas CO 2 Los hongos que consumen zapote pueden alcanzar de 1 a 2 m de largo y 80 cm de ancho, y los sumideros vecinos contienen estructuras similares. El propio árbol de zapote muestra "campanillas".

Tronco de zapote con buzos descendiendo

Max en la parada de seguridad en Zapote

Cúpula Maravilla

Cerca de allí se encontraba el cenote Maravilla, un sumidero circular, parcialmente volado por el propietario, con una empinada escalera de madera que descendía hasta él. Una vez bajo el agua, se hizo evidente la llamativa forma de cúpula.

No había formaciones dignas de mención, pero había una gran visibilidad y un magnífico rayo de luz de primera hora de la tarde que se adentraba en las profundidades.

El sitio ofrece ambiente para fotografía submarina además de ser un la formación Sitio para apneístas. La temperatura del agua era de 25°C.

Entrenamiento de apneistas en Maravilla

Fósil de almeja en la pared, Maravilla

Nos dirigimos hacia el sur durante los siguientes días, cerca de Dos Ojos y el sistema Sac Actun. establecida en 2018 como el sistema de cuevas submarinas más largo conocido del mundo, que conecta 187 cenotes y una longitud alucinante de 365 kilómetros.

En marzo de 2008, tres miembros del Proyecto Espeleológico de Tulum exploraron la fosa de Hoyo Negro y encontraron los restos de un mastodonte a 60 m de profundidad. A 43 m de profundidad, el cráneo y los huesos de una mujer maya adolescente, una paleoamericana a la que ahora se conoce como Naia, databan de hace entre 12 y 13,000 años.

Plataforma hacia Tak Be Ha cenote

Agua secreta

En el cenote Tak Be Ha (Agua Secreta) nuestros tanques fueron llevados con una cuerda a través de un agujero en la chimenea en el techo hasta el nivel del agua. Una escalera de piedra empinada permitía descender a una cámara grande y amplia, con mucha decoración y luz artificial.

Serpenteando entre las estalagmitas en Tak Be Ha

Columnas en Tak Be Ha

Letrero de advertencia, Tak Be Ha

Bajo un techo de estalactitas y helictitas, Tak Be Ha

Más allá, un camino de tierra lleno de baches de 8 km conducía a través del bosque hasta el sitio de Concha, un sumidero medio derrumbado con un enorme árbol de Álamo que extendía sus raíces como los tentáculos de un árbol rastrero. pulpoLa sensación de jungla era abrumadora.

Pilares y estalactitas en la Concha

Bajo las helictitas de Concha

Max se dirige al túnel de Concha

Buceadores de cuevas saliendo de una inmersión en el cenote Concha

El acceso al agua era muy poco profundo sobre arena blanca. Fuera de la cueva había árboles altos y frondosos y hermosos pájaros momotos volaban por allí. Nos colamos por una estrecha entrada en la piedra caliza y nos sumergimos inmediatamente a una profundidad de 14 m para el resto de la inmersión. La visibilidad era perfecta.

En el primer cruce en T seguimos la línea hacia la izquierda, serpenteando a través de varias cámaras con columnas, estalagmitas, estalactitas y helictitas colgando del techo como dardos.

Después de 30 minutos, cuando mis medidores indicaban 140 bares, Max me señaló un saliente sobre el suelo de la cueva. Para mi sorpresa, vi el esqueleto completo de un perezoso terrestre gigante. Xibalba oviceps, que yace donde murió hace más de 10,000 años durante la última Edad de Hielo.

Esqueleto de perezoso terrestre gigante en Concha

Perezoso terrestre gigante (Museo de la Prehistoria)

En el camino de regreso, Max me llevó aparte a una pequeña habitación. Un pequeño cartel con el número "285" marcaba los huesos de un pequeño gonfotérido. Cuvieronus tropicus, un mastodonte impresionante con colmillos rectos y orientados hacia adelante.

Siguiendo el estrecho sendero de la jungla de regreso al auto con un tanque al hombro, noté con asombro una pequeña serpiente enrollada cuidadosamente en una roca y corrí a tomar una foto.

“Ten mucho cuidado, eso es un ¡Nauyaca!" advirtió un buceador mexicano que pasaba por allí. La víbora de foseta por excelencia asper es una serpiente altamente venenosa también conocida como fer-de-lanza que puede escupir veneno a distancias de hasta 2 m. “Un amigo mío fue mordido y permaneció en cuidados intensivos durante cuatro días…”.

Víbora de foseta suprema descansando sobre una roca en Concha

Estaba a no más de 50 cm cuando tomé la foto. Poco después, Max se encontró con una tarántula yucateca peluda. Brachypelma epicúreanum, en el suelo del bosque. De color negro y con el abdomen rojizo, se escondió rápidamente en su agujero.

Tanino espectacular

En mi cuarto día de buceo en cuevas, Max me llevó a uno de sus sitios favoritos, a 20 km de Tulum y 8 km tierra adentro. Otra tarántula nos dio la bienvenida en el estacionamiento mientras preparábamos nuestro equipo y tanques, y en la caminata de 50 m hasta Koi cenote Una serpiente coral variable del sur de Yucatán de 60 cm, Micrurus apiatus, se deslizó por el suelo del bosque.

Una tarántula peluda se acerca para echar un vistazo a los Koi

De color rojo oscuro con bandas negras delineadas por estrechas bandas amarillas, era una criatura preciosa, bastante tímida pero venenosa.

Una escalera de hierro oxidado descendía en espiral hacia el cenoteLa pequeña abertura del tanque conduce directamente al nivel freático. Los bloques de cemento ayudaron a colocar los tanques en aguas poco profundas. Había una amplia cúpula, un techo bajo con estalactitas y algunos murciélagos; el piso estaba hecho de guano de murciélago negro y volátil, mientras que las paredes eran de piedra caliza blanca.

Doble refracción de la luz en los Koi cenote

A una profundidad de 10-14 m, Max me llevó bajo el agua hasta Xuxi. cenotee. “Te mostraré algo especial”, había dicho, y ahora me maravillé al verlo.

Primer plano de Max contra el tanino en el cenote Xuxi

Durante la temporada de lluvias, la presencia de tierra y hojas hace que se filtren grandes cantidades de tanino en el subsuelo del agua. Esto se traduce en rojos, naranjas, amarillos y verdes impresionantes en la columna de agua: una visión apocalíptica. Nos adentramos en varias cámaras.

Después de un picnic de tacosRegresamos a Koi pero esta vez saltamos a la izquierda y luego a la derecha hacia una pila indistinta de huesos de elefante a la que llegamos después de nadar durante 30 minutos. Se habían colocado pequeños conos blancos del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) como indicadores para la investigación científica.

Las marcas indican huesos fosilizados de un elefante.

Hacia Xulo

Al sur de Tulum, poco antes de Muyil, se encuentra Uku Cuzam, también llamado Xulo en honor al propietario maya local. Originalmente explorado por Álvaro Roldán en 2013, ahora está conectado al Sistema Caterpillar y aguas abajo de él. “Un hotel de cinco estrellas cenote!”, exclamó Max.

Escalera de bajada a Xulo cenote

Un hombre mayor llamado Emilio era el cuidador del lugar, junto con sus dos perros. Después de pagar la entrada de 300 pesos (£ 11.60), descendimos un tramo de escaleras hacia el terreno bajo. cenoteLa mesa de agua estaba a oscuras y tuve que encender la luz de mi casco para instalarme.

Muy rápidamente la cola descendió hasta los 10m y aparecieron cámaras muy ornamentadas con impresionantes columnas, lluvias de estalactitas, estalagmitas en forma de dedos o candelabros y paredes de cortinas y helictitas.

El encantamiento duró poco. Max saltó de repente hacia la derecha, hacia un pasillo de restricciones bajo un techo bajo. Dar la vuelta era impensable y tuve que colocar mi cámara con los brazos del flash extendidos de lado para poder avanzar. Me sentí bastante incómodo.

Finalmente, alcanzamos la línea principal que atravesaba un túnel lateral. Otro salto y regresamos a la base desde allí, en una inmersión de 56 minutos. Los flashes dejaron de funcionar correctamente y sospeché que las baterías estaban bajas. Decidí dejar la cámara para la siguiente inmersión.

Esta fue una decisión acertada, ya que mi guía de buceo saltó hacia la izquierda, después de una tercera serie de flechas dobles, y me condujo a través de restricciones y pasajes muy estrechos bajo el techo, serpenteando de lado sin parar. Incluso me hizo señas para que parara en momentos clave para poder grabar un video mío con su GoPro.

Max saliendo de una cueva en Xulo

Después de 67 minutos, contento con mi rendimiento y mi flotabilidad, Max me estrechó la mano positivamente antes de salir.

Sentado tranquilamente frente a su choza de madera, Emilio nos esperaba con un caguamá, una botella de cerveza de un litro, sus perros descansando en el suelo. Un par de tucanes volaron por encima, se posaron en una rama para mirarnos y despegaron tan pronto como tomé mi cámara.

Emilio disfrutando de una cerveza frente a su casa en Chulo

Pasaje Alexis

Con base en Tulum durante las próximas tres noches, mi último día de buceo fue con Elliot y el sitio Cenote Regina. Originalmente explorado en 2004 por Robbie Schmittner, ahora está conectado al Sistema Ox Bel Ha (a través de Mayan Blue), pero es poco conocido, ¡excepto para los afortunados!

Hacia el túnel principal bajo un techo de estalactitas en Regina

Una gran piscina con una plataforma de madera estaba rodeada de palmeras. El agujero de entrada turbio comenzaba en una restricción y luego se abría hacia una cueva bastante oscura con un amplio túnel. El plan era ir en T a la izquierda, en T a la izquierda hasta que nos sumergimos en un cañón a una profundidad de 25 m.

De repente, como por arte de magia, se iluminó el Pasaje Alexis, un cauce subterráneo de color blanco y azul claro donde se produce la haloclina, y todo quedó borroso durante 30 segundos. Era un entorno hipnótico, pero ya era hora de darme la vuelta.

Túnel azul claro hacia adelante

Pilares y estalagmitas, Regina

Para la siguiente inmersión, el plan de acción fue T-derecha, T-izquierda y T-derecha. Una vez más, descendimos a un profundo pasaje de agua salada más allá de los 18 m.

Mientras miraba a Elliot desaparecer en la neblina de la haloclina, me empezó a doler la oreja derecha por la presión y me di cuenta de que no podía llegar más profundo sin arriesgarme a sufrir graves problemas. Esto podría convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos.

Agité mi linterna frenéticamente hacia Elliot, hasta que entendió que mi señal era para detener la inmersión. Más vale prevenir que curar.

Pierre Constant después de una inmersión en Concha cenote

El Tren Maya En septiembre de 2018, el presidente electo mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el proyecto del “Tren Maya” de 1,525 kilómetros de longitud alrededor de la península de Yucatán. Propiedad de las Fuerzas Armadas mexicanas, conectaría en un circuito las ciudades de Palenque, Escárcega, Mérida, Cancún, Tulum y Bacalar. Un referéndum en las ciudades mostró que el 92% de la gente estaba a favor, después de haber recibido la promesa de desarrollo turístico y otros beneficios y de que la financiación de 321 mil millones de pesos (unos 16 mil millones de dólares) provendría principalmente de un impuesto regional al turismo. La construcción comenzó en junio de 2020 y se proyectaba que se completaría este año. Los activistas ambientalistas y de los derechos indígenas se opusieron a la construcción de nuevas carreteras a través de la selva y predijeron un desastre para la naturaleza. A medida que avanzaba el proyecto, afirmaron que se estaba talando la selva sin que se hubiera realizado ningún estudio ambiental. Pero en noviembre de 2021, la Secretaría de Gobernación eximió al Tren Maya y a otros proyectos de infraestructura de la revisión ambiental. En enero de 2021, los equipos descubrieron más de 8,000 artefactos y estructuras antiguas durante las excavaciones. La comunidad de buceo en cuevas predijo que el proyecto provocaría el colapso de muchas cenotes y cuevas, y lamentablemente se dice que eso ya ha sucedido en al menos 100 puntos. En Quintana Roo, donde ha habido protestas contra la obra, 1,800 kilómetros de cuevas y ríos subterráneos respiran por miles de cenotes que se verá interrumpido por el Tren Maya. Animales salvajes como jaguares, pumas, monos araña, ocelotes, agutíes y aves beben de cenotes Pero el acuífero Maya ahora corre un alto riesgo de contaminación. Los planes originales incluían locomotoras eléctricas para tirar de los trenes, aunque el gobierno anunció más tarde un cambio a diésel para reducir costos. En 2020 dijo que la mitad de la ruta Mérida-Cancún-Chetumal seguiría electrificada. Pero los aspectos negativos del proyecto parecen haber sido cuidadosamente ocultados al público y el presidente de México, AMLO, está decidido a completar la obra antes de que termine su mandato. De camino a los diversos cenotes Vi las anchas carreteras de destrucción que atraviesan la selva de Yucatán, y la magnitud de la deforestación parece horrorosa.

