Noronha: un punto de buceo en el Atlántico

PIERRE CONSTANT ha visitado la isla de Fernando de Noronha, al este de Brasil, para disfrutar de su atmósfera única y, más especialmente, de su buceo.



Si fueras un ave marina sudamericana, podrías volar 525 kilómetros desde Recife o 350 kilómetros desde Natal, en la costa noreste, y posarte en unas diminutas motas de tierra. Fernando de Noronha es a Brasil lo que las Islas Galápagos son a Ecuador, al otro lado del continente.

Piquero de patas rojas

Los dos archipiélagos son, en cierto modo, muy similares. Situados ligeramente al sur del Ecuador, ambos son focos volcánicos nacidos de zonas de fractura del océano y refugios prolíficos para las aves marinas. Y en ambos, el buceo es una de las actividades más populares.

Las 21 islas Noronha son mucho más antiguas que las Galápagos. Se encuentran en la placa Sudamericana y cuentan con una serie de volcanes, entre ellos el atolón Rocas, que se extiende hacia el oeste.

El archipiélago fue descubierto el 24 de julio de 1503 por el explorador portugués Gonçalo Coelho, financiado por Fernao de Noronha pero, según cuenta la historia, atribuido a Americo Vespucci, un miembro italiano de la expedición que describió por primera vez las islas.

Buzos a la deriva en el canal

Posteriormente fue ocupada por los holandeses antes de caer en manos de los franceses y finalmente fue tomada por los portugueses en 1737. Construyeron varias fortificaciones, incluida la fortaleza de Nossa Senhora dos Remedios, y Fernando de Noronha se hizo famoso como destino de prisioneros políticos.

Charles Darwin llegó a bordo del HMS Beagle En 1832 y a principios del siglo XX se establecieron asentamientos italianos y franceses para el comercio y el tendido de cables submarinos. Los vuelos comerciales de Aeropostale unieron Sudamérica con Europa y África y, durante la Segunda Guerra Mundial, Noronha se convirtió en una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Parque marino nacional

The Brazilian military administered the islands from 1942 to 1988, when the islands were declared a national marine park, and today tourism fuels the economy. Noronha has become a dream vacaciones island for wealthy Brazilians.

Entrada al parque marino nacional

Fernando de Noronha fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001 y su gestión está a cargo del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), adscrito al Departamento de Medio Ambiente. Rocas se administra por separado como reserva biológica prohibida a los visitantes.

Se ha puesto en marcha un plan de desarrollo sostenible del parque marino, con la ayuda de la población local. Los sitios turísticos y la infraestructura están estrictamente controlados.

Buceador con una raya mantequilla en el canal

El vuelo de GOL desde Recife dura una hora. Al llegar, se paga la TPA (tasa de permanencia), que cuesta 76 reales (unos 10 libras esterlinas) por noche, pero aumenta a medida que se prolonga la estancia. La oficina del parque marino cobra a los extranjeros una tarifa de entrada de 222 reales (30 libras esterlinas), válida durante 10 días.

La mayoría de los alojamientos se encuentran en casas de huéspedes o pensiones. La vida y la comida son caras en la isla.

Hay tres centros de buceo que operan en Oporto, en la costa noreste, y también hay tiendas de buceo en la ciudad colonial portuguesa de Vila dos Remedios, con sus edificios históricos como el Palacio Sao Miguel y la iglesia de Nossa Senhora dos Remedios.

El puerto deportivo de Oporto

Playa Pico do Meio, vista desde el fuerte Nossa Senhora dos Remedios

El imponente fuerte de Nossa Senhora dos Remedios, sobre un acantilado que domina la ciudad, ofrece buenas vistas de Oporto, la Praia do Meio (Playa del Medio) y la icónica roca en forma de pulgar, el Pico de Meio, una atracción al atardecer.

Las islas están expuestas a la corriente ecuatorial del sur, que va de este a oeste, y a los vientos alisios del sureste. El “mar interior” de la costa norte está en calma entre abril y noviembre, pero en otras épocas del año predominan los vientos alisios del noreste.

El “mar exterior” en la costa sur suele ser agitado, pero la visibilidad es más clara, por lo que las operaciones de buceo eligen sus sitios según la época del año.

La temperatura del agua es de 28 °C durante todo el año y la visibilidad varía entre 25 y 40 m. Con sus 25 sitios de buceo, Noronha es considerada la mejor de Brasil.

El paisaje submarino, compuesto principalmente de basaltos volcánicos negros, es más bien monótono, con sus rocas, crestas, a veces cañones, pasadizos y cuevas. Allí donde las corrientes fluyen por los canales, las esponjas cubren las rocas que adquieren un color muy colorido, a menudo rojo brillante. Por lo demás, lo habitual son los bancos de algas verdes y uvas marinas.

Las esponjas proporcionan el color estacionario.

Días de buceo

Los camiones recogen a los buceadores en sus Posada A las 7.15 horas, los guías ofrecen una sesión informativa sobre las instalaciones del barco y los sitios de buceo. Algunos hablan inglés o español, aunque el brasileño es el idioma habitual. Los sitios de buceo se encuentran a entre 10 y 30 minutos de distancia.

Durante mi estancia en diciembre, la mayor parte del buceo fue en el Mar Interior, entre los puntos este y oeste de la costa norte de Noronha.

Cordilhieras, cerca del extremo noreste, es una cresta sumergida con muchas algas. Una vista común allí es un pequeño banco de roncos de rayas azules y doradas (Haemulon chrysargyreum) Pez loro brasileño (Sparisoma amplio) son verdes en la espalda y rojos en el vientre en el caso de las hembras, mientras que los machos adultos se vuelven azul claro con una media luna roja en la cola.

Gruñidor de rayas amarillas en una caverna

Pez loro brasileño juvenil

Cacho de mar gris de las Bermudas (Cifo sectario) se mueven en pequeños grupos, al igual que las margates negras (Anisotremus surinamensis), de cuerpo alto, cabeza empinada y color plateado con una mancha negra detrás de las branquias.

Cacho marino de las Bermudas

Margates negros

Me encuentro con una tortuga carey (Eretmochelys imbricata) ajenos a los buceadores, y un pez cirujano azul (Acanthurus coeruleus), una de las especies de pez cirujano más raras que existen.

Tortuga carey pastando

La Ilha do Meio (Isla del Medio) se encuentra entre la Ilha da Rata (Isla de la Rata) y Porto. La idea es explorar cuevas y pasadizos en aguas poco profundas, entrando y saliendo a escondidas detrás del guía de buceo mientras el fotógrafo submarino de la compañía All Angle te espera al otro lado. Las fotos están disponibles en la tienda de buceo por la noche a 30 dólares cada una (aproximadamente 4 libras esterlinas).

Las cuevas están llenas de barrenderos de cobre (Pénfigo común), pequeño mero con manchas azules y vientre amarillo (Cephalopholis fulva), parejas de peces ángel franceses (Pomacanthus paru) y los cirujanos azules. De regreso a la superficie, los tímpanos negros y los rabijuncos de cola amarilla vuelan alegremente.

Conejo

Pez ángel francés en el canal

Pájaro tropical de cola amarilla

En el extremo occidental de la isla, Ponta da Sapata es un sitio de anidación de piqueros de patas rojas. Caverna da Sapata, un arco submarino con fondo arenoso, proporciona un refugio para las rayas del sur (Dasyatis americana), con púas de color pimienta en la espalda. Sin que los buceadores los molesten, mantienen una actitud zen.

Buceadores en caverna

“Algunas tortugas se pierden en rincones apartados de la cueva y acaban convertidas en esqueletos…”, confirma Julio, feliz de posar sonriente junto a una calavera. Una buena visibilidad favorece las buenas fotografías. Una pequeña pared en el exterior revela tres peces lima garabateados (Aluterus scriptus) y el pez lima anaranjado con manchas blancas (Cantherhines macrocerus).

Tres peces lima garabateados…

…y pez lima anaranjado con manchas blancas

Cagarras, en el lado este de Noronha, al oeste de la isla Rat, es un sitio de anidación de piqueros enmascarados. Una inmersión más profunda en la zona de 32 m, también es un lugar para langostas espinosas de Cabo Verde (Panulirus charlestoni), gato negro (Caranx lugubris), el pez ángel francés y el llamativo pez loro brasileño.

Langosta espinosa de Cabo Verde

En el canal

Buraco das Cabras, a 20 m de profundidad, es más productivo para los fotógrafos. Un tiburón nodriza errante (Cirrato de ginglymostoma) crea revuelo y termina acercándose a mí sin miedo. Grandes mantarrayas cubiertas de arena observan pasar a los buceadores.

Un frenético despliegue de buceadores brasileños "youpie" hacen gala de su exuberancia con los brazos abiertos detrás de una tortuga y frente al fotógrafo oficial. Espero pacientemente mi turno para acercarme a la criatura que pasta entre las rocas.

Un pez ballesta oceánico (Canthidermis sufflamen) pasa y los peces cacho de las Bermudas estallan en pequeñas nubes. Al final de la inmersión en el interior del canal, entre las islas Rat y Middle, una gran ancla portuguesa antigua incrustada en esponjas rojas llama mi atención. A la deriva en la corriente, vuelo sobre un hermoso lenguado pavo real (Bothus lunatus) alfombrando una roca redondeada.

Ancla vieja incrustada con esponjas

Cabritos, en el extremo noreste, parte de las aguas cristalinas del Mar Exterior para ingresar al canal. Es un sitio poco profundo y colorido, con muchas rocas con forma de hongo cubiertas de esponjas.

Black jack y un banco de peces doctor (Acanthurus chirurgus), gato con ojos de caballo (Caranx latus) con sus colas amarillas bifurcadas y sus salmonetes de banda amarilla (Mulloidichthys martinicus) completan el espectáculo. Una segunda ancla vieja, aún más grande, me deja con la boca abierta.

Black jack en el baño

Mi deseo para el último día de buceo me lo concederán Leo y Julio. Frente al extremo occidental de la isla, el pináculo submarino Cabeço da Sapata suele estar sujeto a fuertes corrientes y movimientos de agua, pero nosotros solo experimentamos un oleaje suave.

Un gran tiburón nodriza pasa como una sombra sobre el fondo de arena blanca. Un pequeño banco de jureles de ojos de caballo se arremolina a su alrededor.Lujanus jocu), de color plateado con barras en la parte posterior, flotan como pacíficos zepelines.

Tiburón nodriza

Nubes de cromis amarillas (cromis multilineata) se balancean con la corriente sobre el pináculo mientras bancos de peces ballesta negros (Melichthys niger) flotan en el azul.

Pez ballesta negro

Trinta Reis, en Mar de Fora, se encuentra en medio de la costa sur, entre islotes rocosos que emergen. El océano está tan agitado como se esperaba, pero bajo el agua todo es sereno. La arena blanca está tallada por marcas de ondulaciones en una vasta extensión, lo que crea un buen efecto fotográfico.

Navegamos por un canal y entramos en un cañón con rayas del sur y jureles negros. Al salir, veo un tiburón de arrecife (Carcharhinus perezi) deambulando majestuosamente por una vasta extensión de arena blanca.

Tiburón de arrecife del Caribe a lo lejos

Leo se relaja en la parada de seguridad

Es un ambiente atmosférico y con mucha luz, que hace olvidar que Fernando de Noronha fue un lugar de intensa pesca artesanal de tiburones entre 1992 y 1998. Lamentablemente, se capturaron tiburones negros, de arrecife, sedosos, limón, nodriza, tigre y martillo.

La vida en la tierra

La vida silvestre en las islas oceánicas es extremadamente limitada. Los mamíferos son prácticamente inexistentes en Noronha, excepto las ratas y los chico, un roedor de color castaño introducido por los primeros colonos como alimento.

Un moco

Lagarto teju

El lagarto teju blanco y negro, que se encuentra principalmente en la selva, fue introducido desde el noreste de Brasil en la década de 1950 para combatir a las ratas y crece hasta unos 40 cm. Tiene una lengua bífida de color rosa, como un lagarto monitor, pero como ataca a las aves locales, es un depredador no deseado en la isla.

Cuando Charles Darwin desembarcó en Noronha el 20 de febrero de 1832 (tres años antes de visitar Galápagos), se maravilló al contemplar un exuberante bosque tropical con magnolias, árboles de laurel adornados con delicadas flores y árboles llenos de frutos.

Cangrejo del bosque

Estos bosques originales dejaron de existir después de que Noronha se convirtiera en una colonia penal, y a finales del siglo XIX la isla estaba casi completamente deforestada, pero una lenta recuperación comenzó en 19 con el estatus de parque nacional marino.

Los proyectos de conservación están gestionados por el ICMBio. Además de la reserva biológica del atolón Rocas, existe el Proyecto Tamar para la conservación de las cinco especies de tortugas marinas que se sabe que visitan las islas: la tortuga verde, la tortuga carey, la tortuga boba, la tortuga golfina y la tortuga laúd, aunque los buceadores generalmente sólo ven las dos primeras.

El otro proyecto se refiere a los delfines giradores (Stenella longirostris), que tienen una población residente en la apartada Baia dos Golfinhos, en el noroeste. Los visitantes vienen temprano por la mañana para ver a los delfines jugando en la bahía.

Bahía de los Porcos

Hay varios senderos disponibles, aunque algunos requieren reserva previa porque son guiados en horarios específicos por un guía autorizado. ICMBio guía. La mayoría conducen a playas o miradores y pueden durar entre 15 minutos y tres horas.

Varias agencias también ofrecen tours privados con transporte propio, o incluso cruceros para hacer snorkel o avistar delfines.

Los viajeros independientes con un presupuesto bajo pueden tomar el autobús gratuito 'Coletivo' que va y viene entre Oporto en el noreste y el Sueste en el suroeste a lo largo de la BR-363, proporcionando acceso al inicio de todos los senderos y playas exóticas. Fernando de Noronha Es una experiencia verdaderamente brasileña, donde el extranjero es bienvenido, aunque ciertamente es una rareza.

Hacia el final de mi estancia, paso por una casa con un cartel colorido en la puerta que dice “Lo siento, estás en el paraíso.– “Sonríe, estás en el paraíso”.