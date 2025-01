Obteniendo el panorama general en Wakatobi

Capturando el verdadero alcance de los arrecifes de Wakatobi a través de imágenes de gran angular

Un par de buzos navegan por el costado de un descenso en Wakatobi. Para capturar la imagen, me quedé encima de ellos a una profundidad de 3.6 m/12 pies. Configuración de la cámara: ISO 200, velocidad de obturación 1/125 seg., lente Tokina de 10-17 mm configurada en 10 mm, apertura F/5.6, Sea & Sea YS-250 dual configurada entre la mitad y un cuarto de potencia.

Después de haber realizado varios viajes a Indonesia Wakatobi Dive Resort, Puedo dar fe de que un fotógrafo podría pasar semanas aquí llenando una tarjeta de memoria tras otra con espectaculares retratos de vida marina y tomas macro, sin quedarse nunca sin material único. Pero eso es sólo la mitad de la historia. Para capturar toda la belleza de este destino, deberá concentrarse en el panorama general.

Un escenario perfecto

Wakatobi Resort está rodeado por algunos de los arrecifes de coral más prístinos del mundo, y eso no es casualidad. El emblemático programa de conservación marina del complejo financia una reserva marina privada que protege unos 20 kilómetros de arrecife. La evidencia de sus esfuerzos proactivos de conservación es evidente en la vitalidad de los arrecifes.

Tomas como la de este buceador pasando sobre un enorme coral de mesa (a 9.1 m/30 pies) dicen que es un gran lugar para estar entre el público. Para capturar la imagen, los ajustes de la cámara incluyeron: ISO 200, velocidad de obturación 1/160 seg., con mi lente ojo de pez Tokina 10-17 mm configurada en 12 mm, apertura F/7.1 Para mantener la iluminación con un aspecto natural, se utilizaron las luces estroboscópicas Sea & Sea YS-250. puesto a media potencia.

Además de permanecer en condiciones casi prístinas, el terreno submarino de Wakatobi abarca una topografía espectacular. Hay pendientes de arrecifes empinadas y paredes verticales que se elevan a unos pocos metros de la superficie, crestas sumergidas y montes submarinos que saltan desde las profundidades con picos que se elevan en las aguas poco profundas salpicadas de sol. Agregue una excelente claridad del agua y abundante luz ambiental y tendrá las condiciones ideales para tomar fotografías en gran angular y mostrar estas vistas con detalles vibrantes.

Encendiendo la rosa

En el sitio de buceo de Wakatobi Roma Hay una formación de coral en espiral gigante apodada "la rosa" por su forma obvia cuando se ve desde arriba. Sentí que mi mejor opción era elegir una lente ojo de pez y disparar usando solo luz ambiental, ya que había mucha disponible. Usar luces estroboscópicas sólo serviría para iluminar la pequeña cantidad de partículas en la columna de agua entre el coral y yo.

La formación de coral de volutas gigantes apodada “la rosa” en el sitio de buceo de Roma en Wakatobi se encuentra a una profundidad de 18.3 m/60 pies. Para obtener la exposición, los ajustes de la cámara se establecieron de la siguiente manera: ISO 200, velocidad de obturación 1/125 seg. Lente, ojo de pez Tokina de 10-17 mm ajustado a 10 mm, apertura F/5.6, dependiendo únicamente de la luz disponible, sin luces estroboscópicas.

Como no hay líneas rectas en un arrecife, la distorsión en forma de barril creada por la óptica del ojo de pez rara vez es un problema. De hecho, ocurre todo lo contrario, ya que la distorsión puede aportar un poco más de dramatismo al tema. Para transmitir una sensación de escala, hice que mi modelo flotara a un metro por encima del coral.

Trae el fondo

Casi todas las personas que conozco utilizan una configuración de doble luz estroboscópica. Si bien es esencial para iluminar al sujeto de manera uniforme en primer plano, al tomar fotografías con gran angular, muchos se olvidan de pensar en el fondo. Cuando se trata de los trópicos, nada lo dice mejor que equilibrar la luz ambiental con su propia iluminación para darle ese atractivo y hermoso atractivo azul.

Creo firmemente en disparar manualmente, y esto incluye las luces estroboscópicas. En Wakatobi, la salida de mi luz estroboscópica rara vez se configuraba por encima de 3/4 de potencia, más a menudo la configuración variaba entre un cuarto y la mitad de potencia.

A una profundidad de 12.2 m/40 pies. Para capturar esta colorida colección de esponjas y corales blandos, elijo los siguientes ajustes de cámara: ISO 200, velocidad de obturación 1/160 seg., lente Tokina 10-17 mm configurada a 12 mm, apertura F/6.3, conjunto dual Sea & Sea YS-250 justo por encima de la mitad de potencia.

Antes de preparar cualquier toma, mi estrategia siempre comienza con saber dónde está el sol, observar dónde la luz natural pasa de brillante a oscura y tomar lecturas de la luz ambiental a través de la lente en cada punto. Esto me permite establecer una línea de base para los valores de apertura. Luego puedo comenzar a trabajar para capturar mejor el azul del agua del fondo.

Por ejemplo, en el sitio llamado Lorenzo's Delight, encontré un hermoso y grande abanico de mar rojo junto a la pared a 110 pies. A esa profundidad, la luz ambiental seguía siendo bastante buena, lo que me permitía mantenerme en 200 ISO con lecturas de medidor que oscilaban entre f4.5 y f5.6. Aumente el ISO hasta 400 y será prácticamente f/8 y estará allí. Una vez que marqué los valores de apertura adecuados para capturar el azul ideal del agua, volví mi atención al arrecife.

A una profundidad de 33.5 m/110 pies, la configuración de la cámara incluía: ISO 200, velocidad de obturación 1/80 seg., lente Tokina 10-17 mm configurada a 10 mm, apertura F/7.1, Sea & Sea YS-250 duales configuradas manualmente con luz estroboscópica derecha entre ellas. mitad y cuarto de potencia, luz estroboscópica izquierda a media potencia.

A esa profundidad, el abanico parecía más marrón oscuro que rojo, lo cual quería resaltar, además de agregar un buzo a la escena para dar una escala de su tamaño. Para retener la luz ambiental, bajé ligeramente la velocidad de obturación a 1/80 de segundo a un valor de apertura de f7.1 (más menos media parada) para mantener suficiente profundidad de campo tanto para el aficionado como para el buceador.

Otro ejemplo de fotografía en profundidad es esta imagen (a la izquierda) de un buceador detrás de un coral blando muy grande a 36.6 m/120 pies. por el costado de una pared. Configuraciones de la cámara: ISO 200, velocidad de obturación 1/80 seg., lente Tokina de 10-17 mm configurada en 10 mm, apertura F/7.1, Sea & Sea YS-250 duales configuradas manualmente entre media y máxima potencia. En la imagen de al lado (el buzo pasando por un gran barril de esponja a una profundidad de 16.8 m/55 pies), pude lograr resultados similares con el mismo ISO 200, pero aumentando la velocidad de obturación a 1/125 seg., mientras bajando la apertura hasta F/6.3, la potencia de salida de mi Sea & Sea YS-250 a la mitad de potencia.

Todo este proceso puede parecer demasiado metódico, pero recuerda que, a diferencia de un pez, un arrecife no va a ninguna parte. Tiene tiempo suficiente para revisar sus resultados y realizar los ajustes sutiles necesarios para mejorar su iluminación y composición. Debido a que las pantallas LCD no siempre cuentan toda la historia, siempre reviso la imagen reproducida con la pantalla de histograma de la cámara.

Agregar un asunto

Incluir un tema de vida marina agrega escala e impacto a las imágenes de gran angular. La clave es encontrar un tema que sea interesante y accesible. He descubierto que la sepia Broadclub de los arrecifes de Wakatobi puede ser muy tolerante con los buceadores. Siempre que mantenga sus movimientos lentos y deliberados; Es posible que le permitan acercarse bastante para tomar fotografías.

Encontramos esta sepia cooperativa Broadclub durante una inmersión en una pared a una profundidad de 12.2 m/40 pies. Configuraciones de la cámara: ISO 200, velocidad de obturación 1/125 seg., lente Tokina de 10-17 mm configurada en 13 mm, apertura F/8.0, Sea & Sea YS-250 duales configuradas manualmente entre media y máxima potencia.

Incluir un sujeto humano en una toma de gran angular no sólo agrega interés (ya que las personas encuentran interesantes a otras personas) sino que también agrega una mayor oportunidad para contar una historia. En lugar de simplemente nadar a través del encuadre, haga que su modelo participe en algún elemento de la escena.

Si trabaja con otro fotógrafo, un truco sencillo es tomarle una foto. Y si también disparan con una configuración de gran angular, es probable que hagan lo mismo que usted. Cuando se utilizan lentes ojo de pez en personas, la distorsión de campo de la lente en el rango de 10-11 mm a veces puede resultar demasiado excesiva. Esto me parece especialmente cierto cuando los sujetos en un encuadre también incluyen un animal marino. En esos momentos, a menudo retrocedo un poco, favoreciendo el rango de zoom de 13 a 17 mm.

Para subir un poco más la apuesta, siempre que el sujeto siga cooperando, puedes cambiar de posición y hacer que otro buceador se mueva lentamente hacia el lugar que acabas de dejar para crear un retrato de interacción marina. Mantener tus movimientos lentos y deliberados para evitar la alarma del sujeto te dará más tiempo y oportunidades para tomar fotografías en lugar de intentar apresurarte. Ejercer un poco de disciplina vale la pena.

Profundidad 7.62 m/25 pies. Configuración de la cámara: ISO 200, velocidad de obturación 1/125 seg., lente Tokina 10-17 mm configurada en 17 mm, apertura F/8. Teniendo en cuenta que la superficie del pez en primer plano sería muy reflectante, la potencia del estroboscópico se redujo a aproximadamente un cuarto de potencia en los Sea & Sea YS-250.

Un banco de peces agregará mucha vida a tus ángulos amplios, pero también pueden ser sujetos fugaces, lo que requerirá que anticipes la toma mucho antes de que suceda. Nuevamente sugiero aplicar la misma estrategia que uso para tomar fotografías generales de paisajes marinos; tome lecturas del medidor tan pronto como esté en profundidad. Esto le permitirá establecer una línea de base para los valores de apertura en función de los niveles de luz ambiental circundantes y luego estar listo cuando ese banco de jureles, peces loro, barracudas o peces murciélago entren en escena y se encuentren dentro del alcance.

Centrarse en la vida marina

Después de capturar algunos de los impresionantes panoramas de los arrecifes, podrá centrar su atención en la vida marina. Durante una inmersión en Roma, me encontré con un par de pulpos grandes en lo que parecía una disputa territorial en ciernes, ya que ambos estaban adoptando una postura erguida a dos pies de distancia uno del otro.

Two Day Octopus together. For this Day Octopus at a depth of 9m/30ft., Camera settings: ISO 200, shutter speed 1/125 sec., Tokina 10-17mm lens set at 17mm, Aperture F/8.0, dual Sea & Sea YS-250’s manually set quarter power.

Había agua clara y abundante luz ambiental disponible para mostrar tanto la vitalidad del pulpo en primer plano como la vista más allá. Sólo se necesitó una cantidad sutil de iluminación estroboscópica, ya que la distancia de trabajo entre la lente y el sujeto era de menos de un pie.

Wakatobi's House Reef es un gran lugar no solo para disfrutar de paisajes de gran angular sino también para una amplia variedad de vida marina grande y pequeña. A una profundidad de 24.3 m/80 pies. Una de las tortugas verdes residentes del sitio navegó por la pared. Para la captura, ajustes de la cámara: ISO 200, velocidad de obturación 1/125 seg., Nikonos R-UW 13mm, Apertura F/6.7, Retra Primes duales configurados manualmente a media potencia.

Además de atender a buceadores recreativos que utilizan nitrox, Wakatobi está bien equipado para atender a buceadores que utilizan rebreathers, incluidos grupos de hasta 20 personas; algo que vale la pena considerar con una riqueza tan inagotable de temas para fotografiar.

