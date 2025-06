Promesa del buceador: ¿Cómo va todo, un millón de dólares después?

“Es realmente la historia de buceo de la década”, dice con orgullo Chris Goldblatt, fundador y director ejecutivo del Fish Reef Project. “Dondequiera que voy, la gente me pregunta: '¿Por qué no he oído hablar de esto?'. ¡Pues lo estoy intentando con todas mis fuerzas!

“Los arrecifes están un poco remotos, son difíciles de encontrar, pero si cada vez más buceadores empiezan a verlo con sus propios ojos, creo que eso cambiará”.

Chris está en su casa de Santa Bárbara frente a una videollamada de fondo con algas gigantes y peces garibaldi. Acaba de regresar de un viaje a San Clemente, en las Islas del Canal de California, para evaluar su población de abulón: "La he observado durante los últimos 40 años y se ha recuperado bastante bien allí", dice.

¡El Proyecto Arrecife de Peces empieza a parecer más divertido! (FRP)

El Proyecto Fish Reef tiene un nombre que podría sugerir simplemente otro emprendimiento a pequeña escala para crear un hábitat para la vida marina.

Entonces descubres la magnitud de su ambición, incluida la reversión de la drástica pérdida de los otrora exuberantes bosques de algas del Pacífico oriental, y el hecho de que Chris ya ha invertido lo que él considera un millón de dólares de su propio dinero para llevar el proyecto a su impresionante nivel actual.

Todo se basa en un imán de vida marina de hormigón con forma de tortuga llamado Cueva Marina, y en una promesa hecha in extremis.

“En 2003 tuve un terrible accidente náutico”, explica Chris. “Cinco amigos y yo fuimos embestidos por un petrolero y nos hundimos en medio del Canal de la Mancha.

“Mientras estoy ahí afuera desangrándome hasta morir, flotando en el agua a 20 millas en el medio de la noche en calzoncillos, bueno, uno hace muchos tratos con su creador cuando está en ese tipo de situación.

Mi idea era que, si sobrevivía, pasaría el resto de mi vida aportando más vida al océano de la que le había quitado, y le había quitado mucha. He pescado mucho en mi vida y no me avergüenzo de ello, tanto como pescador submarino como cuando fui pionero del movimiento de productos del mar sostenibles en los años 90 como comerciante de productos del mar.

Campamento de verano de buceo

Este cazador furtivo convertido en guardabosques había crecido en Malibú: “Una comunidad humilde en aquellos tiempos, y si querías algo bueno para comer, tenías que ir a pescarlo”.

Ya practicaba buceo en apnea a los ocho años y, cuando tenía 13, su madre lo envió a un campamento de buceo de verano en Catalina, que podía certificar a alguien de su edad.

Compró su primer barco casi al mismo tiempo “y empezó a bucear como un loco en el único lugar al que podía acceder, que era la bahía de Santa Mónica: todo barro y arena salpicado de algunas rocas y algunas estructuras artificiales.

“Realmente me quedó grabado en la cabeza lo que sucede si logras mejorar este hábitat limitado: pasas de un desierto a un oasis”.

Una cueva marina (FRP)

Y eso es lo que hace ahora el Proyecto de Arrecifes de Peces de Chris. Tiene el poder de transformar los páramos marinos en prósperos ecosistemas marinos biogénicos capaces de albergar algas marinas, corales, mamíferos marinos, peces, crustáceos y aves marinas, reduciendo la presión pesquera sobre los arrecifes naturales existentes y creando atractivos atractivos para los buceadores.

Estos arrecifes hacen más que atraer vida marina, también... grow “Esto crea tanta cantidad que se desborda hacia las áreas circundantes”, dice Chris, tal como nos prometieron que puede suceder en las Áreas Marinas Protegidas (AMP) cuando realmente se implementen.

Anatomía de una cueva marina

“Sentí la necesidad de crear una organización que no solo creara arrecifes artificiales, sino algo que pudiéramos llamar un arrecife biogénico, que cumpliera la función de un arrecife natural, pero que, una vez desarrollado, tuviera un aspecto natural al ojo humano”, dice Chris. Nada de barcos desguazados ni neumáticos viejos para él.

Cuando comenzó el proyecto en 2010, inicialmente recurrió al diseño familiar de “bola de arrecife”, pero, además de preferir un nuevo enfoque “por razones de propiedad intelectual”, se hizo evidente que las bolas de arrecife eran mucho más adecuadas para la propagación de corales que para las algas.

La solución fue desarrollar Cuevas Marinas. Estas están hechas de hormigón marino, utilizando una mezcla de cemento que iguala el pH del hormigón al del agua de mar y no desprende gases. Se estima que la vida marina que coloniza las unidades elimina más carbono del que se libera en el proceso de fabricación del hormigón.

Mezcla de una cueva marina (FRP)

Dispersión de lubinas desde cuevas marinas recientemente sumergidas (FRP)

Con un peso de 1,280 kg y una superficie de 8 m², las unidades están diseñadas para resistir el hundimiento en la arena y no se moverán ni siquiera en condiciones de fuerza huracanada, afirma Chris. Sus zonas planas favorecen el agarre de las grandes algas marinas, mientras que las cavidades atraen a los peces reproductores y otras criaturas a instalarse.

Ubicar cada unidad para obtener el máximo beneficio se ha convertido en un arte, pero las cuevas marinas generalmente se instalan en un rango de 6 a 20 m, donde el mar es claro y no está contaminado.

Se instala una nueva cueva marina (FRP)

Su diseño genera un efecto de surgencia, desviando agua más fría y rica en nutrientes del fondo marino hacia la columna de agua. Pueden personalizarse para adaptarse a especies objetivo específicas que prefieren ciertas profundidades y entornos, y tienen una vida útil estimada de 500 años.

Se dice que las cuevas marinas producen un dosel de algas más denso, capaz de resistir las mareas de tormenta. Es importante destacar que, además, pueden producirse en masa sin degradar su calidad, afirma Chris. Mientras que los sistemas de la competencia tardaban entre dos horas y dos semanas en fabricarse, "¡nosotros inventamos un sistema que se puede fabricar en un minuto!".

“Al producir algas marinas, es necesario hacerlo en un tamaño y alcance que les permita defenderse”, dice. “Por lo tanto, tiene que ser un gran bosque de algas, y si se quiere exportar vida marina y no ser un arrecife de atracción, eso implica escala. Se necesita una unidad de alta eficiencia que se pueda eliminar”.

El alga despega (FRP)

California: El gran desafío

Chris tenía un título en pesca y administración de empresas y había dirigido tres negocios exitosos, incluyendo el comercio de mariscos y una empresa de suplementos dietéticos orgánicos, cuando se propuso abordar el problema de la desaparición de las algas marinas en California. Pero difícilmente podría haber elegido un desafío mayor que establecer su organización sin fines de lucro en su estado natal.

“No existe un programa de arrecifes patrocinado por el estado ni en California ni en Baja California, como sí lo hay en el resto del país y de México”, explica. “Tener la costa más extensa de la unión, y dados los beneficios cuantificables y conocidos, es bastante curioso, pero hay razones políticas para ello. De hecho, hay fondos para ello, pero no se destina a la creación de arrecifes”.

Pronto se enteró de que tendría que pasar por no menos de 11 agencias estatales y federales para obtener los permisos necesarios, y que este proceso, como se vio, le llevaría 10 años. Compara la tarea con postularse a gobernador, luchando por conseguir el apoyo de todos, desde el mundo académico hasta los partidos políticos, grupos ambientalistas e intereses pesqueros.

En Florida solo existe un permiso para arrecifes artificiales, pero en California hay que seguir el mismo proceso que si fueras Exxon quien instala una plataforma petrolera. ¡No hay salvación porque estás restaurando el bosque de algas!

De hecho, las primeras cuevas marinas aparecieron en la costa este de Carolina del Sur, compradas por única vez por el Departamento de Recursos Naturales: "Ahora hay pargos gigantes, meros, langostas y serviolas por todas partes", dice Chris.

Una langosta espinosa se acerca (FRP)

Pasarían seis años antes de que se creara su primer gran arrecife, en la lejana Papúa Nueva Guinea (PNG). La primera instalación en el Pacífico oriental se encontraba en México, abarcando 26 hectáreas de lecho marino frente a San Quintín, donde las 730 unidades existentes pronto se ampliarán a 1,000. Tres ubicaciones más en Baja California están en la mira de Chris.

California fue la campaña a largo plazo. Un proyecto piloto en Goleta, frente a Santa Bárbara, donde el histórico bosque de algas gigantes fue arrasado por El Niño de 1983, involucró 16 cuevas marinas y logró demostrar a las diversas agencias de licencias su eficacia.

"Los resultados son simplemente asombrosos", dice Chris. "Hay algas en la superficie, pequeños peces de roca, vieiras, langostas y todo lo que puedas desear".

La creación de un arrecife de cueva marina de dos hectáreas suele tener un costo de 10 millones de dólares, y el Proyecto Fish Reef aún busca financiación para completar los tres sitios que conforman la columna vertebral de su sistema de arrecifes biogénicos californianos: en Goleta, en un sitio frente a Malibú y otro frente a San Diego. Chris también tiene en la mira Point Conception en Santa Bárbara.

Inspeccionando el arrecife de peces (FRP)

Dinero y pesca

Aproximadamente la mitad de la financiación para el Fish Reef Project procede de los ahorros de toda la vida de Chris Goldblatt –“y en realidad no soy un hombre rico”– y el resto de donaciones.

“Aunque estamos en una de las zonas más ricas del mundo, todavía no hemos recibido un donante millonario”, dice con tristeza. “He tenido que adoptar un enfoque monástico, viviendo un estilo de vida muy austero durante 15 años y renunciando a todos los lujos a los que estaba acostumbrado como empresario”.

Rinde un emotivo homenaje al creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, un compañero graduado de la Universidad Humboldt de California, que proporcionó el capital inicial.

Steve fue nuestro primer donante en 2010 y nos envió un cheque de 10,000 dólares. Estaba agonizando en ese momento, tenía cáncer, y fue una de las últimas cosas que hizo en este mundo. Eso nos animó a seguir adelante.

La pista está en el nombre. Peces Reef Project, pero en su núcleo está la creencia fundamental de Chris de trabajar con, y nunca contra, la comunidad pesquera, una actitud que no siempre sienta bien a los conservacionistas.

“Los pescadores artesanales son sus mejores aliados”, insiste. “Por ejemplo, en México trabajamos con las cooperativas, conocidas por sus prácticas altamente sostenibles. Fortalecer su capacidad de autoabastecimiento nos da acceso a toda la península de Baja California.

Lo mismo ocurre en África y en Papúa Nueva Guinea, donde creamos sus primeros arrecifes. El Proyecto Arrecifes de Peces firmó un acuerdo con los ancianos tribales de Papúa Nueva Guinea por el cual crearía un arrecife a cambio del cese voluntario de la pesca con dinamita.

Seis años después, ya no se ha practicado la pesca con dinamita en el arrecife, porque les cedimos la propiedad del mismo. En México, se llegó a un acuerdo similar sobre la pesca destructiva con redes de enmalle.

Despliegue de cuevas marinas (FRP)

“Ahora tenemos grupos que nos presionan para que vengamos y construyamos un arrecife, y podemos recaudar más dinero de la gente de Senegal, Kenia o Papúa Nueva Guinea para hacerlo que de la gente de aquí mismo en Santa Bárbara y Malibú.

Es bastante irónico, pero esas comunidades comprenden los beneficios de la pesca, el ecoturismo y el buceo. Así que ahora todos están de acuerdo. carta blanca “operar de una manera que otras organizaciones no lo hacen”.

El núcleo duro

Como buceador, Chris disfruta de que cada cueva marina se convierta en un arrecife único, con su propio elenco de personajes, lo que multiplica las oportunidades de buceo. ¿Cuánto tiempo dedica a visitar los sitios?

“Realmente me metí en el buceo en apnea durante 25 años y ahora he vuelto al buceo, no solo por el componente científico de lo que hacemos, sino también por la experiencia subacuática.fotografía componente. Pero cuando construimos los arrecifes, yo estoy ahí abajo como capataz, diciendo: "¡Muévelo un poco a la izquierda!".

Buzo trabajando usando una línea umbilical (FRP)

Chris cuenta con los voluntarios incondicionales que lo han apoyado a lo largo de los años: los cinco directores de la junta, incluyendo a su secretario Lonnie Nelson, quien lo apoyó incondicionalmente desde el principio. Algunas experiencias problemáticas posteriores con personas que, según él, querían secuestrar el trascendental proyecto lo hicieron sentir un poco receloso de quienes no conoce bien.

En cada proyecto se debe instalar una instalación de hormigón prefabricado semipermanente y se debe poner a un director de proyecto a cargo de las operaciones locales, incluida la organización de los remolcadores y barcazas necesarios, con Chris y la junta rotando para ayudar a administrar la fuerza laboral remunerada local.

Voluntarios del Proyecto Arrecife de Peces: Chris Goldblatt en el centro (FRP)

El Proyecto Fish Reef tiene estatus de observador permanente ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) de la ONU, asociado recientemente con las presiones para iniciar la minería en aguas profundas. "Te otorga los mismos privilegios y acceso que a un delegado nacional", dice Chris, "así que podemos solicitar reuniones en todo el mundo con presidentes, primeros ministros y ministros de finanzas".

Respetamos mucho este privilegio. Quería integrarme a los ministerios de alto nivel en los distintos países que nos acogerían, y fue una buena estrategia.

El Proyecto Arrecife de Peces fue recibido calurosamente por Papúa Nueva Guinea, Kenia y Senegal, aunque sufrió algunos falsos comienzos en países como Ghana y Bangladesh.

“Cuando te invitan a un país para conocer a todo el mundo, puede suceder de dos maneras”, explica Chris. “A veces la gente malinterpreta y piensa que llegamos con un bolsa de dinero, y luego puede descarrilarse.

O bien, comprenden que tienen un interés en el proyecto y necesitan participar en la recaudación de fondos. Luego, hay que explorar mecanismos de financiación, desde relaciones bilaterales hasta la banca de carbono azul, lo cual puede llevar tiempo.

“Nuestros megaproyectos están en Senegal y Kenia con lo que llamamos el Gran Arrecife Alimentario Africano, porque es una forma de alimentar a una gran porción de África: convertir pesquerías de alto impacto y alta captura incidental en pesquerías de bajo impacto, como capturar langostas mediante buceo, usar anzuelos de mano para capturar pargos, meros o langostas de alto valor y mejorar la industria del turismo de buceo.

“Maldivas también ha tendido una mano, por lo que el éxito genera éxito, pero cada proyecto es una cadena de suministro que dura varios años”.

Conjeturas

Un sitio de cueva marina (FRP)

“Al principio, había muchísimas incógnitas”, reflexiona Chris. “Todo se reducía a conjeturas fundamentadas, incluida la ingeniería de la propia Cueva Marina.

“Aparecíamos en esos lugares y todo el mundo pensaba que debíamos tener todo el dinero del mundo porque parecía una operación muy costosa, pero era literalmente todo nuestro capital para esa única operación, sin salarios para el personal estadounidense ni nada por el estilo.

“Estuve en la situación de haber pagado el depósito de nuestras barcazas, todo el equipo estaba listo y yo estaba viendo un clima inestable, sabiendo que el sitio del arrecife estaba a 90 millas del sitio de carga. ¿Morirán todos si digo 'vamos'?

Tomar estas decisiones y luego ir de un lado a otro gritándole a un grupo de chicos que no hablan inglés sobre dónde desplegarnos... ¡Imagínense el estrés! Pero ahora sé exactamente lo que podemos hacer; ¡nos estamos adentrando en... ¿me atrevo a decirlo?... el reino del placer! Descubre más sobre... Proyecto de arrecifes de peces.

