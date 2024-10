Reserva ahora: 6 viajes de buceo más para tener en cuenta

La escapada 'definitiva' para mujeres en solitario

Con sus 270 habitaciones, Kandima Maldives es uno de los complejos turísticos insulares más grandes de las Maldivas, un lugar de “estilo de vida activo” que ofrece una amplia variedad de atracciones, incluido el buceo, pero entre sus afirmaciones está que es la “escapada isleña definitiva para mujeres que viajan solas”.

El complejo turístico Kandima en las Maldivas

Cuando no esté buceando, Kandima promete relajación, tratamientos de spa holísticos, sesiones de yoga, snorkel, parasailing, jet ski, pesca, conservación de corales, clases de arte y cruceros al atardecer, así como pasatiempos más energéticos como windsurf, kayak, tenis y voleibol, sin mencionar "10 opciones gastronómicas únicas".

“Para los viajeros que viajan solos, especialmente las mujeres, la seguridad es una prioridad absoluta”, afirma. En cuanto al buceo, los huéspedes no solo encontrarán el centro de buceo Aquaholics, sino también un oficial de seguridad de buceo exclusivo y una cámara de descompresión en el lugar.

Explorando el arrecife

Una estadía de siete noches en noviembre para ocupación individual en una villa de playa con vista a la laguna y acceso directo a la playa cuesta desde US$575 (£440) por noche en pensión completa, incluido un crédito de resort de $100. Uso de equipo de deportes acuáticos una vez al día, 20% de descuento en el a la carta También se incluyen restaurantes, una cena de tres platos en el Flames Grill y una sesión de fotos de 30 minutos.

También hay algunas ofertas para inmersiones múltiples: de 6 a 11 tienen un precio de $60 cada una y de 12 o más $55, aunque hay que sumar una tarifa de alquiler de barco de $15 para una y $25 para dos; todos los precios de Aquaholics se pueden encontrar aquí. aquí.

Kandima Maldivas también tiene un Oferta de reserva de último minuto con hasta un 40% de descuento en estancias antes del 23 de diciembre si la reserva se realiza antes de finales de octubre.

Conduce, bucea y ahorra £400 en Bonaire

Pez ángel francés

Si te apetece una estancia en el conocido Buddy Dive Resort En Bonaire este noviembre, Bucear en todo el mundo ofrece ahorros de £400 por pareja por semana.

El paquete incluye la modalidad de buceo "drive-and-dive" que hizo famosa a Bonaire, con alquiler de coche y suministro de botellas para permitir inmersiones ilimitadas desde la costa a lo largo de la costa oeste de la isla, con una selección de hasta 60 sitios de buceo marcados. También se incluyen seis inmersiones en barco.

Toda la costa es un parque marino designado y allí se han registrado más de 470 especies de peces, además de tortugas carey, peces sapo gigantes, rayas águila moteada y caballitos de mar.

El arrecife de coral está a sólo 10 m de la costa, la temperatura media del agua ronda los 29 °C, la visibilidad a menudo supera los 30 m y, cerca del continente sudamericano, Bonaire está muy al sur del cinturón de huracanes.

Buceo desde la costa en Bonaire

El complejo, que ofrece alojamiento informal y relajado en apartamentos, también cuenta con su propio arrecife. Además del centro de buceo PADI 5* Buddy Dive Centre, hay una piscina, un club infantil Buddy Rangers y una selección de restaurantes.

El precio de oferta especial desde £2,595 por persona incluye vuelos de ida y vuelta desde el Reino Unido, traslados, siete noches de alojamiento (dos compartidas), alquiler de coche, seis inmersiones en barco y contribución al fondo de conservación.

Un viaje más grande para los cruceros vida a bordo en México

México Liveaboards está recibiendo un nuevo buque, Quino Del Mar, que sustituirá Quino del guardián cuando se lance el próximo mes de julio. El operador ya está aceptando reservas para viajes a Socorro y al Mar de Cortés.

El casco de acero Quino Del Mar Es más grande que su predecesor, de 36 m y 8 m de manga, y también más grande que el otro barco de la flota. Rocío del Mar, y el operador promete más espacio, estabilidad y comodidad en lo que pueden ser largas travesías por el Pacífico.

Aún en construcción: Quino Del Mar (Vida a bordo en México)

Tiene 10 habitaciones dobles en suite cabins, two at lower and eight at upper deck level. The main deck has a large salon, computadora-station, dining-room and kitchen, while the dive-deck includes a fully equipped camera table; there is also a shaded sun-deck. There is air-conditioning throughout, and diving is from two 8m Achilles inflatable pangas.

A 10-day trip to Socorro is priced from ​​US $4,195 (£3,200); eight days to the Midriff islands in the Sea of Cortez from $3,095 (£2,360); 13 days exploring Baja California from $4,895 (£3,730) and an eight-day southern safari of the Sea of Cortez from $2,500 (£1,900).

El verano continúa en España

Barco de buceo Les Illes

No renuncies todavía al verano en Europa: hasta finales de noviembre la temperatura del agua es ideal para explorar los fondos marinos de la Costa del Montgrí, el parque natural de las Islas Medas, dice Hotel y buceo Les Illes en L'Estartit, en la costa mediterránea de España.

El centro de buceo Les Illes fue fundado en 1985 y en sólo 10 minutos con su barco de buceo se llega a la reserva marina protegida, donde se puede bucear en praderas de posidonia y observar numerosas especies impresionantes de peces, vida sésil y crustáceos.

Una estancia de ocho días y siete noches en pensión completa con 12 inmersiones en barco cuesta desde 774 euros (650 libras esterlinas) y hay vuelos económicos disponibles a Girona desde el Reino Unido.

El crucero de vida a bordo Infiniti se ha asociado con Atlantis Filipinas

Atlantis Filipinas, que opera complejos turísticos en Dumaguete y Puerto Galera y ha operado durante mucho tiempo su propio crucero de vida a bordo, el 32m Atlantis Azores, ahora ha formado una asociación con lo que describe como otro "verdadero yate de aguas azules", el Infiniti vida a bordo

Dice que después de años de consideración Infiniti El barco resultó ser uno de los pocos que cumplía con sus exigentes estándares de calidad de servicio y valor para los huéspedes. “No es el típico barco de salvamento o barco costero de madera que se vende comúnmente como barco de buceo en Filipinas”, es su duro veredicto.

Infiniti El Atlantis fue construido "por buceadores para buceadores" en Tailandia en 2013 y es un barco de acero de 39 m con cuatro cubiertas y 11 camarotes. También tiene dos semirrígidas de 5 m. La mudanza ha duplicado con creces la capacidad del Atlantis, según informa la operación, y es posible que tenga que darse prisa porque ya tiene reservas completas hasta bien entrado el año 2026.

Atlantis vuelve a ofrecer a las familias buceadoras sus semanas “Kids Dive Free”, donde los adultos pueden bucear con sus hijos menores de 18 años sin coste adicional, es decir: uno paga, el otro va gratis, por lo que los niños pueden alojarse, comer y bucear gratis durante estas semanas especiales.

La oferta va más allá: los miembros mayores de la familia de entre 18 y 30 años pueden disfrutar de tarifas reducidas para buceadores o no buceadores, y estos últimos reciben una prueba de buceo gratuita. Las familias con más de dos niños también reciben un descuento del 50 % en sus inmersiones. Tenga en cuenta que Atlantis no ofrece servicios de niñera.

Las próximas semanas del KDF en Puerto Galera serán del 21 de diciembre al 11 de enero y en Dumaguete del 30 de noviembre al 8 de diciembre y del 14 de diciembre al 11 de enero. El año que viene, ambos complejos turísticos celebrarán las semanas especiales del 1 al 12 de julio y del 23 de agosto al 6 de septiembre.

Entre las mantas gigantes

Expediciones Manta está aceptando reservas para un viaje de buceo terrestre a Ecuador el próximo año. El país sudamericano tiene la manta raya oceánica más grande registrada del mundo (Mobula birostris) población y se encuentra en la ruta migratoria de las ballenas jorobadas; entre 400 y 2,000 ballenas llegan para dar a luz y aparearse en la época de la expedición.

La base es la Isla de la Plata, frente a Manabí, parte del Parque Nacional Machalilla, y el viaje de nueve noches se realizará del 15 al 24 de agosto de 2025. En esta época, las mantas oceánicas visitan la zona en tal cantidad que se pueden registrar entre 30 y 40 ejemplares durante un día de buceo. No solo son grandes las cantidades, sino también las rayas individuales.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Los sitios de buceo también albergan una gran población de tortugas verdes, peces de arrecife, morenas, rayas inusualmente grandes y, ocasionalmente, peces luna.

A los huéspedes se les promete la oportunidad de experimentar y participar en investigaciones de conservación de vanguardia para proteger las rayas, trabajando junto con la organización benéfica con sede en el Reino Unido. Manta Trust y científicos afiliados del Proyecto Mantas Ecuador. Instalarán etiquetas, recolectarán muestras de biopsias y fotografiarán imágenes de identificación.

El alojamiento es en el hotel Victor Hugo y el buceo es con el centro de buceo PADI Exploramar 5*. El precio de US$2,750 (£2,100) incluye alojamiento con desayuno (dos personas compartiendo), traslados entre el aeropuerto de Guayaquil y Puerto López, seis excursiones en barco privado de día completo a la Isla de la Plata con almuerzo, dos inmersiones guiadas al día, impuesto municipal, una visita guiada a la isla y una visita guiada a la selva. El número máximo de invitados es de ocho. Envíe un correo electrónico a Niv a info@mantaexpeditions.com

