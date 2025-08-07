Récord de caídas en la cobertura de coral duro de la GBR

Los buceadores aún pueden encontrar gran cantidad de corales duros atractivos en la Gran Barrera de Coral de Australia en comparación con muchas partes del mundo, pero son las tendencias subyacentes las que preocupan a los científicos.

La cobertura de coral duro en la GBR ha disminuido sustancialmente con respecto a los altos niveles de los últimos años y ha regresado a niveles cercanos al promedio de largo plazo, lo que pone de relieve lo volátil que se ha vuelto la situación, según el último informe de la encuesta anual elaborado por el Instituto Australiano de Ciencias Marinas (AIMS).

La GBR experimentó la mayor disminución anual en la cobertura de coral en dos de sus tres regiones (norte, centro y sur) desde OBJETIVOS comenzó a monitorearse hace 39 años.

Blanqueamiento parcial y mortalidad en una colonia de Platygyra en la región central (AIMS LTMP)

Esto fue impulsado principalmente por el estrés térmico inducido por el cambio climático que provocó la mortalidad de los corales en el evento de blanqueamiento masivo de 2024, pero también por el impacto de los ciclones y los brotes de estrellas de mar corona de espinas.

En la región norte, la cobertura de coral cayó durante el año entre un 25% y un 30% aproximadamente; la región central experimentó una caída menor, del 13.9% al 28.6%, y la cobertura de la región sur cayó entre un 31% y un 26.9%.

Desde una base alta

“Las pérdidas récord de cobertura de coral duro de este año partieron de una base elevada, gracias al máximo histórico de los últimos años”, afirma el Dr. Mike Emslie, director del Programa de Monitoreo a Largo Plazo de AIMS. “Ahora observamos una mayor volatilidad en los niveles de cobertura de coral duro”.

Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)

Este es un fenómeno que surgió en los últimos 15 años y que indica un ecosistema bajo presión. Hemos visto la cobertura de coral oscilar entre mínimos históricos y máximos históricos en un período relativamente corto, cuando antes estas fluctuaciones eran moderadas.

La cobertura coralina se sitúa actualmente cerca del promedio a largo plazo en cada región. Si bien la Gran Barrera de Coral se encuentra en condiciones comparativamente mejores que muchos otros arrecifes de coral del mundo tras el blanqueamiento masivo global de corales, los impactos fueron graves.

De los 124 arrecifes de coral estudiados, 77 registraron una cobertura de coral duro de entre el 10 % y el 30 %, 33 arrecifes, entre el 30 % y el 50 %, y solo dos superaron el 75 %. Dos arrecifes presentaron una cobertura inferior al 10 %.

Buzo participando en un estudio de arrecifes (AIMS LTMP)

Arrecifes de coral dominados por la Acropora Las especies estuvieron entre las más afectadas por el blanqueamiento masivo de los corales y los dos ciclones, dice Emslie.

“Hemos dicho en el pasado que estos corales son los que crecen más rápido y son los primeros en desaparecer, ya que son susceptibles al estrés térmico, los ciclones y son el alimento favorito de las estrellas de mar corona de espinas, y los resultados de este año lo ilustran.

Las infestaciones de estrellas de mar corona de espinas aún se encuentran en niveles de brote en varios arrecifes del sur de la GBR, incluida la isla Tern (AIMS LTMP).

“Esta es también la primera vez que hemos visto impactos sustanciales de blanqueamiento en la región sur, lo que lleva a la mayor disminución anual desde que comenzó el monitoreo”.

El blanqueamiento masivo del año pasado, parte de un evento global que comenzó en el hemisferio norte en 2023, fue el quinto en la GBR desde 2016 y tuvo la mayor huella hasta el momento, con un blanqueamiento de alto a extremo en las tres regiones.

Se registró un blanqueamiento menor en varios arrecifes a lo largo del norte de GBR, como esta colonia de Acropora en Lagoon Reef (AIMS LTMP).

“Este año, los arrecifes de Australia Occidental también experimentaron el peor estrés térmico registrado”, comentó la directora ejecutiva de AIMS, la profesora Selina Stead. “Es la primera vez que vemos que un solo blanqueamiento afecta a casi todos los arrecifes de coral de Australia”.

Estos eventos se están volviendo más intensos y frecuentes, dijo, como lo evidencian los de 2024 y 2025, la segunda vez en una década que el arrecife ha experimentado un blanqueamiento masivo en dos años consecutivos.

“Estos resultados proporcionan evidencia sólida de que el calentamiento de los océanos, causado por el cambio climático, continúa generando impactos sustanciales y rápidos en las comunidades de arrecifes de coral.

Trabajo de campo en la Gran Barrera de Coral (AIMS LTMP)

“El futuro de los arrecifes de coral del mundo depende de una fuerte reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de las presiones locales y regionales y el desarrollo de enfoques para ayudar a los arrecifes a adaptarse y recuperarse de los impactos del cambio climático y otras presiones”.

Objetivos 2025 Programa de Monitoreo a Largo Plazo Cuantifica las tendencias en el estado de las comunidades de coral de la GBR y las últimas resumen anual informa los resultados de los estudios de arrecifes de agosto de 2024 a mayo de 2025 y evalúa el impacto del evento de blanqueamiento masivo de 2024.