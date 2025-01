Buceo en lodo en Pemuteran

ARNE HODALIC es un buceador con mucha experiencia, pero los placeres macro del buceo en busca de criaturas en el noroeste de Bali, en Indonesia, fueron algo completamente nuevo para él. Se trata de la alegría de coleccionar, dice este nuevo adepto, que tomó las fotografías

Comenzó como la mayoría de las malas ideas: tomando un café y charlando de forma informal. Después de años de explorar arrecifes de coral de todo el mundo, pensé que lo había visto todo.

“No se trata de colores deslumbrantes ni de arrecifes extensos; en realidad, es bastante inquietante”, decían mis nuevos conocidos. Me intrigaba.

Pemuteran en el noroeste de Bali

Un mes después, ya estaba en camino al noroeste de Bali, con una maleta repleta de equipo fotográfico, listo para ver de qué se trataba todo ese alboroto.

A primera vista, el buceo en lodo parece despojar a los sitios de buceo tradicionales del glamour y reemplazarlo por un escenario para lo peculiar. Imagínese un fondo marino de arena volcánica oscura, cieno fangoso y, sí, una que otra lata oxidada. No es exactamente el material para una postal, pero este modesto telón de fondo es el hogar de algunas de las criaturas más fascinantes del océano.

Desde la distancia: primero hay que elegir un lugar prometedor

El término "muck-diving" fue acuñado en la década de 1980 por el buceador Bob Halstead, y desde entonces el sudeste asiático se ha convertido en su principal destino. Para los fotógrafos, es como explorar un mercado de antigüedades: cada inmersión promete hallazgos raros e inusuales.

Estos entornos degradados facilitan la detección de criaturas que no viven en los arrecifes de coral o que son mucho más difíciles de encontrar allí. Sin estructuras coralinas extensas que los protejan, son más visibles y su vida cotidiana se vuelve más fácil de observar y fotografiar.

Vale la pena investigar un vehículo abandonado para ver qué vive en él.

Si bien el buceo en lodo puede no ser atractivo para todos a primera vista, tiene seguidores fieles entre los buceadores y fotógrafos submarinos que buscan un descanso de lo habitual. Esta es una oportunidad de sumergirse en un mundo completamente diferente y lleno de criaturas verdaderamente especiales.

A medida que se acercaba el momento de mi primera inmersión en el lodo, bucear en lo que parecía el patio trasero olvidado de alguien comenzó a parecer una terrible idea. Cuando bajé por primera vez al fondo turbio, no me impresionó. El fondo marino parecía estéril: solo cieno, arena y algún vaso de plástico aquí y allá.

En realidad, este no es un territorio de gran angular: debes acercarte.

Pero entonces, mientras esperaba, la escena empezó a cambiar. Un pequeño movimiento por aquí, un destello de color por allá y, de repente, el "depósito de chatarra" cobró vida.

Con la ayuda de mi guía Rafi, que parecía tener un sexto sentido para detectar lo invisible, allí estaba: un pez sapo congelado como un vecino gruñón mimetizado con el fondo, un pez pipa fantasma imitando una hoja a la deriva, un pulpo desapareciendo en el cieno con una facilidad asombrosa.

pez sapo

Este es su dominio, y ser un invitado en él es una experiencia a la vez humilde y estimulante. No es algo ostentoso, pero es emocionante a su manera.

Y como el buceo en lodo suele realizarse en aguas cálidas y poco profundas, no compites contra los límites de descompresión ni contra el consumo de aire. Estas inmersiones te brindan una libertad que te permite concentrarte por completo en observar y tomar fotografías.

La paciencia es tu mayor activo. Cuanto más tiempo te quedes, más vida cobrará el fondo marino. Los nudibranquios se arrastran como pequeñas joyas de color. Los cangrejos y los camarones se escabullen con diligencia, construyendo sus hogares y buscando comida.

Y luego están los actos principales: gusanos bobbit, con sus mandíbulas alienígenas, y pulpos de anillos azules, cuya belleza esconde un secreto mortal.

Nudibranquio goniobranchus reticulado

cangrejo de porcelana

Camarón de banda coralina

Los visitantes estacionales se suman a la emoción. Las polillas marinas dragón flotan sobre la arena como criaturas del folclore. Los pulpos imitadores realizan actuaciones, transformándose en otros animales con un ritmo casi cómico. Y los rubios voladores con sus y compres de una fuente no verificada.-Como aletas se deslizan con elegancia como si te desafiaran a no mirar. Estos no son solo -Oportunidades; son historias que llevas contigo mucho tiempo después de la inmersión.

Pez payaso

Un cangrejo decorador que realmente se ha puesto manos a la obra

Pez vaca de cuernos largos

Es el tipo de buceo que te cambia. Desvía tu atención hacia lo pequeño, lo sutil y lo extraño. Es una práctica de paciencia, donde las recompensas llegan a quienes se toman el tiempo de observar de cerca. Regresas preguntándote cuántas veces pasaste por alto algo especial porque no era llamativo ni obvio.

Aquí abajo, son las cosas silenciosas las que dejan la mayor impresión, si estás dispuesto a prestar atención y quizás entrecerrar los ojos un poco.

LOS 5 MEJORES SITIOS PARA BUCEAR EN EL LODO DEL NORTE DE BALI

1. BAHÍA DE MUCK

¿A quién no le gusta bucear en el lodo? Muck Bay ofrece una vista diferente a la de los arrecifes de coral habituales, pero no dejes que eso te engañe. Está repleto de vida, ¡y es una vida verdaderamente alienígena!

PROFUNDIDAD: 2-12m

HABITANTES COMUNES: Nudibranquios, gurnardos voladores, camarones, cangrejos, anguilas, caballitos de mar, sepias.

INVITADOS ESPECIALES: Peces rana, pulpos imitadores, peces pipa fantasma adornados

Pez pipa fantasma adornado

2. BAHÍA SECRETA

Explorar la bahía Secret Bay en Gilimanuk es una experiencia única. La bahía poco profunda ofrece lo mejor en buceo en lodo, un marcado contraste con los arrecifes de Menjagan o Pemuteran. Es un sitio de buceo al atardecer muy popular entre los fotógrafos submarinos y los amantes de la fotografía macro, famoso por sus pequeñas criaturas alienígenas y el gusano bobbit.

PROFUNDIDAD: 2-12m

HABITANTES COMUNES: Anguilas serpiente, serpientes marinas oliva, peces sapo, nudibranquios, camarones, peces diablo, peces pipa fantasma

INVITADOS ESPECIALES: gusanos Bobbit, serpientes marinas con bandas, dragoncitos, pulpos imitadores, rubios voladores

Nudibranquio Halgerda batangas

3. Puriyati

Otro excelente sitio de buceo en lodo con una rica variedad de criaturas marinas y diferentes especies de pulpo, ideal para fotografías macro. El fondo está formado por arena volcánica negra, lo que lo convierte en un telón de fondo perfecto para primeros planos con mucho contraste. Como se trata de un sitio de buceo poco profundo, normalmente aprovechamos al máximo y buceamos durante más tiempo.

PROFUNDIDAD: 2-18m

HABITANTES COMUNES: Pulpos imitadores, camarones arlequín, anguilas serpiente, peces escorpión de Ambón, dragoncitos, peces astrónomos

INVITADOS ESPECIALES: Peces sapo peludos, pulpos de anillos azules, pulpos cocoteros, nudibranquios de la oveja Shaun

Pez lagarto de arrecife

4. MATAHARI

Matahari es un sitio de buceo macro recientemente descubierto en la bahía de Pemuteran. Lo que lo distingue es que es el único sitio de buceo justo al lado de la costa de Pemuteran que alberga la maravillosa especie imitadora pulpo¡Si tienes mucha suerte, incluso podrás ver uno o dos dugones!

PROFUNDIDAD: 4-20m

HABITANTES COMUNES: Pulpos imitadores, anguilas de jardín, camarones esqueléticos rosados

INVITADOS ESPECIALES: Dugongos, mantarrayas de manchas azules

Un par de camarones anémona

5. PLAYA NUDISTA

Nudi Beach es un excelente destino para el buceo macro. Su pendiente de arena blanca con parches de coral dispersos es el hogar de una gran cantidad de nudibranquios, incluidos algunos hallazgos poco comunes que aparecen en casi cada inmersión.

PROFUNDIDAD: 5-25m

HABITANTES COMUNES: ¡Nudibranquios en abundancia!

INVITADOS ESPECIALES: polillas marinas, peces pipa fantasma, camarones bailarines, caballitos de mar, mantarrayas con manchas azules

Cocodrilo de cabeza plana

