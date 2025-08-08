Sumergiéndonos en el mundo oculto de cuevas de Biak

Fuera de los caminos trillados, como suele ser su costumbre, el buceador-explorador PIERRE CONSTANT busca sitios de cuevas en una isla de Papúa Occidental donde las fuerzas japonesas una vez excavaron en redes subterráneas durante la Segunda Guerra Mundial.

La isla principal del archipiélago de Biak se encuentra en la bahía de Cenderawasih, cerca de la costa norte de la provincia indonesia de Papúa Occidental. Si bien el 90% de Papúa continental es cristiano, el 50% de Biak es musulmán, aunque originalmente era animista, ya que la cultura Biak Numfor es melanesia.

La isla fue avistada por primera vez por el navegante portugués Jorge de Meneses en 1526, y el navegante español Álvaro de Saavedra navegó hasta allí dos años después.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Biak fue un bastión del Ejército Imperial Japonés. Hacia el final de la guerra, 11,000 soldados de la IJN se refugiaban en sus cuevas selváticas con abundante munición y nueve tanques ligeros Tipo 95 HaGo, a la espera de las fuerzas estadounidenses del general McArthur.

Gua Jepang (Cueva Japonesa), a 5 km de la ciudad de Biak, formaba parte de un sistema que se extendía 3 km hacia la playa de Parai y servía de refugio a 3,000 soldados japoneses. Sin embargo, tras el derribo de un avión estadounidense por un misil disparado desde allí, los estadounidenses comenzaron a bombardear el lugar, masacrando a quienes se encontraban en su interior.

Al final de la Batalla de Biak, que duró desde el desembarco estadounidense el 27 de mayo hasta el 17 de agosto de 1944, Estados Unidos había sufrido 3,000 bajas y 474 muertos, mientras que las fuerzas japonesas tuvieron 6,100 muertos y 450 capturados. Su comandante, el coronel Kizume Naoyuki, cometió hara-kiri.

Bahía japonesa

Tras un viaje de dos días desde Francia vía Yakarta, mi avión aterriza en Biak a las 5.30:XNUMX. Tengo jet lag y tardaré dos días en recuperarme.

Me dirijo a Gua Jepang (bahía japonesa) en la parte trasera de una motocicleta que pertenece a Jake, el Hotel Asana BiakRecepcionista. Cubierto de musgo verde, un camino de cemento conduce a una escalera que desaparece bajo tierra en zigzag.

Sumidero en Gua Jepang

Entrada en arco a la cueva

Bastante húmeda, la entrada abovedada parece la de una catedral, con agua goteando del techo. La enorme cámara revela una salida a la derecha y otra gigantesca a la izquierda. Hay botellas rotas por todas partes.

Descubro un hueso dorado incrustado en el suelo de la cueva. Una impresionante cortina de enredaderas y raíces recorre la pared de la izquierda, que desemboca en un gran sumidero. El lugar es evocador.

Esbeltos pandanos, con sus copas de largas hojas espinosas, se yerguen en medio del sumidero, añadiendo un toque de Parque Jurásico a este entorno inquietante. Al pie de las enredaderas colgantes se pueden encontrar viejos barriles japoneses oxidados.

El sendero serpentea por el interior, ascendiendo lentamente hasta una elevación que domina el centro del agujero. De repente, Jake señala una serpiente marrón cobrizo, de aproximadamente un metro de largo, que descansa inmóvil justo delante de mí.¡Mangabasio!—advierte, dando un paso atrás—. ¡Venenoso!

Serpiente venenosa Wekanampo

Hago algunas fotos antes de que la serpiente se aventure por el acantilado con asombrosa facilidad. El museo al aire libre exhibe ametralladoras, morteros, proyectiles, bombas, cohetes, una colección de cantimploras japonesas, cascos, botellas e incluso viejos 4x4 y una hélice.

Morteros y cohetes japoneses de la Segunda Guerra Mundial

Es día de mercado en Bosnik, lugar del desembarco anfibio estadounidense del 27 de mayo. Los puestos venden comida típica papú, como nuez de areca, yuca, batatas y pasteles de sagú, además de pescado ahumado. pulpo y cuentas de conchas ahumadas, pescado fresco, hojas de papaya, frijoles y plátanos.

Todo el mundo mastica nuez de areca todo el día y me saluda con una sonrisa radiante al pasar, como un extraño en tierra extraña: "¡Hola, señor!". Bosnik es el punto de partida de los barcos públicos hacia las cercanas Islas Padaido, conocidas por ofrecer atractivos sitios de buceo.

Canoas con estabilizadores en Bosnik

Cubierto de selva, un macizo de piedra caliza de 40 m de altura recorre como una columna vertebral la costa sur, hasta Tanjung Barari, el cabo oriental de Biak. Es un antiguo arrecife costero que evolucionó hasta convertirse en un entorno kárstico, con cuevas y ríos subterráneos. Planeo explorarlo en los próximos días.

Cueva de Opiaref

Todavía con jet lag, me levanto a las 3 de la mañana. El divemaster Yulius aparece más tarde en su moto, frunciendo el ceño al ver mi montón de... bolsasNos dirigimos al pueblo de Opiaref, más allá de Bosnik. He oído hablar de una gran cueva con pozas de agua, un parque infantil para los escolares, y tengo pensado bucear en cuevas, aunque Yulius no es buceador de cuevas.

El divemaster Yulius trae los tanques y el equipo.

Para ser políticamente correctos, visitamos al "jefe", quien no tiene objeción a mi visita. Está ansioso por saber si descubro algo.

Detrás de la escuela primaria, un sendero conduce a una gigantesca abertura en el acantilado de piedra caliza, lo suficientemente grande como para un túnel de metro. Gua Serumi (Cueva de Opiaref) parece un río subterráneo. Más allá del peñasco de la entrada, las pozas de agua son de una claridad impresionante. Esta es la reserva de agua dulce del pueblo.

Entrando a la cueva de Opiaref para bucear

Me pongo mi equipo sobre una roca resbaladiza cubierta de guano de murciélago y salto.

La primera poza tiene 2-3 m de profundidad, pero encuentro un pasaje a la derecha bajo la roca que se adentra en un estrecho túnel. Unos peces vienen a mi encuentro; son de color gris pizarra con doble dorsal. deOjos azul cobalto opacos y mandíbula inferior prominente. Camarones grandes y curiosos con largas pinzas azules se sienten atraídos por el haz de luz de la linterna.

Túnel principal en la cueva de Opiaref

Un miembro de agua dulce de la familia Eleotridae nada sobre un fondo limoso en Opiaref

Un camarón de río mono (Macrobrachium lar)

Me dirijo a la segunda poza. Con una altura de unos 10 m, el túnel principal termina en una pared de roca, a unos 60 m de la entrada. Trepando por las rocas en medio de la cueva, noto que la profundidad aumenta al otro lado. A la derecha se abre otro pasaje, más estrecho y serpenteante.

Con la pared de roca aún al frente, noto el marcado contraste entre la caliza blanca y una roca sedimentaria de un marrón oscuro notorio. Un estrecho pasillo vertical de forma ovalada se abre a mi izquierda y conduce a una cámara lateral, oblonga y paralela al túnel principal.

Pasillo que conduce a una cámara lateral

El fondo está cubierto de limo fino y altamente volátil que... deLa patada puede perturbar la situación en un segundo. La excelente visibilidad es una ventaja. Gua Serumi es pequeño y tiene una profundidad máxima de poco menos de 9 m.

El buceador Chris emerge del estrecho túnel hacia la segunda piscina en Opiaref

Yulius me presenta a Salmon, un granjero papú, barbudo y jovial. También buceador, conoce un lago de agua dulce cerca de la playa de Samares, en la costa norte: "¡Vamos!".

El camino serpentea un rato y luego se convierte en un camino de tierra, surcado por las lluvias. Es una zona montañosa de espesa selva con grandes árboles.

Dejando el coche atrás, continuamos a pie cuesta arriba, y luego descendemos abruptamente durante los siguientes 45 minutos. El espantoso ruido de las motosierras confirma que se está talando la zona y acalla los alegres chillidos de las cacatúas de cresta azufrada, los loros eclécticos y los loris de cabeza negra.

Pantai Samares es una playa desierta del Pacífico. Un sendero se adentra en la selva entre grandes árboles con raíces de contrafuerte y palmeras nipa. El lago Opsnundi (Hombre Saltarín) aparece en un claro, una mágica poza de agua turquesa. Grandes troncos han caído en ella, pero el agua es cristalina y es un verdadero deleite visual.

Opsnundi, un lago turquesa bajo el sol de la tarde

Mis sensores me indican que hay un agujero en el medio, pero no lo sabré con seguridad hasta que me aventure bajo la superficie.

Cueva Air Biru

Entrada a la cueva Air Biru, Anggraidi

En el pueblo de Anggraidi, visitamos la cueva de Air Biru. La gran abertura parece una boca gigantesca con colmillos: estalactitas abultadas y redondeadas. Es una poza de agua cristalina. Un pez grande me observa durante mi inmersión de 15 minutos, pero no encuentro ninguna pista.

Vistas desde debajo del agua, las grandes estalactitas incitan a la creatividad. fotografíaEncuentro el pez gris oscuro con su borde amarillo. aletas En un rincón, es la misma especie que en Opiaref, aunque esta mide 25 cm de largo. Una anguila emerge de la oscuridad a la luz, solo para desaparecer en un instante.

Lagos Snermus y Snermas

Una carretera asfaltada une la ciudad de Biak con Korem, en la costa norte. Tres lagos de agua dulce dan la impresión de ser dolinas, pero su color verde manzana les quita cualquier esperanza.

Los lagos Snermus y Snermas ofrecen piscinas decentes para los niños de la zona con sus balsas flotantes y troncos, pero bajo el agua la visibilidad es de apenas 50 cm y la profundidad máxima es de 12 m hasta el limo. Decepcionante.

Enclavada en una bahía en forma de U, la playa de Korem fue escenario de una devastadora tsunami En 1996. Tanjung Saruri, en la costa norte, es un cabo con terrazas de coral elevadas. Es una plataforma muy fotogénica, con charcas de agua durante la marea baja.

Terrazas de coral elevadas en Tanjung Saruri

Más al oeste se encuentra el pueblo de Warsa, y más allá se encuentra el puente que da acceso a la isla de Supiori, más montañosa que Biak. Allí, la carretera se divide entre el norte y el sur, llegando hasta Korido.

A unos 45 minutos al sur del puente se encuentra la interesante cueva de Mankruro, que también fue utilizada por soldados japoneses.

Cueva de Mankruro, isla Supiori

Lago Opsnundi

Con un arranque de coraje, regreso a Opsnundi con todo mi equipo. Salmon se ofrece a llevar el tanque: "¡No hay problema, los papúes son hombres fuertes!". Tengo suficiente para llevar con mi... mochila, el engranaje en una malla bolsa y la cámara a la distancia del brazo.

Salmón antes de la inmersión en el lago Opsnundi

Registros submarinos en Opsnundi

Pescado en Opsnundi

Un Eleotris o durmiente de mejillas espinosas con ojos verdes

A pesar de la falta de sol, la inmersión resulta ser una experiencia emocionante. En aguas azules, me maravillo ante el revoltijo de troncos cubiertos de musgo y algas colgantes, y peces que nunca antes había visto un buceador.

Con una profundidad máxima de 13m, también encuentro una pequeña cueva de piedra caliza, pero cuando termino la inmersión de 52min estoy temblando.

La cueva de Simpson

Un lugar interesante se encuentra en el pueblo de Ruar, donde un arroyo fluye de una cueva en el acantilado. Me asomo y, tras avanzar 10 metros por el túnel subterráneo, descubro que el agua emerge en un profundo pozo vertical rodeado de piedra caliza afilada.

Me sumerjo con mi linterna y una cuerda resistente atada a una roca sobre el agujero. A 3.5 m de profundidad, el pasillo es plano, pero me enfrento a un callejón sin salida, sin ningún sitio por donde pasar.

Simpson, el grandullón, cree que me encantará ver cuevas japonesas en la selva, detrás del pueblo de Ruar. Mira mis chanclas con recelo, pero me tranquiliza: "¡Está a solo 200 metros!".

Resulta ser una subida empinada, resbaladiza por la selva, y una hora de ida y vuelta. Llegamos a la enorme boca de la cueva, al pie de un empinado grupo de rocas, pero no hay forma de entrar con chanclas.

El domingo siguiente por la mañana, vestido con camisa blanca y corbata negra, Simpsons estaba listo para ir a la iglesia. "Vuelvo en una hora", dijo. Yo estaba profundamente dormido en una silla en su balcón cuando regresó, cinco horas y media después.

De vuelta al sitio. Simpson corta rápidamente un par de árboles delgados y rectos y los convierte en una escalera que nos permitirá acceder a la entrada de la cueva.

Simpson entra a la cueva en la jungla de Ruar usando una escalera construida rápidamente.

Magníficas estalactitas y estalagmitas en la cueva de Simpson

La cueva es enorme, con cámaras ocultas, estalactitas, chales (formaciones de cristales de calcita), enormes columnas y delgados pilares.

El suelo está lleno de botellas rotas, latas oxidadas y latas cuadradas de galletas. Apenas puedo imaginar las terribles condiciones en las que vivían estos soldados japoneses en la oscuridad, como ratas. Debió de ser miserable y deprimente.

Pilares enormes

Algunos restos de un gas máscaraLas gafas redondas de 's yacen en el suelo, fuera de la entrada. Llamo al sitio Cueva de Simpson.

Lima Kamar

Escondido cuesta abajo, a la izquierda de la carretera, se encuentra un modesto monumento japonés con un antiguo pilar de madera tallado con inscripciones en kanji. Cerca se encuentra Lima Kamar, una cueva subterránea con cinco cámaras. «Solía ser un hospital japonés durante la guerra», explica Simpson.

Restos japoneses en la cueva Lima Kamar, Ruar

Es un conjunto de pequeñas cámaras conectadas por estrechos pasadizos, con frascos de medicina y botellas vacías esparcidas en un rincón. Esta ratonera da una dimensión escalofriante a los horrores de un pasado remoto.

Isla Owi

Una tarde conocí al Bupati, Yusuf Melianus Maryen, quien fue líder político de la Regencia de Biak durante más de diez años. Un hombre cálido y afable, me recibió cordialmente con un plato tradicional de cerámica que representaba al ave del paraíso Cenderawasih.

Le explico la naturaleza de mi trabajo y Bupati se ofrece a llevarme a la isla de Owi en su barco. Salmon ha revelado la existencia de cuevas con "agua azul" allí.

Sumergiéndonos en el mundo oculto de cuevas de Biak 32

La travesía en mar en calma dura media hora. La playa de arena blanca de la isla Owi está bordeada de cocoteros meciéndose al viento; un niño rema en su canoa con estabilizadores.

Niño en una canoa, isla Owi

Una iglesia católica muestra un cartel con la inscripción Rarama bebéDe nada. Le hacemos una visita ritual al grandullón Pete Demaras, un tipo de barba blanca con un anillo rojo de jugo de nuez de areca alrededor de la barbilla.

El 'gran hombre' de la isla Owi, Pete Demaras

Subimos a la cima de una cresta y una nueva cueva se abre en una pendiente resbaladiza. «Esto es Funfundei, que significa 'Sentirse bien'... Durante la guerra, los soldados estadounidenses venían aquí a buscar agua». Había un aeródromo estadounidense en la isla.

Enciendo mi linterna frontal y me cuelo. Necesito hacer acrobacias por los estrechos pasajes con estalactitas en lo alto. Me topo con un estanque de agua cristalina y pienso: "¡Voy a echarle un vistazo!". Pronto me maravillo ante dos exquisitas cámaras submarinas con estalactitas, estalagmitas, chales y pajitas (estalactitas tubulares).

Estalactitas en la cámara principal de la cueva Feelgood

Estalactitas y estalagmitas en profundidad en la cueva Feelgood

Fósil de una concha de Trochus

También encuentro algunos fósiles. Hay una concha peine con cinco dedos, algunas conchas turbantes Trochus y almejas. La profundidad máxima es de 5.5 m y la inmersión solo dura 20 minutos, lo que impide la exploración de más pasajes. Formada sobre el agua, la cueva Feelgood se inundó posteriormente por el agua de lluvia que se filtraba por el tejado.

Antes de irme de la isla, Salmon cree que debería interesarme ver algunos restos de aviones. "¡No muy lejos!", promete. La caminata de 25 minutos a través de un cocotal hacia el bosque de la isla Owi conduce a una carretera asfaltada cubierta de vegetación: el aeródromo estadounidense.

Me seco el sudor de la frente con el dorso de la mano. "¿Qué tal los restos?", pregunto, con ganas de probar el auténtico.

¿Los aviones? ¡Ay... ya se fueron!