Una inmersión profunda con Kostas Thoctarides

¿Qué hace falta para localizar un submarino perdido durante más de ocho décadas? Mediante una investigación meticulosa y una pasión por la historia, Kostas Thoctarides anunció recientemente Su octavo descubrimiento de un naufragio submarinoHMS Soldado, como se informó en DivernetComparte algunas de sus experiencias en exploración submarina en una conversación con ROSS J ROBERTSON, con investigación adicional del Dr. KONSTANTINOS GIANNAKOS

Cada rincón de cada habitación estaba repleto de enormes y desordenadas pilas de libros, y los estantes crujían bajo el peso del conocimiento acumulado. Las paredes estaban adornadas con obras de arte náuticas, salpicadas de algún que otro casco de buceo o brújula de latón: silenciosas reliquias de las profundidades.

Entrar en este apartamento en las afueras de Atenas fue como cruzar a otro mundo, un espacio sagrado donde se fusionaban la historia, la exploración y el mar. El aire parecía susurrar con los misterios del océano.

El cazador de pecios Kostas Thoctarides

Mi anfitrión me dio la bienvenida con un gesto amable y señaló hacia una mesa larga que claramente había servido como centro de innumerables reuniones y discusiones profundas. Su actitud cálida y relajada me hizo sentirme a gusto al instante y pronto nuestra conversación comenzó a fluir.

Mientras recogía hábilmente libros de los estantes o sacaba carpetas gastadas para subrayar un punto, me quedó claro: estaba en presencia de alguien cuyo vasto conocimiento solo era rivalizado por su ilimitada pasión por todo lo marítimo.

No debería haber sido una sorpresa. Después de todo, estaba hablando con Kostas Thoctarides, una leyenda en la comunidad internacional del buceo, cuyo nombre resuena como las profundidades que ha explorado.

Diario de buceo

El diario de buceo personal de Kostas merece ser consagrado como un tesoro nacional. Desde su primera inmersión en 1986, ha explorado innumerables naufragios, incluidos un número impresionante de submarinos. Cabe destacar que en 1997 descubrió HMS Perseo, que fue alcanzado por una mina italiana en diciembre de 1941 y ahora se encuentra a 52 metros entre las islas griegas de Zakynthos y Cefalonia.

A través de pura investigación, también fue el primero en identificar U-133El 14 de marzo de 1942, poco después de salir de la base de submarinos alemanes de Salamina, cerca de Atenas, fue alcanzado por una mina griega. En la actualidad se encuentra a 72 metros de profundidad frente a la isla de Egina, en el golfo Sarónico.

El viaje de Kostas hacia las profundidades comenzó después de completar una formación especializada en buceo profundo con mezcla de gases en 1987, cuando se lanzó al exigente mundo del buceo profesional. Formado en prestigiosas escuelas estatales del Reino Unido (HSE) y Francia (INPP y COMEX), avanzó rápidamente a los niveles más altos.

Thoctarides en sus inicios como buceador comercial (Kostas Thoctarides)

Adoptando tecnologías de vanguardia, logró la certificación de la reconocida empresa francesa COMEX como piloto del sumergible. Tetis para el Centro Nacional de Investigaciones Marinas y como piloto jefe del ROV.

Su experiencia le ha llevado a explorar y documentar cientos de naufragios del siglo XX, incluidos barcos históricos como los destructores helénicos. vasilissa olga Hydra, el submarino katsonis, y el ex-transatlántico HMHS británico, barco gemelo del Titanic.

También ha explorado los restos del barco torpedero de ataque rápido de la Armada griega. P-25 Kostakos, que se hundió en noviembre de 1996 durante ejercicios navales tras una colisión con el ferry de pasajeros Samaina frente a la isla de Samos, con la pérdida de cuatro tripulantes.

“Una de las inmersiones con mezcla de gases más difíciles de mi carrera tuvo lugar en 1996, durante el auge de la crisis greco-turca en los islotes de Imia”, recuerda Kostas. “En medio de las tensiones crecientes, un helicóptero AB 212 de la Armada griega se estrelló trágicamente al norte de los islotes, y su tripulación de tres hombres se perdió en el mar.

“Como parte de la operación de recuperación, me sumergí a una profundidad de 96 metros, navegando en aguas políticamente tensas y físicamente turbulentas para localizar y recuperar el helicóptero PN21 hundido”, dijo, subrayando el alcance de su experiencia en operaciones submarinas de alto riesgo.

Reconocimientos

Kostas ha sido distinguido en numerosas ocasiones por sus servicios a Grecia. El ex Ministro de Defensa Nacional Gerasimos Arsenis lo elogió personalmente por sus contribuciones, al igual que el Teniente General Kapravelos, Jefe del Estado Mayor del Ejército Helénico, por la recuperación de dos soldados desaparecidos en el lago Vouliagmeni en 1993.

Vista del ROV (Kostas Thoctarides)

En 1996 fue reconocido nuevamente por el Estado Mayor de la Armada Helénica y el Vicealmirante Jefe Paliogiorgos por su papel fundamental en la recuperación del PN21 helicóptero. Ese mismo año, fue honrado una vez más por el vicealmirante Paliogiorgos por liderar la búsqueda y recuperación del P-25 KostakosLa tripulación desaparecida.

Su experiencia también le ha valido elogios más allá del ámbito militar. En 2003, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Grecia, junto con la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos y Seguridad Aérea, le otorgaron una distinción honorífica por sus contribuciones a la recuperación de aeronaves derribadas en aguas griegas.

En 1997, la Academia Internacional de Letras y Artes le otorgó la medalla de oro y el prestigioso Premio a la Virtud y el Coraje. Además, en 2000, la Asociación Británica de Antiguos Camaradas de Submarinos le rindió homenaje por descubrir Perseo.

Persecución implacable

Kostas es un autor consumado y productor de películas y documentales de televisión, especializado en la exploración de naufragios históricos del siglo XX.

En los últimos años ha seguido adoptando tecnología para ampliar los límites de los descubrimientos de naufragios más profundos, utilizando ROV que pueden soportar presiones y condiciones extremas mucho mejor que los buzos humanos.

“Pilotar un ROV de forma remota no es nada fácil, como puede decirle mi hija Agapi”, se ríe. “Es la primera operadora de ROV certificada en Grecia. No solo se necesitan habilidades especializadas, sino también un 'sexto sentido' para hacerlo bien”, añade con orgullo.

Kostas Thoctarides y su hija Agapi se dirigen al lugar del naufragio (Kostas Thoctarides)

Dicho esto, su equipo de escaneo consiste en gran medida en un sonar de búsqueda de peces modificado y comercial en lugar de equipos especializados, lo que subraya que la habilidad y la experiencia superan la necesidad de aparatos costosos.

Lo que distingue a Kostas es su pasión incansable, que lo impulsa a realizar investigaciones de múltiples niveles, juntando meticulosamente registros históricos y relatos de testigos presenciales. Con cada naufragio que descubre, Kostas dice que experimenta una emoción estimulante: la emoción de revelar historias que solo las pruebas físicas pueden proporcionar en su totalidad.

“En noviembre de 2021 descubrí el submarino italiano de la Segunda Guerra Mundial Jantina, torpedeado por el submarino británico HMS Torbay el 5 de julio de 1941. Se encontraba a una profundidad de 103 m al sur de Mykonos, pero hubo un giro: el toda la sección del arco “Estaba perdido. No estaba por ningún lado y eso realmente me molestó. Me tomó tres años más localizarlo”.

Cortador de red antisubmarina en la proa finalmente localizada del Jantina (Kostas Thoctarides)

“¿Buscaste durante tres años?”

“Siempre que pude, sí. Resultó que la proa se había hundido inmediatamente, pero el resto del barco siguió avanzando a toda velocidad antes de hundirse definitivamente.

“Encontrar la proa fue crucial: no solo confirmó la identidad del naufragio, ya que tenía un mecanismo de corte de red único, sino que también reveló que las escotillas de torpedos estaban cerradas. Eso significaba que la tripulación había sido completamente sorprendida por el HMS Torbay."

El ROV sobrevuela un naufragio (Kostas Thoctarides)

“La persistencia tiene que ser la clave del éxito”, comenté.

“Absolutamente”, respondió con entusiasmo. “Me tomó sólo 25 años encontrar el submarino HMS Triumph ¡en 2023!”

Yo conocía bien la historia: Kostas había encontrado finalmente torpedos gastados en el fondo del mar, lo que le ayudó a descubrir el naufragio de importancia histórica.

Tras la invasión alemana de Grecia en abril de 1941 y la posterior evacuación de las fuerzas británicas y de la Commonwealth, se produjo una lucha por evacuar a los soldados varados y al mismo tiempo establecer una red encubierta de espías e informantes locales para sabotear la ocupación del Eje.

El proyecto pérdida de Triumph A principios de 1942, durante una misión secreta del MI9/SOE conocida como Operación Isinglass, se asestó un duro golpe a las operaciones de inteligencia británicas en la región, sobre todo por las luchas políticas internas que provocó.

Escotilla cerrada de la sala de máquinas del HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Buscando en línea

Me pregunté si Internet había sido útil para las investigaciones de Kostas. “Solo de manera limitada, ya que la mayoría de los materiales de fuentes primarias todavía se archivan únicamente en papel”, dijo.

“Permítanme darles un ejemplo: el 22 de octubre de 1943, durante las operaciones cerca de la isla de Kalymnos, el destructor griego RHN Adrias chocó contra una mina que le arrancó toda la proa, pero no se hundió.

“El destructor enviado para el rescate, el HMS Hurworth, chocó contra el mismo campo minado y se hundió, dejando el barco muy dañado. Adrias para rescatar a sus supervivientes así como a su propia tripulación.

"Contra viento y marea, Adrias “Se hizo famoso por haber logrado regresar a Alejandría, Egipto, evitando al mismo tiempo los ataques de la Luftwaffe, y finalmente llegó el 6 de diciembre donde fue recibido como un héroe, lo cual es comprensible”.

Otra vista del ROV (Kostas Thoctarides)

Kostas cogió un gran expediente y sacó un viejo gráfico que desplegó con cuidado sobre la mesa que tenía delante. Mostraba una serie de líneas paralelas meticulosamente trazadas, cada una conectada por un giro de 180°.

“Después de la guerra, el capitán de la Adrias“A Ioannis Toumbas se le encomendó limpiar el mismo campo minado que había paralizado su barco”, continuó. “Este es el mapa de esa operación de limpieza de minas, y finalmente me ayudó a localizar la proa faltante del Adrias.”Por su tono, el descubrimiento no había sido sólo un triunfo histórico sino uno profundamente personal.

"Estos gráficos no están disponibles en Internet, ni siquiera el conocimiento sobre ellos está en línea, por lo que un verdadero investigador todavía tiene que ensuciarse las manos, por así decirlo", concluyó con una sonrisa.

Equipo padre e hija (Kostas Thoctarides)

El octavo submarino: HMS Soldado

“¿Y cuál es tu último descubrimiento? ¿Puedes contarme un poco más sobre el HMS Soldado?” Yo pregunté.

“Pues bien, después de 81 años lo han encontrado, aunque no fue una hazaña fácil y requirió muchos intentos e incontables horas de investigación meticulosa”.

Escotilla abierta de la torre de mando del HMS Trooper (Kostas Thoctarides)

El submarino se encuentra a una profundidad de 253 metros entre las islas de Icaria y Donousa. “Está dividido en tres partes: proa, sección media y popa. El estado del pecio indica que se hundió violentamente debido a la detonación de una mina”.

Restos retorcidos (Kostas Thoctarides)

“Las minas parecen haber sido la pesadilla de los submarinos”, comenté.

“Sí, en efecto. Eran casi imposibles de detectar, especialmente desde un submarino. No sabrías que estaban allí a menos que te engancharas con un cable o este golpeara el casco; para entonces, ya era demasiado tarde. Se cobraron la vida de tantas personas.

“Los 64 miembros de la tripulación a bordo del Soldado perdieron la vida, y una parte crucial del descubrimiento es asegurar que su lugar de descanso permanezca intacto. Soldado “No sólo resuelve un misterio de ocho décadas, sino que también sirve como un solemne recordatorio de los sacrificios hechos por esos hombres valientes”.

Ondas de reflexión

Pensando en el próximo naufragio que encontraremos (Kostas Thoctarides)

Para Kostas, sus descubrimientos no se limitan a resolver misterios, sino que también sirven para preservar historias que de otro modo podrían perderse en el tiempo. Su obra sirve de puente entre la historia y el presente, recordándonos las profundas conexiones que compartimos con quienes nos antecedieron y la importancia de honrar sus legados a través de la exploración y el conocimiento.

El buceo con escafandra autónoma y el buceo remoto nos permiten explorar estos reinos submarinos, lo que nos permite recuperar y salvaguardar una rica historia que de otro modo permanecería oculta para siempre.

Kostas Thoctarides dirige las empresas Servicios ROV y el Planeta azul centro de buceo en Lavrio, cerca de Atenas.

ROSS J ROBERTSON, buceador avanzado de aguas abiertas y Nitrox, es un autor y educador con un gran interés en los naufragios del Egeo y la historia griega de la Segunda Guerra Mundial. Reúne estos elementos en numerosos artículos de revistas y periódicos y también es el curador del sitio web ww2stories.org DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, mayor de infantería retirado, escribe para Historia Militar revista (Govostis Publications), el sitio web slpress.gr, y ww2stories.org, centrándose en temas anglo-griegos durante la Segunda Guerra Mundial.

