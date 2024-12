20 minutos con el mejor apneísta del mundo

Ha disfrutado de ese estatus durante mucho tiempo, pero recién ahora ALEXEY MOLCHANOV está llegando a una audiencia global más amplia, a través del nuevo documental de 90 minutos. ApneistaSu proyecto de batir los cinco récords de profundidad del deporte en 2023 fue un atractivo argumento, pero, con todas sus responsabilidades, ¿está empezando a jugar a lo seguro? Habla de ello con Steve Weinman, así como de la posibilidad de añadir otros 10 m de profundidad a esos récords mundiales.

¿Disfrutaste viendo Freediver?

“Me encantó la película. Creo que muestra muy, muy bien la atmósfera, muestra la belleza del deporte, algunos peligros del deporte para que la gente entienda lo que pueden hacer si se convierten en apneístas: pueden vivir aventuras, pueden aprender a mantener la calma y relajarse mejor, pero también muestra que hay algunos peligros y por qué es un deporte de equipo: siempre debe haber alguien que te brinde seguridad cuando estás bajo el agua.

“Creo que es una película muy bien hecha. Me encantó”.

¿Es un reflejo exacto de tu vida?

“Yo diría que sí, es un reflejo preciso de mi vida. Por supuesto, es solo una parte de mi vida, no hay tiempo suficiente en una película para reflejar toda una vida, pero las competiciones son una gran parte de mi vida. No profundiza en mi área de trabajo: todo lo que hago para hacer crecer la comunidad de apnea, que es algo que hago fuera del deporte.

“El deporte es una gran parte de mi vida, viajar y competir, pero al mismo tiempo, basado en el legado de mi madre [Natalia Molchanova], su sistema educativo, su método de educación, me concentro mucho en hacer crecer la comunidad de apnea, el movimiento.

“Esto queda un poco fuera de la película, pero es mi objetivo, mi pasión. Me encanta asegurarme de que haya cada vez más escuelas profesionales en todo el mundo que puedan enseñar a la gente a bucear en apnea de forma segura”.

¿Ya viste la película con tu familia [esposa Elena y hijo Max]?

“Todavía no. La vi en Los Ángeles y era un grupo de apneístas. Había 200 personas que vinieron a ver la película a puerta cerrada y eran solo apneístas y amigos de todo Estados Unidos. Algunas personas vinieron de Nueva York, otras de Miami y mi hermana, que ahora está en Londres. Sí, se ha difundido por todo el mundo y yo viajo todo el tiempo. Ahora estoy en Dubái, donde tenemos una comunidad local de apneístas que la han visto.

“Además, como ya se estrenó en Estados Unidos y los derechos no están en todo el mundo, muchos miembros de la comunidad todavía están esperando que la película se estrene en partes de Europa o Asia, etc.”.

¿Me preguntaba qué pensaría tu hijo de esto?

Molchanov y su hijo Max (Paramount Pictures)

“Max, mi hijo, le encanta el agua y dentro de un mes cumplirá cuatro años. Nadamos y buceamos juntos. A veces ve grabaciones de la competición y dice: 'Bucearé con papá, también tengo una máscara'. Tiene máscara y aletas y estoy esperando a que sea un poco más grande para que podamos bucear más juntos, y estoy segura de que le encantará”.

¿Te gustaría verlo tener el mismo tipo de carrera que tú tuviste?

“No, no creo que lo presionaría para que tuviera la misma carrera que yo, en absoluto. Todo lo que puedo hacer es mostrarle este deporte y enseñarle para que adquiera las habilidades. Esto es algo que puedo transmitir muy bien y asegurarme de que aprenda de ello y que pueda ser una lección que pueda utilizar en cualquier otra área de su vida en el futuro.

“La actitud de mi madre hacia mí fue mostrarme muchas actividades diferentes que podía probar y me permitió elegir lo que quisiera.

“En algún momento, cuando tenía 11 o 12 años, había estado nadando desde los tres años y tocando el violín desde los cuatro, y me estaban yendo muy bien en ambas cosas. Entonces mi madre me dijo: mira, ¿qué quieres seguir haciendo? Ahora es el momento de elegir si vas a hacer deporte acuático o música.

“Luego elegí los deportes acuáticos, ¿no? Pero tengo este ejemplo de mi madre, que me llevaba a todas estas clases, y también clases de ajedrez, tenis de mesa, tenis, etc. y algunas artes marciales. Así que puedes dejar que tus hijos hagan todas estas cosas y elijan encontrar su pasión.

“Descubrí mi pasión por la apnea, pero no sé qué hará mi hijo. Le enseñaré muchas cosas y dejaré que él decida”.

¿La película te hizo pensar en ti mismo de manera diferente de alguna manera?

"Sí, creo que mirarse a uno mismo desde fuera siempre es revelador. Para mí es muy natural ir más allá de los límites y arriesgar, y en mi afán por batir más récords mundiales a veces voy demasiado lejos.

“Y poder ver esto desde un costado y escuchar la historia desde el punto de vista del director y cómo la explica, creo que siempre es revelador. Es como si pudiera ver cómo se ve cuando se junta dramáticamente, esta imagen y luego las imágenes de mis desmayos. Como una simple grabación de la competencia, no es tan dramática como si se hiciera al menos en el comentario, lo que la hace mucho más dramática.

“Me hace pensar de nuevo: ¿quiero esforzarme tanto? Tal vez intentaré ser un poco más segura y no estresar a mis amigos y familiares con estos saltos fallidos. Me hace pensar en eso, pero no sé si realmente me cambiará. Para lograr récords mundiales tengo que esforzarme, tengo que explorar mis límites, aprender de ellos y adaptarme en consecuencia para encontrar estas deficiencias.

“Sí, es interesante y creo que me hace pensar en estas cosas”.

Sin duda, la película me ha dado el mensaje de que estás empezando a pensar en suavizar tu enfoque, teniendo en cuenta a la familia, en términos de quizás ser más consciente de la seguridad que en el pasado. ¿Es justo?

Alexey Molchanov con su característico traje dorado (Paramount Pictures)

“Es justo, sí. También por mi hijo. Cuando buceaba antes, no pensaba tanto en la seguridad. Siempre fui cuidadoso, por supuesto, y solo me arriesgaba si contaba con un gran equipo de apoyo (médicos, buceadores de seguridad, etc.), pero cuando tienes hijos, es un pensamiento adicional: ¿quiero esforzarme tanto o estoy seguro de que sobreviviré a esta inmersión y regresaré sano y salvo?

“En los últimos años empecé a pensar en los saltos de otra manera, y es difícil. Tengo algunos amigos que dejaron de competir y no pudieron trabajar con esta idea de que cuando tengan hijos, ¿cómo seguirán arriesgando sus vidas?

“En la apnea, si no te sumerges al límite, es seguro. Es un deporte seguro si tienes el equipo de seguridad adecuado a tu alrededor, pero cuando te esfuerzas por batir récords mundiales, es un poco más arriesgado. Por lo general, diría que sí, que ahora soy más cuidadosa, pero no diría que me da miedo luchar por batir récords mundiales. Sigo sintiendo el deseo de hacerlo”.

¿Es todavía ese récord CNF [Peso Constante Sin Aletas] lo que realmente te molesta? ¿Necesitas romper el récord de 102 m de William Trubridge?

“Sin duda, el disco de CNF está ahí y desde que terminamos el documental no he parado de trabajar en la técnica. Estoy seguro de que podré hacer este disco en los próximos seis meses, digamos. Estoy listo y, en cuanto empiece la nueva temporada el año que viene, en marzo o abril, empezaré a buscar este disco”.

¿Entonces todavía esperarías en algún momento tener los cinco récords de profundidad al mismo tiempo?

“Creo que el objetivo principal de la película, conseguir los cinco récords en un año, se debió principalmente a que no me permitieron competir en 2022 [como ciudadano ruso, debido a la invasión de Ucrania por parte del país] y luego volví a competir en 2023 y el objetivo era recuperar los récords mundiales que había perdido por no competir. Por eso surgió la idea de conseguir todos los récords al mismo tiempo.

“En general, creo que para las próximas temporadas no estoy tan interesado en los cinco récords al mismo tiempo; sería bueno y trataré de hacerlo, pero creo que incluso con lograr récords individuales, como ese récord sin aletas en una temporada y tal vez otro récord en otra disciplina, uno o dos récords mundiales en una temporada, es suficiente. Cinco récords mundiales en un año, fue súper intenso.

“Este documental me ha llevado a viajar mucho y a competir mucho. Creo que para sentir que estoy equilibrando mis esfuerzos entre los deportes y también creciendo en la comunidad, disfruto batiendo menos récords mundiales. Estos cinco récords me supusieron un gran esfuerzo y creo que la próxima temporada lo abordaré de una manera más equilibrada e intentaré batir solo unos pocos.

Pero fue un ángulo muy bueno para los fines de la película. Hablando de no poder competir en 2022, me preguntaba cómo se sintió tener que competir bajo una bandera neutral en 2023. ¿Eso te molestó de alguna manera?

“La vida libre es un deporte muy individual, se trata menos de equipo y más de individuos, así que me sentí bien porque todos competimos como individuos y la comunidad es genial y nos apoya. No fue algo que me pareciera realmente difícil o demasiado negativo, así que creo que con el apoyo de la comunidad estuvo bien”.

A alguien que esté viendo Freediver y no esté familiarizado con este deporte le puede parecer que, aunque esté rodeado de gente, puede ser una vida bastante solitaria o aislada. ¿Crees que es justo?

“Yo diría que cuando uno persigue esos récords, es una comunidad pequeña. Hay una comunidad enorme de apneístas que lo disfrutan como deporte, como una actividad de estilo de vida para la aventura, para disfrutar del agua, pero aunque solo hay un grupo muy pequeño de personas que quieren los récords, sigue siendo una comunidad muy amistosa y siento mucho apoyo.

“No diría que me siento solo o solitario, diría que en las competiciones con todos mis compañeros apneístas me siento como una familia”.

¿Te llevaste bien con Michael John Warren, el director de Freediver?

“Sí, tuve muy buenas conversaciones con él y creo que desde el principio hubo buena química y pudimos hablar abiertamente sobre cualquier tema de la película. Pude aportar mis ideas y creo que fue un proceso muy agradable y colaborativo. Así que tuvimos una buena relación durante la película y ahora, después de la película, estamos en contacto, así que ¡sí!”

¿Cuál es tu película de apnea favorita? ¿O tal vez sea ésta?

“Hasta ahora la principal película de apnea sigue siendo El gran azul De Luc Besson, es de 1988, pero está muy bien hecha, es hermosa, la fotografía es increíble. Incluso ahora, si la ves, es algo que te da una idea de la apnea.

Buceador en apnea (Paramount Pictures)

“Creo que uno de los mejores momentos de la película es cuando el héroe principal, Jacques Mayol [interpretado por Jean-Marc Barr], camina para hacer su inmersión y la cámara lo filma moviéndose hacia atrás. Se puede ver cómo este apneísta se acerca a la plataforma donde realizará la inmersión y cómo ya está en esta zona meditativa. Así que esta toma es única, creo que nadie más fue capaz de mostrar el estado interior del apneísta que se acerca a la inmersión.

“Fue una toma increíble. La vi hace unos meses. El gran azul “¡Es definitivamente la indicada y creo que es hora de hacer otra película muy pronto!”

¿Te gustaría participar en eso?

“Me encantaría participar en el próximo largometraje, seguro”.

¿Cómo ves tu futuro más allá de la competición, como instructor?

“Ahora mismo hago varias cosas en paralelo. La apnea competitiva es una parte importante de mi enfoque en este momento, pero también en términos laborales me concentro en hacer crecer la comunidad con mi empresa. MolchanovBasándonos en la metodología y filosofía de mi madre y en las herramientas de formación para formar apneístas, formamos profesionales para que haya más instructores y más escuelas en todo el mundo.

“Para mí, hacer crecer la comunidad es muy importante y quiero asegurarme de que haya más lugares en todo el mundo donde se pueda aprender a bucear en apnea de forma segura. Ese es mi objetivo actual. Estoy seguro de que lo seguiremos haciendo durante muchos, muchos años y contribuiremos al deporte en múltiples niveles y también organizaremos eventos, así que creo que la producción de contenido, tal vez dedicarme a los comentarios y hacer algunos proyectos en esta área de la apnea es algo que me interesa.

“Los documentales futuros podrían ser sobre deportes competitivos, pero también pueden cubrir el lado ambiental del deporte: cómo los apneístas pueden contribuir a resolver problemas ambientales, ayudar con las limpiezas, observar animales, etc. Hay mucho por hacer en el apneísta y creo que ser productor en el futuro es algo que me interesa.

Por último, ¿cree que existe la posibilidad de un avance fisiológico que permita a los apneístas descender significativamente más profundamente en el futuro?

“Veo que podría hacer inmersiones más profundas; digamos que puedo entender cómo hacer inmersiones a 10 m de profundidad. Necesitaría prepararme, incluso pasar un par de meses más preparándome para los récords, y tal vez simplemente quedarme en algún lugar donde la profundidad sea más accesible. No es fácil, me llevará algunos años, tal vez unos pocos años, tal vez cinco años, pero puedo ver esos 10 m.

“Y cada vez que vamos más allá, tengo la sensación de: ¿puedo ir un poco más allá o no? Este récord sin aletas se mantuvo durante siete u ocho años y no se ha mejorado, por lo que demuestra que, vale, sin aletas es realmente difícil; podríamos mejorar en 2 m, en 3 m, pero 10 m parece una locura.

“Pero con monoaletas y bialetas puedo verlo y sé que llegaremos más profundo”.

Récords mundiales de profundidad AIDA actuales de Alexey Molchanov: Peso variable (VWT) 156 m (28 de marzo de 2024) Peso constante (CWT) 136 m (29 de septiembre de 2023) Bialetas de peso constante (CWTB) 125 m (10 de septiembre de 2024) La fallecida Natalia Molchanova ostentaba el récord mundial de apnea estática de 9 min 2 s durante los últimos 11 años. Alexey Molchanov ha establecido 33 récords AIDA y CMAS y 1 récord mundial Guinness y ha ganado 34 medallas combinadas de oro, plata y bronce, individuales y por equipos, en eventos del campeonato mundial.

