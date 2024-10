Miles de objetos procedentes de naufragios en Reino Unido salen a la venta

Las preocupaciones de que la colección histórica de miles de objetos de recuerdo marítimo del Museo del Tesoro del Naufragio de Charlestown en Cornualles se vaya a vender se harán realidad a principios del próximo mes, cuando se subasten en Penzance.

Divernet informó en agosto sobre el posible cierre del museo en St Austell y la dispersión de su contenido si la propiedad no pudiera venderse como un negocio en marcha.

La venta de los contenidos del museo representa una gran oportunidad para los coleccionistas de objetos, especialmente porque se combina con la del “Archivo del Naufragio de Richard Larn OBE”.

Larn, que ahora tiene 93 años, es uno de los buceadores de naufragios y autores más destacados del siglo XX en el Reino Unido y, como cofundador y director del museo, fue responsable de reunir su colección inicial en los años 20 y 1960.

Autoridad de naufragios de las Islas Británicas Richard Larn

La venta de Larn incluye su archivo personal de 1,630 libros, extensos archivos de investigación de su monumental proyecto de 10 años Índice de naufragios de las islas británicas, cartas y cientos de fotografías utilizadas en sus libros. También se incluye una selección de artefactos de naufragios rescatados por el propio Larn.

Lay's Auctioneers de Penzance describe los eventos como "posiblemente dos de las ventas más emocionantes que nos han pedido gestionar", y las llevarán a cabo durante cuatro días consecutivos, con visitas a partir del 1 de noviembre.

La venta de un día de Larn, el 5 de noviembre, será seguida por la venta del Museo del Tesoro del Naufragio de Charlestown, los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Raro y valioso

El Museo Contiene unos 7,000 objetos procedentes de naufragios, incluido el María Rosa, Titanic, Lusitania e carta real, y todos fueron ofrecidos como parte de un precio pedido de £1.95 millones cuando toda la propiedad salió al mercado, un precio que parece no haberse alcanzado.

El actual propietario, Sir Tim Smit, cofundador del Proyecto Edén y propietario de los Jardines Perdidos de Heligan, había hecho planes de contingencia para subastar las exhibiciones en caso de que resultara imposible vender el museo y su contenido como negocio en marcha.

Sección de popa de madera del HMS Eagle, naufragado frente a las islas Sorlingas en 1707 (Lay's Auctioneers)

Lay describe los artefactos como “una de las colecciones de arqueología marina más fenomenales del mundo” y dice que algunos son “enormemente raros y valiosos”.

Cataloguing the vast museum collection, currently broken up into 1,200 lots “and counting”, had proved both captivating and challenging, stated the auction house. “We constantly found that once we started to look closely, and learn the historical background, we became entranced by the coin or weapon or whatever relic it was, encased in marine concretion that we held in our hands.”

“Hemos estado aprendiendo sobre la historia de cada barco, cómo naufragó, las vidas que se perdieron y las experiencias de esas personas en sus últimos y aterradores minutos. Ha sido una experiencia a la vez educativa y humilde”.

Artefactos de latón del cargamento del 'Mullion Pin Wreck' de 1667, el Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

recurso clave

Richard Larn aprendió a bucear en el Támesis en 1947 con un equipo de escape para submarinos alemanes Draeger. Después de servir en la Marina Mercante en 1950, se unió a la Marina Real, donde permaneció durante 22 años.

Formó parte del primer equipo de buceadores que operaba desde helicópteros Dragonfly y recuperaba drones que disparaban objetivos de artillería en aguas de Malta. Se unió al British Sub-Aqua Club en 1957 y dirigió el Royal Navy Sub-Aqua Club liderando numerosas expediciones de buceo internacionales.

Campana de bronce del barco SS Grip, hundido en 1897 en Church Cove, Cornwall (Lay's Auctioneers)

Después de investigar el desastre naval de Scilly de 1707, descubrió e investigó varios naufragios históricos frente a las islas, incluido el HMS AsociaciónFundó el buzo comercial la formación centro Prodive, así como lo que entonces era el Charlestown Shipwreck & Heritage Centre, que él y su esposa Bridget dirigieron hasta 1998.

Entre ambos escribieron más de 65 libros, y su obra de seis volúmenes... Índice de naufragios de las islas británicas Sigue siendo un recurso clave para los buceadores de naufragios, los historiadores marítimos y los arqueólogos. La Orden del Imperio Británico (OBE) de 2009 y otros galardones reconocieron los servicios que brindó al patrimonio marino.

Zapato de cuero y horma de madera del HMS Association, descubierto por Richard Larn en 1967 (Lay's Auctioneers)

Viewing times in Penzance for the Larn sale are: 1 and 4 November 9am-5pm, 2 November from 9am-1pm, and for the Charlestown Shipwreck Treasure Museum sale at the museum on 2, 3, 4 and 5 November from 9am-4pm.

Both sales, conducted in Penzance and en línea, comienza a las 10 am. Encuentra todos los detalles de lotes y arreglos en el sitio de Lay's Auctioneers.

