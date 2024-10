El 'barco fantasma del Pacífico' finalmente fue localizado

Los restos del USS Stewart, a century-old destroyer that earned the peculiar distinction of serving in the Pacific under both American and Japanese flags during WW2, has been discovered more than 1km deep off the northern California coast by a team of undersea investigators.

USS Stewart (DD-224) fue localizado durante una expedición colaborativa entre la empresa de investigación marina robótica Ocean Infinity, la organización sin fines de lucro Air/Sea Heritage Foundation, la empresa de recursos culturales SEARCH, la Oficina de Santuarios Marinos Nacionales de la NOAA y el Comando de Historia y Patrimonio Naval (NHHC).

Imagen de alta resolución del USS Stewart (Ocean Infinity) obtenida por el sonar de apertura sintética

El naufragio se encuentra dentro NOAAEl Santuario Marino Nacional Cordell Bank, en un área consistente con los relatos históricos de su hundimiento deliberado como parte de un ejercicio naval el 24 de mayo de 1946.

Construido en Filadelfia y puesto en servicio en septiembre de 1920, el Stewart Se completó demasiado tarde para participar en la Primera Guerra Mundial, pero vio acción en primera línea en la Segunda Guerra Mundial.

En 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, fue destinado a Manila (Filipinas) como parte de la Flota Asiática de la Armada de los Estados Unidos, que estaba formada principalmente por buques de guerra obsoletos. Dañado durante un combate en febrero de 1942, un extraño accidente dejó atrapado al destructor en un dique seco de reparación en Java (Indonesia), lo que obligó a su tripulación a abandonar el buque cuando las fuerzas japonesas entraron en acción.

Proa del USS Stewart (Ocean Infinity)

La popa (Ocean Infinity)

Otra vista de la popa (Ocean Infinity)

Un año después, la reparación Stewart Fue puesto en servicio en la Armada Imperial Japonesa como Barco patrullero n.º 102y los pilotos aliados comenzaron a informar sobre avistamientos de un viejo destructor estadounidense operando muy detrás de las líneas enemigas, lo que dio origen a la leyenda del "Barco Fantasma del Pacífico".

Misterio resuelto

El misterio se resolvió sólo después de que la guerra había terminado, cuando el maltrecho Stewart Fue encontrado flotando en Kure en Japón.

Fue puesta nuevamente en servicio en la Marina de los EE. UU. en lo que se describió como una "ceremonia emotiva" el 29 de octubre de 1945, y remolcada a San Francisco para su "entierro en el mar" como buque objetivo el 24 de mayo de 1946, absorbiendo cohetes, fuego naval y de ametralladoras durante más de dos horas antes de hundirse.

Los oficiales saludan mientras se toca el himno nacional de los EE. UU. durante la ceremonia de puesta en servicio StewartLa cubierta de proa del USS John F. Kennedy, mientras estaba amarrado en Hiro Wan, Japón. El nuevo oficial al mando, el teniente comandante Harold H. Ellison, es el tercero desde la derecha (US Navy / National Archives)

Arriving under tow in San Francisco Bay, California in early March 1946 (Donald M McPherson / US Naval History & Heritage Command)

La historia del USS Stewart Fue mantenida viva por historiadores y entusiastas navales, pero pasaron más de 78 años antes de que se encontrara su lugar de descanso final.

océano infinito La compañía había querido probar algunas de sus nuevas tecnologías submarinas, por lo que consultó con las otras organizaciones involucradas en la expedición para identificar un objetivo útil de interés público. Recién ahora se reveló que a principios de agosto la compañía desplegó tres AUV HUGIN 6000 para buscar los restos del naufragio del USS Stewart.

Los AUV, equipados con un sonar de apertura sintética de alta resolución y sistemas de ecosonda multihaz, fueron programados para realizar una búsqueda simultánea durante 24 horas de una extensa zona del fondo marino. Esto dio como resultado una imagen clara del barco hundido que emergió a una profundidad de 1,070 m.

Imagen multihaz del USS Stewart (Océano infinito)

En gran parte intacto

Los escaneos iniciales mostraron los 96m Stewart El barco se encuentra prácticamente intacto y su casco descansa casi en posición vertical sobre el fondo marino. El nivel de conservación se considera excepcional para un buque de su edad, lo que lo convierte en uno de los ejemplos mejor conservados de un destructor de cuatro apiladores de la Armada de los EE. UU. que se conocen.

Luego se llevó a cabo un estudio adicional con sonar de alta resolución, junto con una inspección visual detallada del sitio utilizando un ROV para proporcionar una transmisión de video en vivo a los expertos en tierra. Los datos producidos se están proporcionando al Santuario Marino Nacional de Cordell Bank para respaldar futuras evaluaciones ambientales y al Comando de Historia y Patrimonio Naval para ayudar con la gestión futura del sitio.

Stewart, que ya había sido bombardeado por aviones, recibe el fuego de un cañón de 40 mm (US Navy / National Archives)

Se hundió bajo fuego el 24 de mayo de 1946. La bandera japonesa pintada en el centro del barco refleja el servicio de Stewart entre 1943 y 1945 como Lancha patrullera 102 (Marina de los EE. UU. / Archivos Nacionales)

USS StewartLos marineros de la Armada habían empezado a referirse a su barco como “RAMP-224”, una combinación de su número de casco de la marina y un término de la jerga de la época para referirse a los prisioneros de guerra que regresaban o al “personal militar aliado recuperado”. “Está claro que pensaron en Stewart “Más parecido a un compañero de barco que a un barco”, comentó Fundación del Patrimonio Aéreo y Marítimo presidente Russ Matthews.

“Sé que hablo en nombre de todo el equipo de la expedición cuando digo que todos estamos muy satisfechos de haber ayudado a honrar el legado y la memoria de esos veteranos una vez más”, dijo el Dr. James Delgado de BUSCAR.

“El USS Stewart “Representa una oportunidad única para estudiar un ejemplo bien conservado del diseño de un destructor de principios del siglo XX. Su historia, desde su servicio en la Marina de los EE. UU. hasta su captura en Japón y viceversa, lo convierte en un poderoso símbolo de la complejidad de la Guerra del Pacífico”.

