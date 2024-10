Una salida en solitario de un buceador condujo al descubrimiento de un naufragio en Cornualles

Una buceadora que decidió no realizar una inmersión en solitario en la costa norte de Cornualles para no perder el día porque su compañero se sentía mal está encantada de haberlo hecho. Ese fue el día de este verano en el que Rachael Edmans se topó por casualidad con un naufragio que parecía haber quedado olvidado desde su hundimiento hace casi 130 años.

Edmans, una entusiasta buceadora y fotógrafa submarina, había ido a bucear a Portreath, a sólo cuatro millas de su casa cerca de Camborne. Su inmersión reveló inicialmente un ancla, y las incursiones posteriores han revelado cada vez más partes del naufragio, que estaba ansiosa por identificar.

Se encontró con una fotografía que mostraba la operación de rescate de un barco que se hundía frente a la playa, tomada el 25 de enero de 1895. Esto indicaba que era probable que el naufragio fuera el del vapor. escurial.

Edmans dice que ha buceado en el naufragio en cada oportunidad desde que hizo el descubrimiento en un intento de aprender más sobre él.

escurial y el bote salvavidas Hayle F. H. Harrison (John Charles Burrow / Archivos Nacionales / Picryl)

El escurial

El escurial Era un vapor de hélice con aparejo de goleta construido en hierro en 1879 por Alex Stephens de Lighthouse, Govan, para Raeburn y Verel de Glasgow. El día de su hundimiento se encontraba en camino desde Cardiff con carbón destinado al puerto adriático de Fiume, actualmente Rijeka en Croacia.

El tiempo estaba cambiando rápidamente, hacía un frío glacial y había vientos huracanados, pero se pensaba que una fuga en la sala de máquinas había provocado el hundimiento del barco. La fotografía mostraba el bote salvavidas. F. H. Harrison, que había sido enviado por tierra desde Hayle a casi 50 millas de distancia, todavía en las arenas de Retreath de puerto.

Arriba y abajo: Vistas del naufragio del Escorial (Rachael Edmans)

La salida en solitario de un buceador condujo al hallazgo de un naufragio en Cornualles

Los equipos de rescate intentaron instalar un sistema de cuerdas con boyas, pero no lograron llegar hasta el barco accidentado y, finalmente, la tripulación tuvo que nadar para salvar la vida. Los equipos de rescate formaron una cadena humana en el mar para sacarlos. Solo nueve de los 20 hombres sobrevivieron.

Sin embargo, la gente local hoy parecía no saber de la existencia del naufragio cuando Edmans preguntó si alguna vez se buceó en el lugar. "Muchos dijeron que no, que había desaparecido o que no sabían dónde estaría", dijo. Divernet.

El pecio se encuentra en las inmediaciones de Gull Rock, a una profundidad de entre 8 y 9 metros con marea baja y 15 metros con marea alta, y puede estar expuesto a fuertes corrientes, dice Edmans. También puede ser necesario nadar durante un largo rato para salir de la playa.

“La primera vez que vi el ancla fue por pura casualidad”, explica. “Hice una inmersión en solitario porque mi compañero estaba enfermo y no quería perder la oportunidad. Portreath cambia drásticamente en el espacio de un día”.

'Aturdido y nervioso'

Sobre el hallazgo del naufragio, Edmans dice: "Me quedé absolutamente atónito y nervioso. Siempre tengo esa sensación de pérdida, porque hubo gente que murió allí. Me gusta pensar que los peces son las almas que siguen vivas".

“El naufragio cubría gran parte del fondo marino. Tomé algunas fotografías y un vídeo, luego salí a la superficie lentamente para ver dónde estaba y orientarme. Después llevé a mis compañeros para mostrárselo, porque ahora puedo localizar el naufragio mediante la navegación natural”.

Buceador y medusas (Rachael Edmans)

Rachael Edmans usually focuses on photographing wildlife, whether under water or topside

Edmans, que es PADI Divemaster, dice: “Buceo con cualquiera y he hecho un gran grupo de amigos haciendo lo que amamos juntos.

“No suelo bucear solo, normalmente lo hago con un compañero. Tengo una titulación para bucear solo, pero para mí es mucho mejor estar acompañado. ¡Ese día no perdí la oportunidad de mojarme!”

También en Divernet: ARMAS EN EL BARRANCO, LA EXCAVACIÓN DE UN PASADO OLVIDADO EN CORNUALLES, ¿QUIERES BUCEAR EN UN NAUFRAGIO DE 'MILLONES DE MONEDAS'?, LOS BUCEONES DE CORNUALLES LEVANTAN PESAS ÚNICAS