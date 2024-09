Las mujeres se incorporan a los equipos de buceo de las armadas de Nueva Zelanda y Corea

Por primera vez, buceadoras de limpieza se han graduado simultáneamente en las armadas de Nueva Zelanda y Corea del Sur

Las dos mujeres se unen a los hombres de la Marina Real de Nueva Zelanda (RNZN) HMNZS Matataua La unidad de guerra litoral está formada por la buceadora Petra Dye-Hutchinson y la teniente Bethany Ward, que completaron el curso de buzos de defensa junto con ocho hombres en la base naval de Devonport en Auckland.

The five months of la formación covers military diving equipment and techniques, mine counter-measures, underwater maintenance and battle-damage repair, demolition, explosive ordnance disposal and search techniques.

Las mujeres habían completado el curso anteriormente, pero ninguna había llegado a convertirse en buceadora de limpieza a tiempo completo.

“La importancia de los logros del teniente Ward y el buzo Dye-Hutchinson es considerable”, dijo el comandante Trevor Leslie, HMNZS Matataua’s commanding officer. “But it’s now business as usual for these two divers as they undertake consolidation la formación and deploy on operations with their shipmates at HMNZS Matataua.”

Dye-Hutchinson, de 28 años y oriunda de Auckland, se unió al ejército en 2015 y se convirtió en socorrista, pero se transfirió a la marina después de comenzar el curso de buceo de defensa. "Nunca había buceado antes, pero a mitad del curso me encantaba", dice.

Originario de Plymouth, Inglaterra, el teniente Ward, de 26 años, había servido en la Marina Real antes de completar un intercambio con la RNZN como guardia en el HMNZS Canterbury – cambiar una base de Devonport por otra.

Teniente Bethany Ward Teniente Jg Mun Hee-Woo ((véase más adelante) La buceadora experta Petra Dye-Hutchinson

“I wanted to be a diver in the Navy since I was 16,” she says. “I saw the divers la formación in the UK and asked: ‘Are girls allowed to do that?’ They were like: ‘Yep, we have female divers’.

“Tenemos días muy largos y nos vemos en situaciones incómodas. Muchas veces no sabemos qué nos espera, especialmente cuando hay que lidiar con las mareas y los cambios climáticos. Realmente hay que adaptarse a los elementos, pero me encanta lo versátil que es el oficio.

“Me gusta el hecho de que sea una comunidad de personas que trabajan con estándares profesionales muy altos, la variedad del trabajo diario y que sea un desafío físico”.

“Lo mejor de aprender algo difícil es que en ese momento te sientes como un niño y, de repente, algo encaja y lo logras”, dijo Able Diver Dye-Hutchinson.

“Sobre todo bajo el agua, es el momento en el que todo el equipo se une y se resuelve el problema. Entonces, las cosas que eran realmente difíciles se vuelven algo natural”.

Avance en Corea del Sur

Lt Jg Mun in la formación

Mientras tanto, en la República de Corea, la Unidad de Salvamento y Rescate Marítimo (SSU) de la Armada acaba de admitir a su primera buceadora. El ejército del país está buscando activamente desplegar mujeres de manera más amplia debido a las preocupaciones sobre la baja tasa de natalidad del país, y en 2022 flexibilizó su política anterior para permitirles unirse a las tripulaciones de los submarinos.

Following an intensive 12-week la formación course, Lt Jg (Junior Grade) Mun Hee-woo has just completed a further qualifying course alongside 63 other students of Haenan Rescue Battalion and become a Deep Sea Submarine Investigator, deemed to have the strength and skills required to carry out underwater rescue missions.

“Tenía confianza en que podría completar el entrenamiento”, dijo a la prensa coreana. “No creo que nadie hubiera sabido que yo era mujer a menos que alguien se lo dijera, ya que me corté el pelo corto”.

La teniente Jg Mun dijo que fue la edad, más que el género, lo que aumentó el desafío para ella: a los 27 años, era ocho años mayor que su colega más joven, lo que, según descubrió, hacía más difícil recuperarse rápidamente durante el entrenamiento físico.

La primera mitad del curso se concentra en la resistencia básica y la capacidad de natación con unas siete horas de entrenamiento práctico diario, que incluyen carreras de hasta 9 km y gimnasia.

During the third and fourth weeks candidates are expected to swim 5.5km in the sea without thermal protection plus another 7.5km with aletas y máscara to boost swimming endurance and marine survival skills, interspersed with rescue theory and exercises.

Teniente Jg Mun: La edad, no el género, fue el desafío

En la segunda mitad del curso, los buceadores desarrollan su resistencia corriendo 10 km al día y realizando ejercicios físicos, además de operaciones con RIB y entrenamiento de buceo. Las semanas 8 a 11 se concentran en el buceo a unos 40 m, además de técnicas de respiración, escapes de emergencia, asistencia personal y entrenamiento de búsqueda.

El teniente Jg Mun se había especializado en educación física y estudios marinos en la universidad y se unió a la Marina hace dos años, sirviendo como marinero en el barco de escolta. Daegu, luego como gerente de planificación en el Comando de Educación Naval, pero siempre con el sueño de convertirse en buceadora. Había solicitado el curso en abril.

“Me siento orgullosa de ser miembro del escuadrón de rescate con el más alto nivel de capacidades de rescate marítimo del mundo”, afirmó. “Siempre me esforzaré por proteger las vidas de los ciudadanos y los soldados y contribuir al desarrollo de las operaciones de rescate naval”.

Su próximo desafío es un curso de seguimiento de 14 semanas que incluye buceo a 90 metros utilizando sistemas abastecidos desde la superficie.

