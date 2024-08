Grant amplía el alcance de la formación del club de buceo de Manx

El club de buceo más antiguo de la Isla de Man recibió una subvención de lotería que le permitirá capacitar a más buceadores nuevos y, espera, reducir el rango de edad de su ingreso.

"Sería fantástico ver más jóvenes que quisieran aprender a bucear", dice la presidenta del club, Leigh Morris, quien redactó la solicitud de financiación que acaba de ser aprobada por Manx Lottery Trust.

El Club Sub-Aqua de la Isla de Man (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool la formación to eight young people over the next two winters.

"Nuestro objetivo es capacitar a los jóvenes para que obtengan la calificación Ocean Diver, y tenemos dos alumnos que acaban de comenzar", dijo Morris. Divernet. El dinero extra cubrirá los costos de suministro de equipo de buceo en una variedad adecuada de tamaños, así como el alquiler de las instalaciones de la piscina para las sesiones adicionales.

IOMSAC es también una de las sucursales más antiguas del Sub-Aqua Club británico (BSAC 76), y fue fundada en 1959 por el personal de la ahora cerrada Estación de investigación de campo marino Port Erin. La Isla de Man es una dependencia de la Corona del Reino Unido y “la única nación entera del mundo que es parte de la Biosfera de la UNESCO”, dice Morris.

El club cuenta con unos 50 miembros, de los cuales actualmente hay una docena de estudiantes. Bucea la mayoría de las semanas, dependiendo del clima, y ​​tiene dos RIB, ubicadas en diferentes lados de la isla para mayor flexibilidad, aunque los miembros también pueden hacer uso del bote rígido administrado por la única tienda de buceo de la Isla de Man, Discover Diving.

Piscina la formación is carried out at King William’s College and open-water la formación mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life fotografía opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morris trabaja para Manx Wildlife Trust, al igual que la secretaria del club, la Dra. Lara Howe, la funcionaria marina del fideicomiso y la IoM. búsqueda marítima co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National Instructor.

Aparte del tipo de atracciones de vida marina indicadas por la isla Biosfera de la UNESCO Según su estatus, el club tiene acceso a naufragios en una variedad de profundidades y posee lo que describe como “uno de los naufragios más históricos de las Islas Británicas” – HM Caballo de carreras en balandra, que se hundió en 1822 y fue redescubierto por el club exactamente 200 años después.

El año pasado se descubrieron tres cañones entre los restos del naufragio. "Buceamos en el sitio con regularidad y encontramos nuevos artefactos en cada inmersión", dice Morris. El próximo proyecto de este club proactivo, en respuesta a una solicitud externa, es concentrar las inmersiones alrededor del faro de Douglas en busca de su lámpara histórica perdida.

