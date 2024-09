Familiares y amigos en la mira de la campaña de recomendaciones de PADI

“El buceo me permite explorar la belleza del océano y me encantaría compartir eso con mi compañero, Brady”, dice PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey Desde el Reino Unido, hablando sobre el nuevo programa de reclutamiento de la agencia de capacitación “Seek Adventure. Save the Ocean Together”.

“Creció sin salida al mar, sin el mar en su vida, y no siempre le gustaron las aguas más frías. Pero después de mudarse a Cornualles, descubrió su amor por el océano a través del surf y el esnórquel.

“Ahora, obtener su certificación es el siguiente paso, ya que nos abre un mundo submarino completamente nuevo para explorar juntos. No puedo esperar a que Brady experimente la magia debajo de la superficie como buceador PADI”.

Kayleigh Slowey, buceadora asociada PADI del Reino Unido: "Obtener la certificación Brady es el siguiente paso".

PADI está animando a los buceadores a reclutar a amigos y familiares como sus compañeros de buceo con su nueva campaña de “adquisición de buceadores”, un plan de incentivos que permite a los buceadores PADI de cualquier nivel enviar un enlace con un 15 % de descuento para el curso eLearning PADI Open Water, a través de su cuenta PADI.

Al utilizar el enlace, el nuevo recluta desbloquea a su vez una prueba de 30 días del Club PADI para el buceador que envió la oferta. La membresía del club cuesta US$50 al año y ofrece acceso a descuentos en los programas de aprendizaje electrónico y tarjetas de certificación de PADI, un programa ReActivate gratuito y una suscripción a la versión digital de PADI Descubre todos los cursos magazine.

“PADI está invirtiendo mucho en esta campaña y estamos animando a nuestra comunidad de buceadores, profesionales del buceo y centros y resorts de buceo a hacer lo mismo”, afirma Valette Wirth, directora de marca y membresía de PADI Worldwide.

'Excusa glorificada'

La agencia de formación está llevando a cabo cuatro minicampañas en relación con el programa de recomendación, centrándose en las principales razones para aprender a bucear, que según ella son el bienestar, la conexión, la educación y el propósito.

El programa ofrece a los profesionales PADI un incentivo adicional para vender más cursos al contribuir al programa PADI. Desafío de buceo maestro y ofrecer a los estudiantes de MSD la oportunidad de ganar un viaje de buceo a las Maldivas.

India Black: “Me encantaría recomendarlo a cualquiera que tenga un poco de miedo al océano”

“Hay muchas razones diferentes por las que me encanta bucear”, dice otro PADI AmbassaDiver del Reino Unido. India Negro“Creo que es una forma de conectarme más con la naturaleza, entender mejor el mundo submarino y es un ejercicio de atención plena fantástico… pero, en realidad, es una excusa glorificada para poder pasar el día en el océano observando mi vida marina favorita y fingiendo ser una sirena.

"Me encantaría recomendar este lugar a cualquiera que le tenga un poco de miedo al océano. He hablado con muchas personas que me han dicho que el buceo cambió por completo su visión del agua, y creo que es un lugar curativo al que todos merecen tener acceso.

“¡Le recomendaré a mi madre Katie! Está un poco indecisa, pero creo que sería genial que lo intentara”. Obtenga más información sobre PADI Consulte a un Amigo .

