Steve Backshall lleva el océano a las antípodas

El presentador de televisión, autor, aventurero y gran actor Steve Backshall llevará su espectáculo en vivo Ocean a Australia en 2025.

Después de su actuación principal en el escenario principal del GO Diving Show ANZ en Sydney en septiembre, Steve regresa a Down Under para realizar una gira por siete lugares diferentes con su aclamado e inspirador espectáculo Ocean, que tiene el subtítulo preciso de 'dar vida a los sueños marinos'.

El océano de Steve Backshall es una carta de amor al entorno más apasionante de nuestro planeta y una excelente manera de aprender más sobre lo que debemos hacer para salvar nuestros mares.

Como estrella del exitoso programa de televisión Deadly 60, Steve da vida a su energía característica a través de acrobacias, experimentos, utilería, ciencia de vanguardia y material de archivo para la pantalla grande de sus dos décadas en la televisión. Desde tiburones blancos hasta ballenas gigantes, focas y bancos de sardinas, orcas y rarezas de las profundidades, captura los íconos del Gran Azul con asombrosos detalles.

Esta es una oportunidad fantástica para que los fanáticos de todas las edades se sumerjan en el maravilloso mundo bajo las olas. ¡Una visita obligada para toda la familia!

Su gira por Australia incluye:

9 de enero – Perth, Riverside Theatre

11 de enero – Adelaida, Teatro AEC

13 de enero – Brisbane, QPAC

15 de enero – Newcastle, Civic Theatre

16 de enero – Sídney, Teatro Enmore

17 de enero – Teatro de Canberra

18 de enero – Melbourne, Hamer Hall

Las entradas ya están a la venta aquí.

De vuelta en Blighty

No te preocupes si te perdiste la gira británica de Steve de Ocean en octubre y noviembre, él regresará al escenario principal del Ir espectáculo de buceo en la NAEC Stoneleigh los días 1 y 2 de marzo como orador principal.

Entradas dos por uno Ya están a la venta las entradas para este evento de primer nivel en el calendario de buceo del Reino Unido.