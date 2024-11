Shaff se prepara para bucear de norte a sur en las Maldivas

BUCEO Y ACTIVIDADES instructor Shafraz ‘Shaff’ Naeem has set himself record-setting challenges in the past, and this February he plans to embark on an ambitious if enjoyable underwater undertaking – diving clear across the Maldivian archipelago.

El evento de buceo Across Maldives 2025 está organizado por Ocean 6/50, una organización benéfica cofundada por Naeem. Partiendo del punto más septentrional, Haa Alif Thuraakunu, la expedición en crucero se dirigirá al sur para llegar al atolón Addu en un período de 26 días.

La ruta hacia el sur desde Haa Alif Thuraakunu hasta el atolón Addu

Con al menos un par de inmersiones diarias de 1 a 2 horas que se realizarán en lugares clave en cada atolón a lo largo del camino, y utilizando DPV para una propulsión rápida, Naeem espera que sus más de 50 inmersiones cada una involucren distancias típicas de 8 a 10 km, cubriendo así una cantidad considerable de terreno en total.

La intención, dice, es recopilar datos científicos utilizables sobre los océanos durante las inmersiones, para analizarlos y difundirlos en colaboración con socios internacionales y locales.

Océano 6/50 is a foundation set up to provide Maldivian recreational and professional divers with resources and support, including la formación programmes and workshops. It also aims to protect the Maldives' underwater ecosystems.

El equipo se detendrá en las islas a lo largo del camino para realizar sesiones informativas, destinadas a “inspirar a los maldivos y fomentar una conexión más profunda con nuestro ecosistema natural, motivando a los jóvenes a protegerlo y preservarlo para las generaciones futuras”.

Shaff Naeem

Naeem, a former military diving instructor who has TDI/SDI, PADI and SSI certifications, has spent 27 years working in the diving industry, most recently focusing on fotografía submarina.

Estableció un récord asiático por la inmersión más larga con un Inmersión de 50 horas transmitida en vivo en 2022 para conmemorar el medio siglo de las Maldivas en la industria del buceo.

Para la nueva expedición, ha reunido un equipo de 26 buzos de apoyo técnico con una variedad de funciones adicionales, desde apoyo médico hasta trabajo de cámara, incluyendo nombres tan conocidos como Ben Reymenants, Michael Menduno y Saeed Rashid.

El equipo de buceo visitará los mejores sitios de los atolones de las Maldivas.

El viaje se realizará en el Emperador Virgo vida a bordo, con equipo de buceo que incluye el rebreather de montaje lateral Divesoft CCR Liberty, Seacraft Ghost 2000 DPV y XDeep Stealth 2.0 Tech BC. Obtenga más información sobre Por las Maldivas 2025 en el lugar de la expedición.

