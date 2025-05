Paul Toomer abandona Dive RAID International

at

at 12:25 pm

El reconocido instructor técnico, entrenador y explorador Paul Toomer ha anunciado que se separará de Dive RAID International, la agencia de entrenamiento de buceo en cuya creación contribuyó enormemente.

En un comunicado, Paul declaró: «Con tristeza debo informar que ya no estoy involucrado en Dive RAID International (sede de RAID). Esta decisión no se tomó a la ligera y refleja un entendimiento mutuo entre RAID y yo. He valorado enormemente mi contribución al crecimiento y los logros de RAID a lo largo de los años. Sin embargo, ahora tenemos visiones diferentes para el futuro, y es hora de que tome un nuevo camino».

Por el momento, ya no estoy en condiciones de responder consultas de miembros, oficinas regionales ni representantes de RAID. Para cualquier consulta, diríjase a su oficina local de RAID o directamente a Dive RAID International. La información de contacto está disponible en el sitio web oficial.

Aunque ya no estoy involucrado en RAID HQ, no he perdido la pasión por trabajar en esta increíble industria y seguiré enseñando y buceando. Mis rebreathers probablemente verán más acción ahora que nunca.

“Por supuesto, les deseo a los chicos de RAID todo lo mejor para el futuro”.

Paul ha sido un elemento básico de la fraternidad de buceo durante décadas y ha ocupado puestos prestigiosos dentro de los gigantes de la industria PADI y SSI, y su conjunto de habilidades únicas seguramente será redireccionado en el futuro cercano.