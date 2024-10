El HMS OCToPUS arma a buzos para sembrar pastos marinos rápidamente

An innovative device called HMS OCToPUS being trialled by conservation scuba divers has shown “promising signs of success”, following years of searching for effective techniques to restore seagrass meadows, says UK charity the Ocean Conservation Trust (OCT).

La OCT se centra en la conservación de las praderas marinas a través de su Programa Blue Meadows, con el objetivo de proteger los yacimientos existentes y, a largo plazo, restaurar los muchos que se han perdido en las últimas décadas.

It says it took inspiration for HMS OCToPUS from hydroseeding, a terrestrial planting process designed to spread seeds rapidly. Its own Hydro Marine Seeding (HMS) is a technique whereby seagrass seeds are injected directly into the seabed.

The OCT commissioned Plymouth company Absolute Product Design to engineer a spring-loaded handheld device based on a caulking gun, the latter part of the OCToPUS name deriving from “pressurised underwater seeder”. The gun's 1.5-litre chamber is filled with Zostera marina seeds suspended in a carrying media.

Armados y listos para sembrar (OCT)

In the course of one 20-minute dive a single diver can use an OCToPUS unit to inject 2,000 seagrass seeds, says the OCT. Its Ocean Habitat Restoration team have now used the guns to seed 1.5 hectares of seabed in the Solent Maritime and two hectares in Plymouth Sound National Marine Park.

Mientras continúan monitoreando los sitios de restauración, informan que los signos preliminares de regeneración de las praderas marinas han sido positivos.

“Nos centramos exclusivamente en las praderas marinas submareales, y con ello hay una variedad de desafíos adicionales que conlleva trabajar bajo las olas”, dijo Amelia Newman, directora técnica de acuicultura de praderas marinas de OCT. “Por eso estamos muy entusiasmados de estar en esta etapa con nuestro nuevo dispositivo y de empezar a ver cómo podría revolucionar la forma en que OCT se ocupa de restaurar este hábitat de vital importancia.

Ya se han sembrado 3.5 hectáreas de fondo marino (OCT)

“Estamos muy agradecidos por el apoyo de uno de nuestros socios clave, Ørsted, y de los ingenieros de Absolute Product Design, quienes han sido fundamentales en el desarrollo de este innovador dispositivo”.

“Las praderas marinas son sumideros de carbono muy eficientes que mejoran la calidad del agua y proporcionan alimento y refugio a numerosas especies importantes, como el lanzón y el arenque”, afirmó Samir Whitaker, especialista principal en biodiversidad de Ørsted, una empresa de energía verde. “El Reino Unido ha perdido hasta el 90% de sus praderas marinas, pero grupos como Ocean Conservation Trust han demostrado que podemos recuperarlas”.

En colaboración con Sonardyne, MarineSee, Voyis y Blue Robotics, la OCT afirma que también ha desarrollado un ROV especializado para ampliar aún más sus esfuerzos de conservación. El vehículo le permite cartografiar las praderas marinas con un nivel de detalle sin precedentes, al producir fotogrametría de alta resolución para realizar un seguimiento de los esfuerzos de restauración y monitorear los lechos ya establecidos.

El nuevo ROV (OCT)

La precisión del ROV también permitirá al OCT comprender mejor los cambios estacionales y anuales en las praderas marinas, afirma.

“Tenemos mucha suerte de pasar mucho tiempo dentro y sobre el agua, pero esta tecnología promete una forma mucho más precisa, detallada y eficiente de monitorear algunas de las principales métricas de la salud de las praderas marinas”, dijo. Octubre Andy Cameron, director de proyectos de conservación. “Esto también significa que podemos utilizar a los buzos de forma diferente para cosas que el ROV no puede hacer”.

