El ADN lo demuestra: las orcas matan a un tiburón blanco para conseguir hígado

En principios de 2018, Divernet / Diversión revista ran Una historia exclusiva Por el experto en tiburones Richard Peirce. El texto contenía una dura advertencia: el turismo basado en el buceo en jaulas con tiburones blancos en Sudáfrica estaba en peligro, porque las orcas, aficionadas al hígado de tiburón, estaban matando o ahuyentando a los tiburones.

Dos orcas en particular, llamadas Port y Starboard, habían iniciado un reinado de terror sobre lo que siempre se había considerado el máximo depredador. Para algunos involucrados en la lucrativa industria del buceo con tiburones, la sugerencia fue dolorosa de aceptar.

Orca (Isabella Reeves / Universidad Flinders)

Ahora, siete años después y con los tiburones blancos aún escasos en las costas de Sudáfrica, la evidencia de ADN ha confirmado por primera vez que una orca fue la responsable de cazar y matar a un tiburón blanco para obtener su hígado.

Esta vez el incidente ocurrió en Australia. Los testigos vieron varias orcas (Orcinus orca), incluidos dos individuos reconocidos localmente llamados Bent Tip y Ripple, capturan una presa grande en Bridgewater Bay cerca de Portland en Victoria en 2023.

Dos días después, el cadáver de un tiburón blanco de 4.7 m (Carcharodon carcharias) fue arrastrado hasta la orilla y recogido por funcionarios de pesca del estado para su investigación.

Aparece cadáver de tiburón blanco en Portland (Ben Johnson / Portland Bait & Tackle)

Cuatro heridas de mordedura

El estudio recién publicado sobre el tiburón fue dirigido por un equipo científico de la Universidad de Flinders, que analizó hisopos tomados de cuatro heridas de mordedura distintivas en el cadáver.

La prueba estaba en el ADN cuando se secuenciaron los hisopos en busca de material genético dejado por el depredador. Una orca se había comido la sección media del tiburón, donde antes había estado el hígado, rico en nutrientes, y las otras tres heridas revelaron el ADN de tiburones carroñeros de hocico ancho de siete branquias. También faltaban los órganos digestivos y reproductivos del tiburón blanco.

The analysis builds on anecdotal evidence of predation by orcas on great whites and other species of sharks in South Africa and also California.

"Estos hallazgos proporcionan evidencia convincente de la depredación de tiburones blancos por parte de las orcas en aguas australianas, con un fuerte indicio de consumo selectivo de hígado", dice la autora principal del estudio, Isabella Reeves, candidata a doctorado del Grupo de Ecología de Tiburones del Sur de la universidad y el Centro de Investigación de Cetáceos de Australia Occidental (CETREC).

“Esto sugiere que tales eventos de depredación pueden ser más generalizados y frecuentes en todo el mundo de lo que se creía anteriormente”.

Infografía del estudio de la Universidad Flinders (Emma Luck)

Otros tiburones

Se había registrado ocasionalmente que las orcas cazaban tiburones azules, cailones, marrajos de aleta corta, tiburones de fondo y tiburones tigre en Australia, pero nunca antes se había comprobado que mataran tiburones blancos.

“La evidencia sugiere que el desplazamiento o la muerte directa de los tiburones blancos como resultado de la depredación de las orcas en Sudáfrica ha provocado cambios en cascada en el ecosistema marino más amplio”, comentó el coautor principal Adam Miller, profesor asociado en Flinders.

“We know that white sharks are key reguladores of ecosystem structure and functions, so it’s very important we preserve these top predators. Therefore it is important that we keep a tab on these types of interactions in Australian waters where possible.”

El nuevo estudio es publicado en Ecología y Evolución.

