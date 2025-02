¡Buceadores, peces salvajes saben quiénes son ustedes!

Los peces que los buceadores encuentran en la naturaleza tienen la capacidad de distinguirnos, siempre que les ayudemos con algunas pistas visuales, como el color de nuestro equipo de buceo.

Así lo concluye un nuevo estudio del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal (MPI-AB) en Alemania, que se inspiró en las experiencias de sus buceadores científicos en una estación de investigación mediterránea en Córcega.

En algún momento de cada temporada de campo, los buceadores habían descubierto que los peces salvajes los seguían y les robaban la comida que se les ofrecía como recompensa experimental. Cada pez parecía reconocer al buceador que había llevado previamente la comida y solo lo seguían a él e ignoraban a los demás.

Sin embargo, las investigaciones anteriores sobre la capacidad de los peces para distinguir a los humanos habían sido muy limitadas.

Captive-bred archerfish had been shown to recognise computadora-generated images of human faces in laboratory experiments “but nobody has ever asked whether wild fish have the capacity, or indeed motivation, to recognise us when we enter their underwater world,” says co-first author of the new study MPI-AB doctoral student Maëlan Tomasek, from the University of Clermont Auvergne in France.

Voluntarios dispuestos

Los científicos llevaron a cabo una serie de experimentos en aguas abiertas a una profundidad de 8 metros, en los que los peces participaron en el estudio como “voluntarios que podían ir y venir cuando quisieran”, señala la coautora principal y estudiante de licenciatura del MPI-AB, Katinka Soller.

En la primera fase experimental, Soller “entrenó” a los peces, intentando atraer su atención mientras vestía un chaleco rojo brillante y alimentándolos mientras nadaban una distancia de 50 metros.

Con el tiempo, fue eliminando las señales llamativas hasta que solo llevaba un equipo de buceo sencillo. Mantenía la comida oculta y alimentaba solo a los peces que la habían seguido durante los 50 metros completos.

Of dozens of fish species inhabiting the marine station, two species of sea bream in particular engaged willingly in the la formación sessions, surprising the scientists by their curiosity and willingness to learn.

“Una vez entré al agua, fue cuestión de segundos antes de que los viera nadar hacia mí, aparentemente saliendo de la nada”, dice Soller.

The same individuals would attend the sessions day after day, becoming so familiar that she could give them names, such as “Bernie with two shiny silver scales on the back and Alfie who had a nip out of the tail-de.

Las escamas del entusiasta estudiante Bernie lo hicieron reconocible (MPI-AB)

Dos buceadores, equipo diferente

After 12 days some 20 identifiable fish could be relied on to follow Soller on la formación swims.

The next experimental phase involved testing whether the fish could tell Soller apart from another diver, so she and Tomasek would wear differently coloured wetsuits and aletas and swim in different directions from the same starting point.

El primer día, los peces siguieron a ambos buceadores por igual, y parecía que no sabían a quién perseguir. Sin embargo, Tomasek no alimentó a los peces que lo seguían y, el segundo día, el número de peces que seguían a Soller aumentó significativamente.

Para comprobar que los peces estaban aprendiendo a reconocer al buceador correcto, los investigadores se centraron en seis peces y descubrieron que cuatro mostraron fuertes curvas de aprendizaje positivas a lo largo del experimento.

“Es un resultado interesante porque demuestra que los peces no seguían a Katinka simplemente por costumbre o porque había otros peces allí”, afirma Tomasek. “Estaban atentos a ambos buceadores, los probaron a cada uno y descubrieron que Katinka producía la recompensa al final del nado”.

visión de color

El equipo de buceo distintivo para ayudar a los peces (izquierda) fue seguido por el uso del mismo equipo.

Los científicos repitieron las pruebas con el mismo equipo de buceo y descubrieron que los peces ya no eran capaces de distinguirlos. “Casi todos los peces tienen visión de colores, por lo que no es sorprendente que el besugo aprendiera a asociar al buceador correcto basándose en manchas de color en el cuerpo”, afirma Tomasek.

Human divers do much the same, he points out: “Faces are distorted by diving máscaras, so we usually rely on differences between wetsuits, aletas or other parts of the gear to recognise each other.” Given more time, the scientists believe that fish might have learnt to distinguish divers using subtler human features such as hair or hands.

“Ya los habíamos visto acercarse a nuestras caras y escrutar nuestros cuerpos”, dice Soller. “Era como si nos estuvieran estudiando a nosotros, no al revés”.

"No me sorprende que estos animales, que se mueven por un mundo complejo e interactúan con innumerables especies diferentes cada minuto, puedan reconocer a los humanos basándose en señales visuales", afirma el autor principal Alex Jordan, que dirige un grupo en MPI-AB.

“Supongo que lo más sorprendente es que nos sorprendería que pudieran hacerlo. Eso sugiere que tal vez subestimemos las capacidades de nuestros primos submarinos”.

“Puede resultar extraño pensar que los humanos compartamos un vínculo con un animal como un pez, que está tan lejos de nosotros en el árbol evolutivo, que no entendemos intuitivamente”, concluye Tomasek.

“Pero las relaciones entre humanos y animales pueden superar millones de años de distancia evolutiva si nos tomamos la molestia de prestar atención. Ahora que sabemos que nos ven, es hora de que los veamos a ellos”. El estudio ha acaba de ser publicado en la revista Biology Letters.

