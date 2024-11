Deep Deceiver: Desnudez extraña en la zona de medianoche

The first nudibranch known to dwell in the ocean’s bathypelagic or midnight zone, far beyond the reach of sunlight, has been described by researchers from Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) in California.

Bathydevius caudactylus – o “Deep Deceiver” – es bioluminiscente y tiene una gran estructura encapuchada que puede disparar chorros de agua en un extremo, una cola plana bordeada de proyecciones en forma de dedos o Dáctilos en el otro, y órganos internos de colores brillantes en el medio.

Debido a su pie parecido al de un caracol, los biólogos marinos se refirieron inicialmente a la criatura como “el molusco misterioso”.

Se observó por primera vez hace casi un cuarto de siglo, en febrero de 2000, durante una inmersión con el MBARI ROV Tiburon fuera de la bahía de Monterey a una profundidad de 2,614 m. Sin embargo, recién ahora, después de que se hayan revisado más de 150 avistamientos de ROV, se ha descubierto un Descripción detallada ha sido publicado.

El misterioso molusco se encuentra sólo en las profundidades del océano (MBARI)

“Gracias a la avanzada tecnología submarina del MBARI, pudimos preparar la descripción más completa de un animal de aguas profundas jamás realizada”, comentó el científico principal del instituto y líder del equipo, Bruce Robison. “Hemos invertido más de 20 años en comprender la historia natural de esta fascinante especie de nudibranquio”.

Capucha gelatinosa

Mientras que la mayoría de los nudibranquios se desplazan sobre superficies sólidas utilizando su pie musculoso, esta babosa marina utiliza su capucha gelatinosa para impulsarse a través del agua, nadando con ondulaciones hacia arriba y hacia abajo de todo el cuerpo, desde la capucha hasta la cola.

Si se siente amenazado, las puntas de su cola bifurcada brillan por bioluminiscencia y también pueden desprenderse, posiblemente una táctica para distraer a los depredadores, especulan los científicos.

“Cuando filmamos por primera vez cómo brillaba con el ROV, todos en la sala de control exclamamos al mismo tiempo: ‘¡Oooooh!’”, dijo el científico principal del MBARI, Steven Haddock. “Todos quedamos encantados con la vista.

Bioluminiscencia, con la luz proveniente de la superficie de la capucha y los dáctilos (MBARI)

“Solo recientemente las cámaras han podido filmar la bioluminiscencia en alta resolución y a todo color. El MBARI es uno de los pocos lugares del mundo donde hemos llevado esta nueva tecnología a las profundidades del océano”.

Analisis genetico

También se capturaron dieciocho individuos para realizarles un análisis genético, que reveló que se trataba de un nudibranquio, pero tan distantemente relacionado con las especies conocidas que se consideró que pertenecía a una familia propia.

Se le dio un nombre científico basado en Deep Deceiver debido a su identidad poco conocida y las puntas de la cola en forma de dedos. La longitud típica es de 14.5 cm, mientras que la capucha elástica puede medir hasta 9 cm de ancho.

El órgano rojo que se puede ver en las imágenes es el estómago, el órgano naranja la glándula digestiva y la pequeña mancha blanca el cerebro. El análisis del contenido estomacal de cada nudibranquio reveló los restos de un camarón mísido, que parecía haber sido capturado mediante el uso de la capucha, aunque este proceso aún no se ha observado.

Al igual que otros nudibranquios, el engañador de las profundidades es hermafrodita y parece descender al fondo marino para desovar, permaneciendo adherido por su pata mientras libera sus huevos. El informe completo acaba de publicarse en la revista Investigación en aguas profundas, parte I.

