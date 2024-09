Muere una famosa "ballena espía" en medio de una pelea con seguidores humanos 

La famosa ballena beluga Hvaldimir, que en un momento se creyó que había sido utilizada por Rusia para actividades de inteligencia militar y que el público noruego seguía de cerca durante los últimos cinco años, murió repentinamente.

Su muerte, cuya causa se desconoce, se produce en vísperas de su reubicación, en un plan que había dividido a los conservacionistas ambientales que habían defendido su causa durante años.

Con los organismos de apoyo a las ballenas OneWhale y más recientemente Marine Mind rastreando habitualmente los movimientos de Hvaldimir, fue visto por última vez con vida, aparentemente en buenas condiciones y buceando a intervalos regulares, ayer por la mañana (30 de agosto) en la costa suroeste de Noruega, cerca de Stavanger.

Se había informado a la Guardia Costera para garantizar que el tráfico marítimo estuviera al tanto de la presencia de Hvaldimir, pero más tarde se vio a la ballena blanca flotando en la superficie durante un período prolongado y un barco patrullero llegó alrededor de las 2.30:XNUMX p. m. para encontrar que estaba muerta.

La amistosa ballena beluga (Marine Mind)

Un barco pesquero remolcó a Hvaldimir hasta el puerto de Risavika, donde la autoridad portuaria lo sacó del agua y lo cargó en un camión a la espera de que se hicieran los preparativos para la necropsia. Hvaldimir medía más de cuatro metros de largo y se calcula que pesaba más de 4 kilos.

La causa de la muerte no está clara, según Sebastian Strand, el biólogo marino que fundó Marine Mind. Dijo que había marcas en el cuerpo, pero que podrían haber sido causadas por otros animales salvajes después de la muerte.

'Equipamiento San Petersburgo'

Hvaldimir se hizo famoso cuando fue encontrado por pescadores en Hammerfest, en el norte de Noruega, en abril de 2019. Llevaba un arnés ajustado que decía “Equipo San Petersburgo”, aparentemente diseñado para sostener una cámara. Se suponía que había sido preparado para ser un espía submarino para el ejército ruso.

El amistoso beluga, que se sentía cómodo con la gente, parecía haber pasado gran parte de su vida en cautiverio. Se lo apodó Hvaldimir, aunque más tarde se lo conoció generalmente en Escandinavia como Hvaldi (ballena (la palabra noruega para ballena) para evitar cualquier conexión con el presidente de Rusia, y le quitaron el arnés.

Las ballenas beluga normalmente se encuentran en el remoto Ártico, pero Hvaldimir parecía contento de permanecer en las aguas más cálidas y concurridas del Mar del Norte, y el año pasado incluso se aventuró tan al sur como el suroeste de Suecia, lo que generó más preocupaciones por su seguridad.

Hvaldimir, la simpática ballena beluga (OneWhale)

La caridad una ballena Se había formado desde el principio para proteger a Hvaldimir, con la intención de crear una reserva de ballenas segura para él y otros mamíferos cautivos liberados.

En julio de este año se anunció que la Dirección de Pesca de Noruega había dado permiso para que Hvaldimir fuera reubicado en aguas árticas en el fiordo de Varanger, en Finnmark, cerca de una manada salvaje con la que podría integrarse más adelante. Se dice que ya se habían organizado vuelos cuando se anunció la muerte de Hvaldimir.

Sin embargo, varios biólogos marinos habían argumentado anteriormente que tal movimiento pondría en peligro el bienestar de la ballena y se habían separado para formar Mente marinaLa ruptura se reflejó en la prensa noruega.

'No es una muerte natural'

“Aún no sabemos la causa de su muerte, pero estaba en aguas con mucho tráfico… así que creemos que no fue una muerte natural”, afirmó la fundadora de OneWhale, Regina Haug, tras la noticia de la muerte de Hvaldimir.

The charity, which carried out annual health-checks on the beluga, had described Hvaldimir as “a healthy young whale with no signs of illness”. The usual life-expectancy of a beluga whale is reckoned to be 35 to 50 years. “We have asked the Norwegian authorities to provide a necropsy and they have stepped up to do this,” said Haug.

“Estamos desconsolados y enojados también, porque hemos tenido que luchar tan duro, durante tanto tiempo, para ayudarlo a salir del peligro. Y finalmente estaba tan cerca de tener una vida mejor.

“Pero estamos enojados con aquellos que trabajaron para bloquear su movimiento y difundir información errónea… hay un puñado de humanos que querían mantenerlo atrapado y evitar que este dulce animal recibiera ayuda antes”.

Sebastian Strand de Marine Mind y otros voluntarios con Hvaldimir (Marine Mind)

“Hvaldimir no era solo una ballena beluga; era un faro de esperanza, un símbolo de conexión y un recordatorio del profundo vínculo entre los humanos y el mundo natural”, afirmó Strand de Marine Mind.

“En los últimos cinco años, tocó la vida de decenas de miles de personas, uniendo a la gente en su asombro ante las maravillas de la naturaleza.

“Su presencia nos enseñó sobre la importancia de la conservación de los océanos y, al mismo tiempo, nos enseñó más sobre nosotros mismos. Descansa en paz, Hvaldimir. Te extrañaremos profundamente, pero nunca te olvidaremos”.

