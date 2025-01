Revocan licencia de centro de buceo de Malasia

La aislada isla malasia de Layang Layang tiene una larga reputación por el buceo que se practica a su alrededor, pero su único complejo turístico acaba de perder formalmente su licencia operativa, según un comunicado del gobierno.

La isla, que forma parte del grupo Spratly en el mar de China Meridional frente a la costa noroeste de Borneo (Malasia), también es conocida por ser un santuario de aves marinas. El complejo turístico en Swallow Reef incluye 86 habitaciones para huéspedes y un centro de buceo, y tiene su propia pista de aterrizaje para conectarlo con Kota Kinabalu, a 80 minutos de distancia.

El Ministerio de Turismo, Artes y Cultura de Malasia (MOTAC) canceló la licencia operativa de Layang Layang Island Resort a partir del 6 de enero, citando una violación de la legislación turística, aunque sin especificar el motivo preciso de su acción.

El comisionado de turismo del MOTAC, Roslan Abdul Rahman, afirmó que el ministerio toma muy en serio “cualquier infracción de la ley por parte de operadores turísticos autorizados, para salvaguardar el bienestar y los intereses de la gente”.

Política de no reembolsos

Pasado abril Scuba Diver informó que las autoridades estatales habían advirtió al resort sobre la falta de devolución del 50% de los depósitos pagados por más de 100 buceadores extranjeros y malasios a quienes se les había impedido visitar el país debido a los confinamientos por el Covid-19. No solo se les había negado la devolución de su dinero, sino que no habían recibido respuesta a sus comunicaciones.

En noviembre de 2023, el complejo turístico había declarado que ya no podía operar porque no se le había otorgado una licencia y, por lo tanto, en vista de su "política de no reembolsos", no devolvería ningún depósito. Se dijo que los representantes del complejo turístico habían evitado todos los esfuerzos para que se les notificaran demandas legales y habían ignorado una notificación del tribunal para que cumplieran con las normas emitida en marzo de 2024.

Según el medio de noticias. Malasia libre hoy Tres agencias de turismo locales en particular, Dreamy Island Holidays, Kudat Scuba Resorts y Kekung, se enfrentaron a importantes pérdidas financieras por la situación.

Se dice que entre ambos pagaron al complejo más de 272,000 ringgits malayos (alrededor de 48,500 libras esterlinas) por reservas realizadas entre 2020 y 2022.

