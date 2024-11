Muere el influyente buceador de cuevas Bill Gavin

Se ha informado de la muerte del buceador de cuevas estadounidense Bill Gavin, cofundador del destacado Woodville Karst Plain Project (WKKP), creado a mediados de la década de 1980 para explorar debajo del área kárstica del norte de Florida, entre Tallahassee y el Golfo de México.

"Bill fue un innovador de clase mundial que trabajó diligentemente para ayudar a Bill Main a perfeccionar la configuración del engranaje Hogarthian, utilizar scooters Tekna con una correa de remolque para exploración, implementar estándares de mezcla de gases para el uso de trimix del WKPP y diseñar las primeras tablas de descompresión que el equipo usaría a fines de la década de 1980", dijo el WKPP en un comunicado.

Gavin, un ingeniero de la Marina de los EE. UU., obtuvo la certificación para excavaciones en cuevas en 1979 y, junto con su amigo Main, descubrió la característica Big Rooms en el área de Woodville Karst Plain a principios de los años 1980.

Los dos buzos, a los que pronto se unieron otros como Parker Turner, Lamar English y Bill McFaden, querían que su grupo de investigación y exploración se centrara en conectar los sistemas de cuevas inundadas de la región, y Gavin consultó al experto en gases, el Dr. Bill Hamilton, sobre el uso de helio para facilitar inmersiones más ambiciosas.

Los buzos ya habían comenzado a estandarizar la configuración y las técnicas de sus equipos, y Gavin y Main acuñaron el término "Hogarthiano" para el sistema (basado en el segundo nombre de Main). El enfoque se convertiría más tarde en la filosofía DIR (Doing It Right, "hacerlo bien").

Scooter de Gavin

Los dos hombres establecieron una conexión entre los sumideros Sullivan y Cheryl en enero de 1988 y, con Turner y English, llevaron a cabo la inmersión transversal entre esos dos sumideros ese junio, estableciendo un récord mundial en ese momento.

Gavin "había continuado explorando el sumidero Innisfree río abajo y avanzó hacia el sumidero Turner a principios de los años 1990", dice el WKPP. También penetró unos 1.8 km en el túnel A de Wakulla Spring.

En 1991, Gavin desarrolló un prototipo del “Gavin Scooter”, un vehículo de buceo de superficie diseñado para atravesar pasajes de cuevas. Este vehículo siguió siendo utilizado durante mucho tiempo, con varias modificaciones, por los buceadores de WKPP.

Ese mismo año, Gavin había estado cartografiando cuevas en un estrecho pasaje en Indian Springs con Turner cuando el nivel del agua y la visibilidad cayeron bruscamente de repente y encontraron la salida bloqueada. Gavin logró salir a la fuerza, con poco combustible restante, pero Turner se ahogó en el incidente.

La experiencia inspiró una investigación científica que concluyó que las burbujas de gas expulsadas por los buzos habían sido capaces de derribar la piedra caliza suelta que había bloqueado su ruta de salida.

El tedio de la política

En 1995, el controvertido buceador George Irvine se hizo cargo del WKKP y a finales de ese año Gavin había dejado de bucear en cuevas.

Años después, explicó que había dejado de disfrutar de ese pasatiempo debido al “tedio de la política, los problemas de acceso al sitio, la irritación de los insultos y las críticas por correo electrónico, etc. Había dejado de merecer la pena el considerable tiempo, esfuerzo y riesgo que implicaba”.

“Bill fue un pionero en la exploración de cuevas submarinas profundas. Era muy respetado en la comunidad de buceo e implementó muchos de los primeros estándares que el WKPP todavía utiliza hoy en día”, afirmó el WKPP“Gracias por su contribución a la longevidad de nuestro buceo. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos”.

