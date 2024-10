La ballena jorobada regresa al mar tras varamiento en Escocia

Una ballena jorobada de nueve metros parece haber logrado regresar con éxito al mar después de encallar en la costa escocesa el martes.

Alrededor de las 3.30 horas del día 15 de octubre, Rescate de vida marina de buzos británicos (BDMLR) Fue alertado sobre una gran ballena varada viva frente a la costa de Southerness, en Dumfries y Galloway.

La playa de esta zona es casi plana, lo que significa que unos dos kilómetros de arena y rocas quedan completamente secos durante la marea baja. Las primeras fotografías mostraban que la ballena se encontraba bastante lejos de la costa, lo que dificultaba la identificación de la especie y el estado en el que se encontraba. Sin embargo, algunos miembros del público informaron que podían oír los golpes sordos de la ballena agitando las aletas de la cola, intentando desesperadamente salir de la arena mientras el agua a su alrededor bajaba.

Se envió una alerta a los médicos de mamíferos marinos locales para que acudieran y evaluaran la situación. Mientras tanto, una pareja de residentes, muy conocedores del sustrato de la zona, se acercó a la ballena para tomar más fotografías para BDMLR mientras esperaban la llegada de los médicos y la Guardia Costera.

En sus fotografías se ve una ballena jorobada de unos nueve metros de largo. La ballena estaba tragando saliva (como si se alimentara por filtración a través de sus barbas) y agitando la cola en el aire, lo que la impulsó a hundirse más en la arena. La pareja informó a BDMLR que la marea entrante se precipita con bastante rapidez cuando cambia de dirección, por lo que la organización de rescate tenía la esperanza de que la ballena solo quedara varada unas horas antes de que el agua pudiera reflotarla sin ninguna intervención.

Ballena jorobada varada en Escocia

La ballena parecía estar en condiciones moderadas, aparte de los signos de estrés que mostraba, pero a medida que comenzó a cansarse, pareció calmarse y su respiración se relajó. En ese momento, la ballena estaba atrayendo la atención de los lugareños, pero las multitudes se controlaron cuando llegaron los médicos y la Guardia Costera, lo que permitió que BDMLR decidiera el mejor curso de acción.

Las ballenas barbadas de gran tamaño son notoriamente difíciles de abordar debido a su gran tamaño y peso, que las hacen imposibles de mover con seguridad, por lo que todo lo que BDMLR pudo hacer fue asegurarse de que la ballena estuviera lo más cómoda posible con la provisión de primeros auxilios. Afortunadamente, la ballena había encallado solo un par de horas antes de la marea baja, por lo que no tuvo que esperar mucho tiempo hasta que la marea que regresaba inundó el área para reflotarla cuando el agua fue lo suficientemente profunda. Para entonces, el equipo se retiró a la orilla para ponerse a salvo ya que la luz también estaba desapareciendo y se volvió imposible identificar dónde estaba la ballena, por lo que BDMLR se retiró y envió un médico al amanecer del 16 de octubre para ver si las esperanzas de todos se habían hecho realidad.

Afortunadamente, no había señales de la ballena a lo largo de la costa ni a una milla de la costa, pero esto no significa necesariamente que no vuelva a aparecer. Los médicos estarán monitoreando la costa durante los próximos días para verificar si ha vuelto a encallar.

Los varamientos de ballenas jorobadas en el Reino Unido son muy escasos y esporádicos, y el BDMLR solo ha respondido a unos pocos. En los varamientos anteriores, el animal no se ha quedado varado del todo, sino que se ha quedado varado en aguas poco profundas antes de poder liberarse de nuevo.

BDMLR desea expresar su enorme agradecimiento a la Guardia Costera de Su Majestad por su apoyo y, por supuesto, a sus dedicados médicos de mamíferos marinos por responder a este incidente. BDMLR espera que la ballena jorobada se recupere por completo y que simplemente haya quedado atrapada por las fuertes mareas de esta región.

Crédito de la fotografía: BDMLR