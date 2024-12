Ayuda a Fathoms Free a revivir a Stingray

Fathoms Free es un grupo de buceadores voluntarios que protegen la vida silvestre marina y el medio ambiente para el beneficio de todos al eliminar 'ALDFG' (aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados de otro modo) y otros desechos marinos de las aguas costeras de Cornwall y Devon, y ahora están Buscando donaciones para ayudar a financiar el resurgimiento del legendario barco de buceo de Cornualles, Stingray.

El ALDFG también se conoce como "arte fantasma" o "arte de pesca fantasma", ya que sigue "pescando", enredando, atrapando y matando animales salvajes de forma indiscriminada. Estos animales atrapados morirán y actuarán como cebo, atrayendo más animales salvajes en un círculo vicioso de muerte hasta que el arte fantasma se retire del entorno.

Fathoms Free quiere revivir y restaurar el Stingray a su antigua gloria para aumentar la capacidad de la zona para la conservación marina y continuar con el legado del muy querido capitán de Cornualles Mark Milburn. Quieren un barco que les permita limpiar más equipos fantasma y desechos marinos que nunca.

La restauración de Stingray también les permitirá proporcionar a otras organizaciones marinas locales un barco más grande y rápido, lo que, junto con sus capitanes voluntarios, aumentará sus actividades de conservación marina y facilitará una mayor participación de la comunidad.

Teniendo en cuenta el estado actual del barco y del remolque, Fathoms Free ha calculado que se necesitarán más de 10,000 libras para ponerlo de nuevo en el agua y que esté en las condiciones requeridas. Esta estimación podría aumentar rápidamente a 15,000 libras o incluso 20,000 libras si no pueden conseguir que el motor funcione de forma fiable y tienen que buscar un sustituto o comprar un remolque nuevo.

Stingray se encuentra actualmente en un estado lamentable.

El casco necesita reparación, el remolque idealmente necesita ser reemplazado y el motor Mercury Optimax de 200 HP no arranca. El barco no tiene electrónica, equipo de navegación ni equipo de seguridad. Es un casco desnudo con tubos. El equipo de Fathoms Free planea hacer todo el trabajo ellos mismos para mantener los costos del proyecto al mínimo. A pesar de estos costos y el trabajo involucrado, no había una mejor opción que Stingray por varias razones (ver la historia de Stingray a continuación).

Para ayudar a Fathoms Free a lograr una posible financiación equivalente, han establecido su objetivo en £5,000, con la esperanza de obtener la financiación equivalente necesaria para alcanzar su requisito mínimo estimado de £10,000 XNUMX.

La historia de Stingray

Stingray fue diseñado desde el principio como un barco de buceo rápido y comprado a Barnet Marine un par de años antes del cambio de siglo por Looe Divers, acertadamente llamado Looe Diver 1. El fideicomisario, tesorero y capitán más calificado de Fathoms Free, Julian, fue un capitán habitual en él entre 2000 y 2005, incluso durante el hundimiento del Scylla en 2004. Durante ese tiempo, Julian progresó en su desarrollo como capitán con el barco, completando el Advanced Powerboat y Instructor cursos.

Stingray comenzó como Looe Divers 1

Aproximadamente una década después de que Looe Divers comprara el barco, lo vendió a Starfish Divers y lo rebautizó como Starfish. Desafortunadamente, Starfish Divers dejó de operar unos años después. El barco quedó abandonado y su estado empeoró. No estamos seguros de qué le pasó en los años siguientes antes de que Mark Milburn lo encontrara y lo comprara en 2015 como parte de un proyecto de restauración.

Debido a los diversos proyectos de Mark y a la falta de tiempo libre para completar el trabajo requerido, Starfish permaneció desatendido hasta que la COVID-19 le dio tiempo libre a Mark para comenzar a estudiarla. Hasta ese momento, aparte de un remolque de reemplazo con marco de aluminio inadecuado que necesitaba ser restaurado y un motor usado de reemplazo que nadie había visto en funcionamiento, no hubo ningún otro avance para lograr que el barco estuviera en condiciones de navegar.

Stingray durante sus breves años con Starfish Divers

Después de lavarlo con agua a presión, quitar y vender el motor defectuoso y dejar el barco con el casco desnudo, el primer paso fue volver a entubarlo, lo que se llevó a cabo en julio de 2022. Fue en ese momento cuando Starfish adoptó el nuevo nombre de Stingray, en honor al primer barco de alquiler de Mark, que había sido la base de su negocio de alquiler de barcos de buceo, Stingray Charters. Lamentablemente, Mark falleció al año siguiente y el barco incompleto, Stingray, quedó abandonado una vez más.

Mark Milburn le da a Stingray un buen lavado con hidrolavadora

Mark no era solo una escuela de buceo, una tienda de buceo y un operador de alquiler de equipos de buceo; fue un fiel defensor de los esfuerzos de conservación marina de Cornualles durante décadas hasta su fallecimiento. Mark apoyó a todos los grupos de conservación marina de Cornualles y sus alrededores con su negocio y dirigió sus propias recuperaciones de equipos fantasma y limpiezas submarinas en Cornualles décadas antes de que algunos grupos existieran. A menudo se oía hablar de Mark dando tarifas preferenciales a los grupos de conservación marina para asegurarse de que pudieran tener el mayor impacto posible en los presupuestos limitados con los que todos operan.

Fathoms Free fue, de hecho, el último cliente de Mark antes de su fallecimiento. Los miembros del equipo pasaron un domingo entero con Mark limpiando un naufragio de equipos y desechos marinos en el estuario de Falmouth, un recuerdo que atesorarán por siempre.

Cuando Fathoms Free se enteró de que Stingray estaba posado en un seto a una milla del antiguo centro de buceo de Mark, supieron que solo había una opción para aumentar la capacidad de conservación marina de Cornualles y continuar con el legado de Mark. El equipo habló con su familia y decidió continuar con lo que él había comenzado.

Un portavoz dijo: “Con su ayuda, Fathoms Free puede honrar el legado de Mark Milburn y garantizar que el nombre de Stingray siga teniendo un impacto significativo en la conservación marina durante años. No importa cuán pequeña sea, cada donación nos acerca a nuestro objetivo”.