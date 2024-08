Demanda contra Titan: Rush se veía a sí mismo como el 'genio inconformista' del buceo profundo

El buceador francés Paul-Henri Nargeolet había realizado más inmersiones hasta el Titanic que cualquier otro ser humano, tantos que se le conocía como “Señor Titanic”.

Entonces, cuando él y otros cuatro tripulantes murieron a bordo del experimento Titan sumergible el año pasado, fue una sorpresa que con su nivel de experiencia se hubiera comprometido a actuar como navegante en el viaje turístico de OceanGate a los profundos restos del naufragio.

Ahora la familia Nargeolet afirma que OceanGate y su difunto fundador y director ejecutivo Richard Stockton Rush, que piloteaba el buque de fibra de carbono cuando desapareció el 18 de junio de 2023, habían engañado deliberadamente al ex comandante naval haciéndole creer que Titan Era más seguro de lo que era.

También dicen que, contrariamente a informes anteriores de que los ocupantes no sabían nada cuando Titan implosionado, de hecho habrían sido advertidos previamente de un peligro inminente y habrían sufrido “angustia mental” en sus últimos momentos.

La familia ha iniciado ahora una demanda por muerte por negligencia de 50 millones de dólares contra Rush, OceanGate y otras entidades involucradas en el desarrollo. Titan, solicitando que las circunstancias del fatal incidente sean consideradas ante un jurado.

Titan perdió contacto con su barco de apoyo dos horas después de abandonar la superficie, y un submarino de aguas profundas muy publicitado misión de búsqueda y rescate Continuó durante cuatro días antes de que se encontraran los restos a menos de 300 m de Titanicde proa, a una profundidad de 3.8 km.

En la demanda, la familia afirma que Rush parecía estar orgulloso de burlar los estándares de la industria, cultivando activamente una imagen de sí mismo "como un 'genio inconformista' del mundo del buceo en aguas profundas".

En el pasado había criticado la legislación estadounidense sobre seguridad de los buques de pasajeros porque "priorizaba innecesariamente la seguridad de los pasajeros sobre la innovación comercial".

La Titan sumergible – cúpula de titanio, casco de fibra de carbono (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech video-game controller to pilot Titan. Los “modernos sistemas electrónicos inalámbricos contemporáneos” utilizados, a diferencia de los de cualquier sumergible anterior, dependían de que la fuente de energía permaneciera ininterrumpida, dice la familia.

La demanda fue presentada el 13 de agosto en el Tribunal Superior de Washington para el condado de King. OceanGate tenía su sede en el estado antes de suspender todas sus operaciones tras el desastre.

'Descuido persistente'

“La catastrófica implosión que se cobró la vida de Nargeolet se debió directamente al persistente descuido, imprudencia y negligencia de OceanGate, Rush y otros acusados ​​en el diseño, construcción y operación de Titan”, afirman los demandantes.

“Es posible que Nargeolet haya muerto haciendo lo que amaba hacer, pero su muerte –y la muerte de los demás Titan miembros de la tripulación – fue ilícito”. El Titanic El experto había realizado 37 descensos al Titanic desde 1987, la mayoría trabajando para salvadores. RMS Titanic Inc. recuperar objetos para sus exposiciones.

Murió junto a Rush y a los pasajeros que pagaban, el multimillonario británico Hamish Harding, el empresario paquistaní-británico Shahzada Dawood y su hijo Sulaiman. OceanGate les había exigido que firmaran exenciones de responsabilidad reconociendo los riesgos de la expedición antes de que comenzara.

“Hemos alegado en la demanda que si Stockton Rush hubiera sido transparente sobre todos los problemas que se habían experimentado con el Titan"Al igual que en modelos similares anteriores, alguien con tanta experiencia y conocimientos como PH Nargeolet no habría participado", afirma Matt Shaffer, abogado que representa a la familia.

Los ingenieros de seguridad marítima de la Guardia Costera examinan la tapa de titanio de popa recuperada del Titán (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU.)

Otro miembro del equipo legal, Tony Buzbee, afirmó: “Creo que es revelador que, aunque la Universidad de Washington y Boeing desempeñaron papeles clave en el diseño de versiones anteriores pero similares del Titan, ambos han negado recientemente cualquier participación en el modelo sumergible que implosionó”.

Record de seguridad

Los sumergibles de aguas profundas generalmente han disfrutado de un buen historial de seguridad, pero generalmente están hechos de titanio sólido en lugar de titanio unido a un cuerpo liviano de fibra de carbono, como se usa para Titan.

Algunos expertos y pasajeros potenciales habían Criticó públicamente el diseño del sumergible. mucho antes del viaje, como se informó en historias anteriores sobre Divernet, pero Rush había desestimado sus objeciones mientras intentaba persuadir a los turistas de aguas profundas para que pagaran hasta 250,000 dólares estadounidenses para visitar el Titanic .

Se dice que afirmó haber instalado un avanzado sistema de seguridad acústica que advertiría TitanLos ocupantes del casco deberían romperse bajo presión, pero un mecanismo diseñado para soltar lastre y traer Titan Se dice que el respaldo en caso de emergencia ha fallado.

“Según los cálculos de los expertos, habrían continuado descendiendo, con pleno conocimiento de las fallas irreversibles del barco, experimentando terror y angustia mental antes de la caída. Titan finalmente implosiona”, afirma la demanda.

Citados junto a OceanGate y Rush como acusados ​​están el ex director de ingeniería de la compañía, Tony Nissen, y Hydrospace Group, Janicki Industries y Electroimpact, compañías que supuestamente estuvieron involucradas en el diseño y la fabricación. Titan.

