Multa récord para empresa que dejó a adolescente sola en su primera inmersión

La muerte de un joven de 18 años durante su primera inmersión ha dado lugar a la mayor multa laboral de la historia del estado de Minnesota, en Estados Unidos, por un importe de más de 730,000 dólares (576,000 libras esterlinas).

Joe Anderson murió el 21 de mayo mientras buceaba para limpiar las malezas de Lac Lavon, un lago de pesca en Apple Valley, para Your Lake Aquatic Plant Management, una empresa de Columbia Heights. El incidente fatal fue reportado on Divernet en junio.

Anderson, un estudiante de la Universidad Bethel con planes de estudiar negocios en Arizona más adelante ese año, estaba trabajando durante sus vacaciones de verano junto con otros cinco empleados de Your Lake.

Lago Lavon (Dave Schaffhausen / Google)

Lo habían enviado a limpiar malezas y otros desechos a profundidades de 3 a 5 m, pero cuando los otros buzos salieron a la superficie se dieron cuenta de que no se podían ver las burbujas de sus gases y fueron a averiguar qué había sucedido, según un informe de investigación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Minnesota (OSHA).

A Anderson lo encontraron tendido en el fondo del lago sin reaccionar y con la boquilla del regulador fuera. Lo sacaron de allí con lo que parecía una hipotermia grave y lo reanimaron, pero murió en el hospital tres días después.

Se supo que Anderson nunca había buceado con equipo de buceo antes. Según OSHA, había recibido sólo entre 10 y 15 minutos de capacitación por parte de otro empleado, que no estaba certificado para bucear.

La investigación de la OSHA concluyó que los empleados de Your Lake carecían de la experiencia o la capacitación adecuadas para realizar su trabajo de manera segura y no habían recibido capacitación sobre procedimientos de respuesta ante emergencias, como RCP u otros primeros auxilios. La empresa no tenía un manual de prácticas seguras y no había ningún supervisor de operaciones de buceo disponible cuando ocurrió el incidente.

OSHA ahora ha citado a Your Lake con cinco violaciones “intencionadas” de las normas de seguridad del buceo comercial, una categoría reservada para casos en los que se alega que una empresa es consciente de que prevalecen condiciones peligrosas pero no hace esfuerzos razonables para eliminarlas.

Joe Anderson

Tres de las infracciones fueron por un monto máximo de $161,323 cada una, y las otras dos por $123,200 cada una. La empresa está impugnando las citaciones.

La oficina del Sheriff del condado de Dakota todavía está llevando a cabo una investigación criminal junto con la oficina del fiscal del condado.

Según el Tribuna de la estrella de MinnesotaAnderson fue el segundo trabajador de Minnesota en dos años que murió mientras buceaba para eliminar las malas hierbas submarinas. Un empleado de una empresa llamada Dive Guys of Wayzata se ahogó en junio de 2022 mientras trabajaba en el lago Minnetonka y la empresa recibió cinco citaciones, dos de ellas por infracciones intencionales, aunque la multa total de $180,850 se redujo en apelación.

