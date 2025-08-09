Buzos de la Armada filipina mueren mientras descansan

Dos miembros de la Armada de Filipinas murieron durante una inmersión recreativa en el mar de Célebes, a unos 2 kilómetros de Barangay Mindupok, Sarangani, el 4 de agosto, lo que llevó al servicio a iniciar una investigación.

Los buzos experimentados, hombres de 48 y 50 años, supuestamente habían ido a bucear mientras estaban fuera de servicio con otras dos personas, pero desaparecieron durante más de una hora antes de que ambos fueran encontrados flotando inconscientes en la superficie.

Posteriormente, fueron declarados muertos al llegar al Hospital Provincial de Sarangani en Maitum, según un comunicado de la Marina. Las autoridades aún no han proporcionado detalles sobre lo sucedido.

Sarangani es una provincia en el extremo sur de Filipinas, en la isla de Mindanao, que rara vez es visitada por buceadores extranjeros.

El portavoz de la Marina, el capitán John Percie Alcos, confirmó que uno de los buzos había estado en un descanso de “descanso y recreación” para su bienestar mental y el otro en ausencia autorizada.

Dijo que sus nombres se mantendrían en reserva mientras se desarrollaba la investigación. «Estamos brindando asistencia completa a las familias en duelo... Sobre todo, reconocemos y honramos el servicio y la dedicación de nuestros marineros caídos», declaró.

Tu Armada de Filipinas Dijo que además de investigar el incidente, estaba revisando los protocolos de buceo para identificar cualquier mejora necesaria en los procedimientos de buceo recreativo y operativo.

Dos buceadores rusos murió en Filipinas después de ser arrastrados por fuertes corrientes a principios de este año.