La familia de una niña quiere respuestas sobre su muerte mientras buceaba en las Maldivas

La familia de una colegiala británico-singapurense que murió en un incidente que involucró la hélice de un barco durante un viaje de snorkel escolar hace casi dos meses todavía espera una explicación de lo sucedido por parte de las autoridades de las Maldivas.

La muerte de Jenna Chan, de 15 años, el 8 de noviembre se informó en DivernetHabía estado participando en un proyecto de snorkel con una organización benéfica registrada en Gran Bretaña. Programa de investigación del tiburón ballena de Maldivas, acompañado por otros alumnos de la escuela St Joseph's Institution (SJI) International de Singapur en un viaje dirigido por el director de la escuela.

Los estudiantes de SJI habían visitado las Maldivas el año anterior para recibir "lecciones de resiliencia y esnórquel en aguas profundas" que formaban parte de la educación obligatoria de la escuela. Premio Nacional al Logro Juvenil formación, equivalente al Premio Duque de Edimburgo en el Reino Unido.

'Silencio desde las Maldivas'

El fatal incidente ocurrió entre el Lux Maldives Resort y Dhidoo, en el atolón Ari Sur. Jenna fue declarada muerta al llegar al cercano centro de salud de Dhigura y la policía prometió realizar una investigación.

“El gobierno de Maldivas ha guardado silencio y todas las noticias sobre ella han cesado”, escribe Alice Chan, de 17 años, en un GoFundMe Página iniciada para su hermana menor. “Las circunstancias que llevaron a su muerte repentina y la negligencia de la empresa son verdaderamente impactantes para nuestra familia y sus amigos adolescentes, quienes presenciaron su muerte.

Jenna Chan en el aeropuerto

“Por favor, ayúdennos durante este momento difícil para nuestra familia y seres queridos, y difundan la información sobre su caso. Todas las donaciones se destinarán a nuestra lucha por Jenna y a la protección de todos los niños y turistas futuros, proporcionando a nuestros abogados de Maldivas los honorarios legales y el apoyo financiero para que puedan llevar más casos como este. Justicia para Jenna”. El sitio ha recaudado hasta ahora £5,160 de un objetivo de £10,000.

Política de no usar teléfonos

Según el grupo, a Jenna y a sus amigos se les había ordenado que entraran al mar justo antes de que se pusiera en marcha el motor del barco y éste se estrellara contra ellos, arrastrándola bajo la superficie.

Los padres de Jenna, Alan Chan y Jennifer Liauw, dijeron a la prensa que no habían podido comunicarse con su hija durante el viaje porque la escuela había impuesto una política de no usar teléfonos.

Afirman que las autoridades maldivas no han ofrecido la oportunidad de un Post-mortem examen del cuerpo de su hija después del incidente y que no se habían compartido con ellos las declaraciones de testigos de otros estudiantes y profesores, lo que les llevó a creer que no se estaba realizando "ninguna investigación real".

También se refirieron a una “cadena de errores” que según ellos se habrían producido a lo largo del viaje. “Ya casi es Navidad y todavía no tenemos respuestas”, dijo Alan Chan. “Queremos saber qué pasó”.

