De víctima de mordedura de tiburón a atleta paralímpico, en 15 meses

En mayo del año pasado, Ali Truwit, de 22 años, estaba haciendo snorkel desde un barco en las Islas Turcas y Caicos con una compañera nadadora del equipo de la Universidad de Yale, Sophie Pilkinton.

Los amigos habían estado disfrutando de unas vacaciones para celebrar su graduación, pero en ese momento el viaje tomó un giro oscuro.

El área no era conocida por los tiburones, pero lo que más tarde se pensó que era un tiburón toro se acercó de repente “y comenzó a atacarnos y a golpearnos agresivamente y a embestirnos desde abajo”, como dijo Truwit a NBC News.

“Nos defendimos, empujamos y pateamos, pero rápidamente se metió la pierna en la boca. Y lo siguiente que supe fue que me había arrancado el pie y parte de la pierna de un mordisco”.

Sin embargo, ahora, apenas 15 meses después del traumático encuentro, Truwit se está preparando para competir en tres carreras internacionales con el equipo estadounidense en los Juegos Paralímpicos de París.

Mientras el tiburón daba vueltas, lo que pasó a primer plano fue el entrenamiento de natación de Truwit. “Tomamos la decisión en una fracción de segundo de nadar para salvar nuestras vidas, aproximadamente 75 yardas en mar abierto de regreso al barco”, dijo.

Las dos mujeres llegaron a la seguridad del barco donde Pilkinton, en una acción que Truwit atribuye a haberle salvado la vida, detuvo la hemorragia con un torniquete.

La llevaron de urgencia al hospital para recibir tratamiento de emergencia antes de ser trasladada en avión de regreso a los EE. UU. para ser operada. Se sometió a tres operaciones: dos en Miami para combatir una infección, y luego en Nueva York, cuando cumplió 23 años, le amputaron la pierna izquierda por debajo de la rodilla.

Flashbacks desgarradores

Parte de la rehabilitación de Truwit implicó trabajo en la piscina, y su ex entrenador de natación universitario, Jamie Barone, la ayudó. Volver al agua, incluso a la piscina familiar en Darien, Connecticut, resultó psicológicamente desafiante al principio porque los sonidos de la inmersión y las salpicaduras desencadenaban recuerdos desgarradores del encuentro con el tiburón.

Al describir a Truwit como "la trabajadora más dura que he conocido", Barone dice que nunca faltó un día de práctica, y los flashbacks y la incomodidad se redujeron cuanto más trabajaba.

Aunque su objetivo inicial había sido simplemente aprender a usar su prótesis de pierna y recuperar su fuerza, en diciembre Truwit nadaba estilo libre y espalda en el Campeonato Nacional de Natación Paralímpica de Estados Unidos en Orlando, Florida, y ganó una medalla.

Las ideas de competir en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028 dieron paso a un impulso más ambicioso hacia París en 2024.

Todavía nadando competitivamente – Ali Truwit

Este abril, Truwit nadó los 400 m estilo libre, en la categoría S10 para nadadores con discapacidad física que afecta a una articulación, en una competición internacional en Portugal. Luego, en las pruebas a finales de junio, ganó las pruebas que la clasificaron para el equipo Paralímpico de EE. UU.: 400 m y 100 m estilo libre y 100 m espalda.

Convertirse en agua segura

Truwit también encontró tiempo para lanzar una fundación llamada Stronger Than You Think. “He llegado a comprender lo caras que son las prótesis y lo poco que cubren los seguros”, afirma. “También me recordaron lo fundamental que fue para mi supervivencia ser un nadador capaz.

"Yo empecé Más fuerte de lo que piensas para ayudar a las personas que necesitan asistencia financiera con sus prótesis, así como para ayudar a las personas a lograr un agua segura”.

Calificando al nadador de “inspirador”, el gobernador de Connecticut ha designado mañana (28 de agosto), día en que comienzan los Juegos Paralímpicos, como el Día de Ali Truwit en el estado.

"Soy único porque fui atacado por un tiburón, pero no soy único porque todos pasamos por dificultades, traumas y momentos difíciles en la vida y todos tenemos la capacidad de levantarnos", dijo Truwit a NBC.

