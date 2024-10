Buque de vida a bordo egipcio se hunde en el sur del país

Un barco de buceo se hundió en el extremo sur del mar Rojo egipcio, después de que su capitán aparentemente no hiciera caso de las advertencias por mal tiempo. Los 18 pasajeros que buceaban lograron escapar del barco junto con la tripulación, pero la mayoría tuvo que abandonar sus pertenencias y, posteriormente, pasaron unas ocho horas a la deriva en pequeñas embarcaciones.

El incidente ocurrió en la madrugada del 24 de octubre, a mitad de un viaje chárter que partía de Hamata. El barco egipcio de 30 metros de eslora Seduccion, un barco con tres camarotes dobles en la cubierta superior y seis camarotes dobles en la cubierta inferior, organizaba excursiones de buceo y kitesurf.

Esa noche, se informó que la mayoría de los barcos, incluidos los que vivían a bordo, hicieron caso a las advertencias de clima tormentoso y olas altas y permanecieron más al norte, en la zona más protegida del arrecife Sataya.

SeduccionSin embargo, había navegado hasta el arrecife de Elba, cerca de la frontera con Sudán, donde se cree que el barco con casco de madera tuvo una fuga.

El barco había sido alquilado para el viaje al "profundo sur" por un grupo de buceadores de la Club submarino de Laval en el noroeste de Francia. Dos de los únicos cuatro miembros que lograron salvar sus pasaportes en el naufragio regresaron a Francia el fin de semana pasado y hablaron sobre el incidente con France Info.

Angulo extraño

Los primeros cuatro días de buceo desde Seaduction habían sido 'magníficos'

El expresidente del club, François Paillard, y el tesorero adjunto, Philippe Galodé, explicaron que el viaje se había organizado en una feria de buceo en enero. El grupo había llegado a Egipto el 18 de octubre y Paillard describió sus primeros cuatro días de buceo como "magníficos".

Galodé dijo que estaba dormitando alrededor de las 3 de la mañana cuando su amigo le preguntó si pensaba que el barco estaba en un ángulo extraño. “Subí las escaleras para ver qué estaba pasando”, dijo. “Según el capitán, todo estaba bajo control”. Otros huéspedes dijeron más tarde que habían notado la lista a las 2 de la mañana.

“Después de media hora, el barco empezó a temblar muy fuerte”, dijo Paillard. “Comenzamos a quitarnos los chalecos salvavidas, pensando que no iba a mejorar, sin importar lo que dijera el capitán. Finalmente hicimos lo que el capitán no hizo, que fue prepararnos para evacuar”.

A las 3.30 de la madrugada, el agua ya había empezado a subir hasta la cabina, dijo Paillard. “Todos nos salvaron en el último minuto: el barco se inclinó mucho y luego volcó por completo. Fue un pánico, todos saltaron al agua”. Todos los buceadores lograron ponerse los chalecos salvavidas, pero pocos tuvieron tiempo de vestirse, recuperar pasaportes, teléfonos, dinero en efectivo o cualquier otro objeto personal.

Paillard comentó que los 10 tripulantes habían seguido las órdenes del capitán pero que "no eran marineros experimentados".

Visto desde un barco pesquero

The liveaboard carried two 5m RIBs but it seems there had been time to launch only one of these and one of the two lifeboats. Amid the strong waves, continuous bailing-out had proved necessary to stay afloat.

Los supervivientes pasaron ocho horas a la deriva hasta que un barco pesquero avistó una cubierta salvavidas de color naranja y pudo subirlos a bordo y proporcionarles ropa de abrigo. Más tarde fueron trasladados a un buque de patrulla naval que los llevó a tierra, donde fueron trasladados en autobús a un hotel en Hurghada, al que llegaron recién la madrugada del 25 de octubre.

Los 14 buzos que perdieron sus pasaportes y pertenencias quedaron esperando que el consulado francés en El Cairo hiciera los arreglos necesarios para permitirles viajar, pero fueron advertidos de que esto podría no suceder antes de mañana (30 de octubre).

“El cónsul les pidió que hicieran gestiones de inmediato con sus compañías de seguros pero no pueden hacer nada”, dijo Nelly Leroux, en declaraciones a France Bleu“No les queda nada. Mi marido ni siquiera tiene zapatos en los pies. El trauma sigue siendo muy importante. Me acaba de decir que tenía flashbacks y que no podía dormir”, dijo su marido, Pascal, de 59 años.

Claire Penard, la actual presidenta del club de buceo, todavía estaba esperando la repatriación cuando dijo France Info “El proceso fue muy complicado debido a la burocracia”, dijo. “La evacuación del barco fue especialmente traumática para todos nosotros, porque realmente pensábamos que íbamos a morir”.

De Egipto Cámara de Buceo y Deportes Acuáticos les dijo a Divernet:“El desafortunado incidente del Seduccion El liveaboard está siendo investigado actualmente por las autoridades pertinentes”. Divernet se ha acercado al operador de Seduccion para comentar

