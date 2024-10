La BSAC dice que las muertes aumentan, pero también tiene buenas noticias

Cuanto más se realizan las inmersiones, más incidentes es probable que se produzcan y, con los niveles de actividad de buceo volviendo a los niveles previos a la pandemia en el año calendario 2023, hubo nueve muertes como resultado de los nueve incidentes separados. Así lo afirma el British Sub-Aqua Club (BSAC) en su informe recién publicado Informe anual de incidentes de buceo para el año pasado

La BSAC advierte que el análisis de los 355 incidentes de buceo notificados en 2023 (242 en el Reino Unido y 113 en el extranjero) subraya que la experiencia y las cualificaciones no necesariamente protegerán a nadie de convertirse en víctima de un incidente de buceo.

Esto se puso de relieve en un gran aumento en el número de bajas de líderes de buceo en relación con los buzos que tenían otras cualificaciones, en comparación con años anteriores. La BSAC no está segura de por qué debería ser así, dado que no ha habido un aumento importante en el número de buzos que tenían la cualificación.

El número total de incidentes en el Reino Unido fue mayor que en el informe de 2022, resumido on Divernet El año pasado se produjeron 248 incidentes, 182 de ellos en el Reino Unido, pero solo seis muertes, la cifra más baja registrada en un año normal de buceo desde 1977, y muy inferior a los 16 de 2021.

Como es habitual, el informe destaca que muchos incidentes podrían haberse evitado si los implicados hubieran seguido los principios básicos de las prácticas de buceo seguro.

Notablemente estático

BSAC’s annual reports on diving incidents are gleaned from all diver la formación agencies with the aim of promoting diver safety and helping to understand and manage trends. They include accounts of each of the incidents.

Los informes de buceadores recreativos individuales se complementan con datos oficiales de la Agencia Marítima y de Guardacostas, RNLI, MoD, PADI EMEA, la base de datos de incidentes acuáticos y RoSPA, así como con investigaciones de los medios de comunicación.

“El número de incidentes en el Reino Unido reportados desde 2014 se ha mantenido notablemente estático, salvo el año de la pandemia, cuando las limitaciones a la actividad de buceo afectaron el número de incidentes registrados”, afirma el informe.

Apparent increases in the reporting of incidents in 2019 and 2023 are put down to a marked rise in overseas reports, which BSAC says were dominated last year by máscara- y de-strap failures. This pointed either to more thoroughness in reporting or a problem with kit maintenance. Wearing-out of straps could be more likely to occur in warmer climates.

A partir de 2022, se observó una disminución en el número de incidentes que comenzaron en la superficie y un aumento en el número en los que se desconocen las profundidades iniciales y máximas.

En septiembre de 2023, el Reino Unido experimentó un clima excepcionalmente cálido y vientos suaves, lo que prolongó la temporada de buceo y provocó que se produjeran más incidentes de lo habitual a lo largo del año.

Septiembre fue un mes especialmente ajetreado para los servicios de rescate que ayudaron a los buceadores. Los botes salvavidas de la RNLI tuvieron que acudir 37 veces para ayudar a rescatar a los buceadores, en 29 casos entre mayo y septiembre, mientras que se desplegaron helicópteros 30 veces, aunque solo ocho de esas llamadas se produjeron en los meses de verano.

There was confirmation of conclusions from previous years that fewer incidents of DCI and fast ascents are now being reported. Where DCI occurs, it is less likely to be associated with diving deeper than 30m, rapid ascents or missed stops, and this is thought likely to be a la formación success, with greater emphasis put on buoyancy control and dive planning than was once the case.

Concientización sobre la OPI

Further positive news is that divers are becoming more aware of the symptoms and danger of Immersive Pulmonary Oedema (IPO), the actions to take if it occurs in themselves or others, and the need to avoid returning to the water after a suspected incident until declared medically fit to do so. BSAC again attributes much of this to improvements in la formación programas.

Nuestro la formación agency says it has refined its process for identifying the criteria indicating that IPO is relevant to an incident. Awareness of the condition is the main form of defence: “Like divers and snorkellers, open-water swimmers are now also advised not to swim alone and, as a community, they are increasingly cognisant of the risk of IPO,” the report notes.

La edad promedio de las nueve víctimas mortales de 2023 fue de 58 años, y durante los últimos 10 años la edad promedio de los buceadores que murieron fue 8.5 años mayor que la población de buceadores de ese momento, lo que indica que la edad es un factor importante de supervivencia.

La BSAC señala que, si bien la edad promedio de no-Las bajas registradas en la base de datos de incidentes han ido aumentando durante esos 10 años, en 2023 disminuyeron por primera vez, a 44 años.

Equipado para rescates

Otra noticia alentadora es el hallazgo de que, cuando se necesitan rescates, los buzos pueden implementar técnicas para recuperar a las víctimas a la superficie y realizar la reanimación con una eficacia que supera las expectativas de éxito en otros entornos no clínicos.

Esto queda ilustrado por el hecho de que en el 83% de los casos, el uso de una fuente de aire alternativa resultó en la recuperación exitosa de una víctima a la superficie y, en todos los casos donde se utilizó una elevación flotante controlada (CBL), el resultado fue una recuperación exitosa.

En los casos en que se realizó RCP después de una reanimación cardiopulmonar, una de cada tres reanimaciones tuvo éxito. En los casos en que se utilizó RCP sin oxígeno, el 28% de las víctimas recuperaron la conciencia y, con oxígeno, este porcentaje aumentó al 30%. En nueve de cada 30 casos de reanimación con desfibrilador, la víctima recuperó la conciencia.

“The result of this analysis is a reflection of the excellent la formación programmes delivered by excellent diving instructors who, in turn, ensure divers are well-trained in rescue techniques,” says BSAC.

El informe ha sido elaborado por el asesor de incidentes de la BSAC, Jim Watson, y el analista de datos, Ben Peddie. Se solicita a todos los buceadores, ya sean de la BSAC o de cualquier otra agencia de formación, que estén involucrados en un incidente o sean testigos de él en el Reino Unido o en el extranjero que lo comuniquen de forma confidencial para futuros informes. utilizando un formulario en línea.

solicite descargar y leer el informe completo o ver un informe en vídeo of key findings from the BSAC Diving Conference on YouTube. Reports from previous years are also available to download.

