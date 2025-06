Muertes de buzos en Gales y Curazao

El cuerpo de un buceador de 60 años ha sido recuperado del sitio de buceo interior de Dorothea Quarry, en el noroeste de Gales.

The incident occurred on Saturday, 31 May, when emergency services were called to the disused slate quarry in the Nantlle Valley. “The man’s family have been informed,” stated North Wales Police. “The death is not being treated as suspicious, and the coroner is aware.”

Los lagos inundados cerca del pueblo de Talysarn tienen una profundidad máxima de 106 m, lo que ha convertido a Dorothea o «Dotty» en un sitio popular, especialmente para buceadores técnicos, desde la década de 1990, a pesar de estar vallado y no contar con instalaciones. El buceo estuvo prohibido oficialmente allí durante mucho tiempo, aunque esto no ayudó a reducir la antiguamente alta tasa de mortalidad.

En años más recientes, el sitio ha sido administrado por North Wales Technical Divers (NWTD), una sucursal del British Sub-Aqua Club, que opera un programa de buceo controlado con licencia del propietario del terreno. La entrada está restringida a buceadores cualificados para realizar inmersiones con descompresión con mezcla de gases.

Solo en Curazao

El buzo técnico belga Jan Verhaegen fue encontrado muerto por la Guardia Costera ayer (2 de junio) cerca de las rocas en la bahía de Piscadera, al sur de la capital de Curazao, Willemstad.

Verhaegen, de 39 años, dirigía una empresa de construcción y había vivido en la isla del sur del Caribe durante siete años.

Jan Verhaegen

Se decía que era un buceador técnico experimentado, pertenecía a la Sociedad de Buceo de Curazao y regularmente formaba equipo con otros miembros en sus inmersiones de fin de semana en la zona, pero también se decía que disfrutaba bucear solo, especialmente si quería aventurarse en aguas más profundas.

A pesar de que, según se informa, la visibilidad submarina era mala, el domingo por la tarde salió a bucear en solitario y, como de costumbre, le pidió a un amigo que diera la alarma si no regresaba a una hora determinada.

La operación de búsqueda y rescate posterior involucró un helicóptero y un vehículo fijo.y compres de una fuente no verificada. aviones, junto con varios barcos y buzos.

