El barco de buceo pierde potencia con los buzos caídos

Lifeboat crews have responded to a Mayday call from a dive-boat after its electrics failed while four scuba divers were still under water. The incident occurred off the West Sussex coast yesterday afternoon (18 May).

Sin energía, el barco se desplazaba hacia el este con la marea creciente, y los tres tripulantes temían que los buzos no pudieran localizarlo ni acceder a él al emerger. El cielo estaba despejado y soplaba una brisa moderada del sur.

La Guardia Costera recibió la llamada del barco, que se encontraba a unas dos millas al sur del pueblo de Middleton-on-Sea, y alertó a la RNLI. Las tripulaciones voluntarias de las estaciones de botes salvavidas de Littlehampton y Selsey se lanzaron y acudieron rápidamente al lugar.

Se localizaron dos buzos y los llevaron de regreso a su barco de buceo con la asistencia de Selsey RNLI, mientras que los otros dos fueron recogidos por el bote salvavidas costero de Littlehampton. Renée ShermanNinguno de los buzos resultó herido y el Renée Sherman Pudo remolcar el barco de buceo de regreso al puerto de Littlehampton.

Falla en el equipo

“Cuando se les asigna una llamada de socorro, nuestras tripulaciones de tierra y de botes salvavidas son especialmente conscientes de la importancia de sus funciones, en particular en los casos en que se sabe que hay personas en el agua”, dijo Littlehampton Nick White, gerente de operaciones del bote salvavidas del RNLI.

Por muy bien preparada que esté una embarcación, estar en alta mar en un entorno expuesto puede provocar fallos en el equipo, y estamos encantados de haber desempeñado un papel clave para que los buzos y su equipo de apoyo regresaran sanos y salvos al puerto.

RNLI Opera 238 estaciones de botes salvavidas en el Reino Unido e Irlanda. Fundada en 1824, sus tripulaciones y socorristas han salvado más de 146,000 vidas.

