La Guardia Costera guía a un barco de buceo hasta sus buzos desaparecidos

Cinco de un grupo de seis buceadores desaparecieron de su barco de buceo en Hawái el 6 de noviembre y, según el buceador que permaneció en el barco, su capitán no tenía el control de la situación.

Los buzos fueron rescatados después de ser vistos aproximadamente a una milla al sur de Hawaii Kai, en el extremo sureste de la isla de Oahu, por una pareja en su yate de 13 metros. Agárrate fuerteAl no poder llevar al grupo a bordo de forma segura, alertaron a la Guardia Costera, que luego le indicó al capitán dónde encontrar a sus clientes.

La pareja había oído llamadas de auxilio y había visto a los buzos aferrados unos a otros a lo lejos, según informaron. Cuando Camila Storchi y su marido Ryan se acercaron en el motor, los buzos les dijeron que se habían alejado de su barco alquilado. Miel Ana, unos 90 minutos antes.

“Había tormenta y el viento soplaba cada vez más rápido”, dijo Storchi. “Solo un buzo estaba en una situación crítica (gris, hipotermia, vómitos), así que intentamos subirlo a bordo primero. Estaba demasiado aletargado y llevaba un equipo pesado; yo personalmente les había prohibido que se quitaran el equipo”.

“Nuestra siguiente opción sería utilizar la driza, pero se correrían riesgos, así que todos decidimos esperar a la Guardia Costera”. La pareja había lanzado a los buzos una cuerda colgante. “Los rodeamos durante 45 minutos, hablando, ofreciéndoles agua y manteniéndolos de buen humor”, dijo Storchi.

En contacto con los buceadores

La Guardia Costera dijo que la llamada de emergencia de la pareja había sido el primer informe de la separación del barco, dijo Storchi. Unos 45 minutos después llegó uno de sus helicópteros, seguido por el Miel Ana, que recogió a sus buzos y partió inmediatamente.

Storchi, que más tarde se puso en contacto con los buzos, dijo que el que había elegido quedarse en el barco de buceo después de experimentar problemas para compensar había alegado que el capitán no había mantenido una vigilancia adecuada y que había sido necesario llamar su atención incluso a la llegada del helicóptero.

Según la Guardia Costera, Miel AnaEl capitán se había puesto en contacto sólo después de escuchar Agárrate fuerte’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a la formación flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Miel Ana para que pudiera recogerlos. No se reportaron heridos.

El buceo fue organizado por Aaron's Dive Shop, un IDC PADI 5* en Kailua que afirma ser el centro más antiguo de Hawaii, habiendo estado en funcionamiento durante más de 50 años. Miel Ana Es uno de los dos barcos que realizan la mayor parte de sus charters diarios.

Aaron declaró más tarde a la prensa local que se había tomado una decisión de último momento para cambiar el sitio de buceo del grupo, pero que al realizar este cambio no se había seguido su "protocolo documentado".

El líder de buceo había tomado las medidas correctas en términos de uso de SMB y de mantener unido al grupo durante la separación, dijo, y se realizará una revisión del incidente. Guardacostas También ha declarado que está llevando a cabo una investigación.

También en Divernet: BUCEADOR SOPORTA 5 HORAS DE DERIVA Y LUEGO CAMINA, BUZO SOPORTA SIETE HORAS A LA DERIVA TRAS SEPARACIÓN, BARCO DEJÓ A PAREJA EN EL MAR: DEMANDA DE 5 MILLONES DE DÓLARES ACUDE A CONTAJES DEFECTUOSOS