MAIB advierte: “Hay que tener cuidado al elegir barcos de buceo en el Mar Rojo”

Modificaciones peligrosas, equipos de seguridad defectuosos o faltantes, rutas de escape bloqueadas y reuniones informativas omitidas: estos fueron problemas recurrentes identificados entre 16 incidentes que involucraron barcos de buceo en el Mar Rojo que resultaron en numerosas muertes, incluidas las de ciudadanos del Reino Unido, en los últimos cinco años.

Ahora el Reino Unido Subdivisión de Investigación de Accidentes Marítimos (MAIB) ha dado seguimiento a su carta de diciembre a las autoridades egipcias expresando preocupaciones sobre la seguridad a bordo mediante la emisión de un boletín de seguridad para cualquier persona que esté considerando tomar un barco de buceo en el Mar Rojo vacaciones.

La MAIB ha examinado en particular tres incidentes ocurridos en los últimos 20 meses, relacionados con Carlton Queen, que volcó cerca de Hurghada con varias personas heridas, incluidos ciudadanos del Reino Unido, en abril de 2023; Huracán, que se incendió Ese mismo junio fue abandonado cerca de Elphinstone Reef, con la pérdida de tres huéspedes del Reino Unido; y, en noviembre pasado, Historia del mar, que se hundió al sur de Port Ghalib con cuatro cadáveres recuperados y otras siete personas, incluida una pareja del Reino Unido, desaparecidas y presuntamente muertas.

La rama dice que entre los principales problemas de seguridad que ha identificado está que las embarcaciones estaban mal construidas y a menudo modificadas o ampliadas sustancialmente, lo que provocaba que algunas se volvieran inestables.

Sea Story antes y después de ser modificado y ampliado (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

El equipo esencial para salvar vidas estaba defectuoso, no estaba actualizado y, en algunos casos, faltaba, afirma la sucursal. En los casos en que se habían producido incendios, su rápida propagación indicaba una protección estructural deficiente, a la que se sumaba la falta o el defecto de equipos como sistemas de detección de incendios y extintores.

Las vías de escape de emergencia eran a través de puertas con cerradura, no tenían iluminación de emergencia y no estaban señalizadas, mientras que las instrucciones de seguridad para los huéspedes eran de mala calidad o no se realizaban en absoluto. Las tripulaciones parecían mal capacitadas y poco familiarizadas con sus embarcaciones.

El boletín de seguridad de la MAIB señala que las vacaciones en crucero a menudo se comercializan “utilizando calificaciones y reseñas publicadas en línea que no son necesariamente precisas y no garantizan los estándares de seguridad”.

Fundamentalmente, también le preocupa que varios huéspedes hayan sido transferidos a un barco distinto del que habían reservado al llegar a Egipto, “lo que ha frustrado sus intentos de vacaciones “en un barco seguro”.

El Carlton Queen, que más tarde naufragó (Carlton Fleet Red Sea)

Otros incidentes del segundo semestre de 2024 reportados en Divernet involucrado el Nouran, que se incendió en noviembre; Seduccion, que se hundió en octubre; y Exocet, que chocó contra un arrecife en junio.

Consejos para buceadores

MAIB recomienda que los posibles huéspedes reserven sus vacaciones en crucero solo a través de proveedores confiables que puedan brindar garantías sobre los estándares de seguridad.

Una vez a bordo, los buzos deben solicitar a la tripulación que les proporcione una completa sesión informativa sobre seguridad antes de partir. Se espera que esta incluya las salidas de emergencia y las señales de advertencia, los puestos de reunión, la ubicación y el uso del equipo de seguridad y los procedimientos de abandono del barco.

Huracán en llamas (Fawzy Tameir)

"Si bien la MAIB no tiene jurisdicción para investigar accidentes que involucren a buques que no tengan bandera del Reino Unido y operen dentro de las aguas territoriales de otro estado costero, hemos informado a las autoridades correspondientes sobre nuestro interés nacional y hemos ofrecido toda la asistencia con cualquier investigación de seguridad que realicen", dice el inspector jefe de accidentes marítimos de la MAIB, Andrew Moll.

El Reino Unido está registrado como un estado sustancialmente interesado en las investigaciones de seguridad egipcias sobre estos incidentes, y la carta de Moll en diciembre estaba dirigida a Autoridad egipcia de seguridad marítima (Ejemplo de Administración de Empresas).

Advirtiendo que es “poco probable que los barcos de buceo del Mar Rojo se construyan, mantengan, equipen y operen según el estándar de los barcos similares en el Reino Unido”, la MAIB insta a “tener mucho cuidado al elegir un barco”. boletín de seguridad Se puede encontrar en su página web.



