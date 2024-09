Dos buceadores mueren en Lanzarote en un mismo día

¿Cómo se encamina la manguera del traje seco? #preguntamarcacualquier cosa



@denisb8426

#askmark Hola Mark, recientemente hice mis primeras inmersiones con traje seco. En tierra tuve algunas conversaciones sobre la ruta de la manguera de inflado del traje seco. Mis compañeros más experimentados me dijeron que lo pusiera sobre mi arnés... así que sólo desde la primera etapa... debajo del brazo... hasta el traje seco. Vi muchos vídeos donde la gente se lo ponía DEBAJO del arnés... ¿Tienes motivos para hacer lo uno o lo otro? Saludos desde Alemania. ¡Gut Luft! Denis



#scuba #scubadiving #scubadiver

LINKS



Hazte fan: https://www.scubadivermag.com/join

Compras de equipo: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------

NUESTROS SITIOS WEB



Sitio web: https://www.scubadivermag.com ➡️ Buceo, fotografía submarina, sugerencias y consejos, reseñas de equipos de buceo

Sitio web: https://www.divernet.com ➡️ Noticias de buceo, fotografía submarina, sugerencias y consejos, informes de viajes

Sitio web: https://www.godivingshow.com ➡️ El único espectáculo de buceo en el Reino Unido

Sitio web: https://www.rorkmedia.com ➡️ Para publicidad dentro de nuestras marcas

-------------------------------------------------- ---------------------------------

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES



FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Nos asociamos con https://www.scuba.com y https://www.mikesdivestore.com para obtener todos los elementos esenciales de su equipo. Considere utilizar el enlace de afiliado de arriba para respaldar el canal.



La información contenida en este video no pretende ni implica ser un sustituto del entrenamiento profesional de SCUBA. Todo el contenido, incluidos texto, gráficos, imágenes e información, de este video tiene fines de información general únicamente y no reemplaza la capacitación de un instructor de buceo calificado.