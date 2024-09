Récord mundial de inmersión: hasta 45 m en un tubo caliente

El récord mundial de la sesión fotográfica de modelos más profunda bajo el agua parece que va a cambiar de manos una vez más: la ubicación se trasladará al interior y la profundidad de la toma se reducirá a más de 45 m.

Es posible que la última oferta no tenga el espíritu original del buceo en aguas abiertas frías que dio origen a los récords "DUMP" en 2021, pero, según Guinness World Records (GWR), realizar la prueba en una instalación cerrada polaca en la que cuanto más profundo se desciende, más cálida se vuelve el agua, no es un obstáculo para la entrada.

Las sesiones de fotos de moda submarinas con el reconocimiento de GWR en mente se originaron en el lago Huron de Canadá en 2021, con el fotógrafo canadiense Steve Haining inmortalizando a la modelo Ciara Antoski en un Naufragio a 6 m de profundidad, como se informó en Divernet.

Haining construido sobre la hazaña en 2023 con la modelo Mareesha Klups, esta vez en un naufragio a 30 m, antes El récord fue reclamado A finales del año pasado, la fotógrafa chilena Pia Oyarzún y la modelo canadiense Kim Bruneau hicieron una foto en un espectacular sitio de 40 metros de profundidad en las cálidas Bahamas.

A finales de agosto, se celebró una sesión denominada “Wings In The Deep” a 45.4 metros de profundidad en la instalación de buceo artificial más profunda de Europa, el Deepspot de Varsovia. La temperatura del agua puede alcanzar los 34 °C en el fondo de su pozo cilíndrico.

Cambio de vestuario: es hora de las alas (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-fotografía Lemurvisión y está “siempre dispuesto a aceptar nuevas ideas y desafíos”.

En busca de un récord mundial

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No Fins (46m) and Bi-Fins (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

En Polonia, Deepspot puso a disposición a su equipo de buceadores de seguridad, mientras que la maquilladora Marike De Meester se encargó de mantener la apariencia del modelo de Blommaert, Gerstorfer. Dos inmersiones de preparación y dos de fotografía, en las que el apneísta lucía un traje diferente cada vez, le llevaron al equipo aproximadamente una hora de tiempo en la piscina.

Gerstorfer llevaba un peso y, en lugar de ponerse y quitarse un equipo de buceo, descendía para posar durante un minuto cada vez antes de nadar de regreso a la superficie con la ayuda de un DPV. Sin embargo, un problema imprevisto fue que sus “alas de las profundidades” hechas de cartón resultaron inesperadamente flotantes y, en última instancia, frágiles.

El rodaje fue filmado, registrado y presenciado y ahora necesita ser ratificado por GWR“Para el título de registro de la sesión fotográfica de modelos más profunda bajo el agua, una de las pautas establece que 'no se hará distinción con respecto al cuerpo de agua en el que se realiza el intento'”, dijo GWR. Divernet.

El equipo fuera de Deepspot (Lemurvision)

“Depende de la persona o personas que hagan el intento elegir la ubicación más adecuada. El fotógrafo puede Hacer una solicitud a través del sitio web de Guinness World Records para que nuestro equipo de gestión de registros lo revise”.

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and fotografía submarina,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

“La apnea siempre ha sido una de mis pasiones”, afirma Gerstorfer, ahora al alcance de ese récord mundial, “y combinarla con la moda en un entorno tan único y extremo fue una experiencia inolvidable”.

