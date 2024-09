Las duras condiciones dan lugar al récord mundial de apnea

Con el paso del tiempo, batir récords mundiales se ha convertido en un reto cada vez mayor para los apneístas, y más aún cuando las condiciones meteorológicas son adversas. En el 33.º Campeonato Mundial de Profundidad AIDA en Córcega se ha conseguido un único récord mundial: el multi-recordista Alexey Molchanov ha conseguido superar una inmersión profunda que había conseguido anteriormente.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Fins (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

El evento se había pospuesto 24 horas antes, al 10 de septiembre, debido a las difíciles condiciones para los competidores. El apneísta ruso, que competía como “Atleta Neutral Individual”, descendió a 125 m, 2 m más que la profundidad a la que había llegado en la misma competencia en Limassol, Chipre, el año pasado. Su inmersión duró 4 minutos y 23 segundos.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two aletas is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

En los últimos años, Molchanov generalmente se ha encontrado compitiendo con Arnaud Jerald como su único rival cercano en CWTB, por lo que con el apneísta francés ausente este año, podría haberse tomado las cosas con calma y aún así obtener una medalla de oro en el Campeonato.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Fins (CNF) world record.

35º récord mundial

Molchanov ya posee el récord absoluto de 124 m de la CWTB, establecido en el 7º Campeonato Mundial de Apnea de Profundidad de la CMAS en Roatán, Honduras, el año pasado. El último récord mundial fue su séptimo en la disciplina y el 35º en total de su carrera.

Molchanov también tiene la AIDA Récords mundiales de Monoaleta de Peso Constante (CWTB) (136 m) y Peso Variable (156 m).

La competición finalizó el 15 de septiembre con dos récords continentales y 36 nacionales establecidos por los competidores durante la semana.

La categoría general premia a aquellos apneístas que se consideran sobresalientes en las disciplinas de inmersión libre, CWT, CNF y CWTB, y esto dio como resultado que el croata Petar Klovar fuera nombrado campeón general masculino, mientras que Marianna Gillespie de Francia, compitiendo como atleta internacional individual, se llevó el título femenino por tercer año consecutivo.

