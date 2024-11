Un apneísta encuentra al sorprendido dueño del anillo

Alex Davis, campeón de apnea de Barbados nacido en Gran Bretaña, estaba usando un detector de metales recién adquirido para explorar el fondo marino de su isla caribeña adoptiva cuando el instrumento comenzó a emitir pitidos que podrían indicar la presencia de metales preciosos.

El huracán Beryl había arrastrado capas de arena del sustrato submarino durante el verano, pero hasta ahora lo que Davis había encontrado usando el detector habían sido principalmente monedas, tapas de botellas y pesas de plomo.

Al excavar bajo corales muertos y arena a dos metros de profundidad frente a Miami Beach, en la costa sur, el apneísta encontró un anillo de oro apenas deslustrado con el emblema de un ciervo y una piedra roja oscura incrustada. Tenía grabadas las palabras "McMaster University 2" y las iniciales "FMP".

El anillo de graduación estaba apenas empañado (Alex Davis)

Davis, originario de Perrnaporth, Cornwall, ha establecido 11 récords nacionales de apnea en Barbados, dirige lo que dice fue la primera escuela de apnea de la isla y ha trabajado como instructor maestro de AIDA y guía de pesca submarina desde 2013. Su actual récord de inmersión de peso constante (CWT) fue de 92 m, y también posee el récord nacional de inmersión libre (FIM) de 81 m.

Más tarde ese día se puso en contacto con el personal del Canadian universidad En Hamilton, Ontario, para explicar lo que había encontrado. Una búsqueda en sus archivos dio como resultado un nombre que coincidía con las iniciales del anillo: Frederick Morgan Perigo.

Cuando Davis contactó a Perigo, el asombrado hombre mayor confirmó que le habían dado el anillo de sello para marcar su graduación de la facultad de ciencias de McMaster en 1965. Lo había usado durante 12 años y se había molestado por perderlo durante una visita a Barbados con su esposa e hijos.

“Un día tomé a mi hijo menor y me metí en el océano”, dijo Perigo. “Una ola lo tiró al suelo, así que me estiré para agarrarlo. Tiró de mi mano y se me cayó el anillo de ex alumno de Mac. Lo buscamos pero no tuvimos éxito”. No esperaba volver a ver su posesión.

Morgan Perigo: '¡Qué maravillosa sorpresa!' (Morgan Périgo)

Davis, que sabía que se avecinaba una ocasión especial, envió inmediatamente las joyas a Perigo y llegaron con un día de antelación. “¡Qué maravilloso e inesperado regalo de cumpleaños número 83!”, fue la reacción encantada del propietario.

