Se insta a los buceadores y practicantes de snorkel a tomar medidas en aguas del Reino Unido con Motion for the Ocean

Las aguas del Reino Unido están bajo amenaza, pero los buceadores y practicantes de snorkel ahora tienen una forma nueva y poderosa de marcar la diferencia: Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, una iniciativa diseñada para ayudar a los ayuntamientos, tanto del interior como de la costa, a tomar medidas significativas para proteger los espacios azules, ha lanzado un nuevo kit de herramientas en línea disponible para todos los buceadores, practicantes de snorkel y otros usuarios del agua que quieran participar.

La BSAC, portavoz de la comunidad de buceo del Reino Unido, se ha asociado con Motion for the Ocean para apoyar esta iniciativa y hace un llamamiento a todos los buceadores, independientemente de su formación, a actuar. El kit de herramientas ofrece una guía paso a paso para ayudar a particulares, clubes de buceo y profesionales del buceo a colaborar con sus ayuntamientos e impulsar el cambio.

¿Qué es una “Moción para el Océano”?

Una Moción por el Océano es un compromiso formal que realiza un ayuntamiento para reconocer el papel crucial del océano y comprometerse a tomar medidas concretas para protegerlo. Si se aprueba una Moción por el Océano, el ayuntamiento se compromete a integrar la recuperación del océano en sus políticas y toma de decisiones, garantizando que la salud de los espacios azules sea una prioridad en áreas como la planificación, el desarrollo económico y la educación.

Al aprobar una moción, los concejos se comprometen a ocho compromisos, entre ellos:

✔️ Integrar la recuperación de los océanos en todos los planes y decisiones estratégicos

✔️ Apoyando la conservación marina y mejorando la calidad del agua

✔️ Garantizar que la planificación local tenga en cuenta el impacto en los ríos y mares del Reino Unido

✔️ Aumentar la alfabetización oceánica y aumentar la participación pública

✔️ Pide al gobierno que ponga el océano en recuperación neta para 2030

El apoyo público es clave: los concejales necesitan saber que sus comunidades se preocupan por los espacios azules saludables para tomar medidas.

¿Qué hay dentro del kit de herramientas?

✔️ Una plantilla de correo electrónico lista para usar para contactar a los concejales

✔️ Orientación para elaborar mensajes efectivos para obtener resultados

✔️ Consejos para los clubes sobre cómo invitar a los concejales a una prueba de buceo para resaltar la importancia de las aguas saludables

Participar es fácil, ¡y no necesitas ser un experto!

No necesitas ser un experto en conservación marina ni tener conocimientos científicos; basta con sentir pasión por proteger las aguas que amas. El kit de herramientas lo simplifica, con recursos listos para usar y pasos claros. Además, ¡BSAC y Motion for the Ocean están para ayudarte! Si tienes preguntas o necesitas apoyo, no estarás solo.

Emily Cunningham MBE, cofundadora de Motion for the Ocean, dijo: "Los buceadores y practicantes de snorkel ven de primera mano el impacto de la contaminación y el deterioro ambiental. Motion for the Ocean les brinda las herramientas para convertir sus preocupaciones en acciones, trabajando con sus ayuntamientos. Cada correo electrónico, cada conversación y cada paso que damos contribuye a asegurar un futuro más saludable para las aguas del Reino Unido.

Katherine Knight, Presidenta de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la BSAC, afirmó: «Esta es una iniciativa fantástica. Emily ha hecho accesible "pensar en el océano" a los ayuntamientos de todo el país, y esto ya está dando sus frutos gracias a la sólida aceptación y el compromiso de apoyar la Moción por el Océano. Independientemente de si vives junto al mar o tierra adentro, puedes animar a tu ayuntamiento a incorporar el océano en sus conversaciones y toma de decisiones».

Los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en la protección de nuestros ríos y mares, pero necesitan el apoyo público para priorizar la protección. Al colaborar, los buceadores pueden influir directamente en las decisiones que afectan a las aguas que tanto aman.

Para acceder al kit de herramientas y comenzar a marcar la diferencia, clic aquí.