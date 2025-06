Las promesas del 30×30 son "una gota en el océano"

“Una simple gota en el océano de lo que necesitamos desesperadamente para proteger el océano”, así resumió el buceador Enric Sala, explorador residente de National Geographic y fundador de Pristine Seas, el resultado de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3) en Niza, que finalizó ayer (13 de junio).

Sala criticó a Francia, el país anfitrión, por caer en el último obstáculo. "Mi expectativa para la Conferencia de la ONU sobre los Océanos era escuchar a muchos responsables políticos hablar sobre la importancia de hacer las cosas que han hecho". No “Aún no lo he hecho y mis expectativas se han cumplido”, dijo.

Algunos gobiernos han implementado cambios reales en el agua, especialmente creando nuevas áreas marinas con protección alta o total. Sin embargo, Francia, el país anfitrión, perdió una oportunidad excepcional para liderar la conservación de los océanos.

“Este era el momento de Francia pero, en lugar de causar sensación, sus líderes siguieron permitiendo la pesca de arrastre de fondo en zonas del océano reservadas para su protección”.

Como era de esperar, el presidente francés, Emmanuel Macron, tuvo una visión bastante diferente de la UNOC3. Expresó su optimismo sobre los avances en la protección de los océanos y sobre la asistencia de unos 50 líderes mundiales a la conferencia, en comparación con los 20 de la UNOC2 en Lisboa en 2022 (la primera Conferencia sobre los Océanos se celebró en Estados Unidos en 2017).

El presidente francés, Emanuel Macron, en la ONUC

Macron destacó la inminente ratificación del tratado largamente discutido Tratado de Alta Mar Como un hito histórico. El tratado, cuyo objetivo es proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales, recibió suficiente apoyo para entrar en vigor a principios de 2026, afirmó, lo que representa el primer marco internacional para regular y administrar la alta mar.

Cincuenta y un países ya han ratificado el tratado y otros 15 se han comprometido a hacerlo, y sólo se necesitan 60 firmas para que entre en vigor.

Macron también destacó la importancia de la cooperación multilateral y la necesidad de una moratoria a la minería en aguas profundas, que describió como una “locura frenética”.

El anuncio de nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP) programado para coincidir con la conferencia fue bien recibido, pero las cifras sirvieron para resaltar los límites de la ambición internacional, según Sala.

“Estos parques nacionales marinos nos ayudarán a acercarnos al objetivo de proteger el 30% del océano para 2030”, dijo. “El único problema es que no podemos avanzar poco a poco hasta el 30x30. Debemos acelerar el proceso. Necesitamos establecer 85 nuevas AMP diariamente para lograr este objetivo, y estas reservas deben estar estrictamente protegidas”.

Esta figura había surgido en un estudio publicado poco antes de la conferencia por Dynamic Planet y Mares prístinos de National Geographic.

Para llenar la brecha entre el 8% actual del océano global bajo algún tipo de protección y el 30%, se tendrían que establecer alrededor de 190,000 pequeñas AMP solo en regiones costeras, con 300 AMP grandes adicionales en áreas remotas y alejadas de la costa, según el informe.

Pasos adelante

En la UNOC3 hubo un acuerdo general para aumentar las AMP en aproximadamente un tercio, lo que elevaría la cobertura mundial a un estimado del 12%.

Samoa anunció nueve nuevas AMP totalmente protegidas que abarcan 36,000 km² de océano. Las Islas Marshall ya habían designado los atolones de Bikar y Bokak como santuarios marinos nacionales, los primeros del país, a principios de año.

La Polinesia Francesa se comprometió a proteger alrededor del 23% de sus aguas, incluidas dos nuevas AMP altamente protegidas cerca de las islas Society y Gambier que prohibirían todas las actividades extractivas como la pesca y la minería.

Buceo en una de las nueve nuevas AMP de Samoa (Joe Lepore / Waitt Institute)

Colombia anunció la protección de dos arrecifes de coral remotos en el Mar Caribe, conocidos por su diversa vida marina. Su nueva AMP Serranilla y Bajo Nuevo abarca una superficie de 3,800 km².

Tanzania designó dos nuevas AMP en aguas biodiversas frente a la isla de Pemba, que en conjunto abarcan unos 1,300 kmXNUMX e incluyen arrecifes de coral, praderas marinas, manglares y hábitats amenazados de tiburones y rayas.

Tanto Grecia como España declararon protecciones para una cuarta parte de sus aguas nacionales en la conferencia, y Brasil anunció que crearía AMP adicionales.

AMP Serranilla y Bajo Nuevo de Colombia

La coalición de países que pedía una moratoria a la minería en aguas profundas aumentó de 34 a 37, e incluso países no signatarios, como China, expresaron su oposición a la minería no regulada en los fondos marinos. A finales de abril, el presidente estadounidense Donald Trump, quien no asistió a la conferencia, rompió filas internacionales al firmar una orden ejecutiva para acelerar la minería en aguas profundas.

Mientras tanto, 95 países, incluidos todos los miembros de la UE, emitieron una declaración conjunta apoyando un objetivo global para reducir la producción y el uso de plástico. La declaración también exigió diseño ecológico, la prohibición de plásticos nocivos y un mecanismo financiero para apoyar su implementación.

Buques insignia de la restauración mundial

La ONU nombró sus primeros "Programas Emblemáticos de Restauración Mundial", cuyo objetivo es restaurar casi 5 millones de hectáreas de ecosistemas marinos en Asia, África y América. Los proyectos incluyen la recuperación de arrecifes de coral en el Canal de Mozambique y la restauración de islas en México.

Los compromisos del Reino Unido en la conferencia incluyeron la introducción de legislación para ratificar el Tratado de Alta Mar, un aumento de £4 millones al Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral, £2.8 millones para ayudar a los pequeños estados insulares a construir economías azules sostenibles y apoyo para la conservación de tiburones y rayas.

El Reino Unido también ha iniciado una consulta de tres meses sobre la prohibición de la pesca de arrastre de fondo en 41 AMP que abarcan 30,000 kilómetros cuadrados.

“Si un mensaje emerge de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de esta semana debería ser este: las AMP que permiten actividades dañinas como la pesca industrial están protegidas solo de nombre”, dijo Enric Sala.

La ciencia nos demuestra que obtenemos los mayores beneficios en materia de seguridad alimentaria, biodiversidad y clima de las AMP cuando están estrictamente protegidas y monitoreadas. La protección no puede ser opcional.

