MBE para el buceador conservacionista Cunningham

at

at 10:34

Otro nombre relacionado con el mundo submarino en la Lista de Honores de Año Nuevo del Rey 2025 es el de la buceadora Emily Cunningham, quien ha sido designada MBE por sus servicios a la conservación marina y a las comunidades costeras.

El biólogo marino de Staffordshire ha desempeñado un papel destacado en la conservación de los océanos tanto en el Reino Unido como en el extranjero “desde la Antártida hasta el Amazonas”.

Ha liderado el desarrollo de dos proyectos pioneros de conservación costera, logrando más de £5 millones en financiación; formó parte de la junta directiva de la Marine Conservation Society y gestionó un programa nacional de estudios de buceo que contribuyó a la designación de Zonas de Conservación Marina en Inglaterra.

En 2020 fue nombrada Líder ambiental global 30 menores de 30, y en 2023 ganó un Premio Mujeres del Futuro del Reino Unido.

A medida que se acercaba el fin de 2024, el nombre de Cunningham también se incluyó en el Informe ENDS. Lista de energía de 100 profesionales ambientales del Reino Unido que se considera que han tenido el mayor impacto en los últimos dos años “según la nominación de colegas, clientes y competidores”.

Estudio de delfines en el norte de Gales (Dr. Daniel Moore)

“Aprendí a bucear mientras estaba en la universidad en 2008 y me abrió los ojos a las maravillas del mundo submarino, en particular a la increíble vida que tenemos en los mares británicos”, dice Cunningham. “Fue esa experiencia la que me llevó a querer proteger y conservar la vida marina del Reino Unido.

“La conservación marina es más que mi trabajo: ha sido mi vida, mi pasión y mi misión durante más de 20 años. Puede ser una tarea difícil e ingrata dada la magnitud de los desafíos que enfrenta nuestro océano, por lo que ser reconocido de esta manera significa mucho.

“La comunidad de buceo es realmente especial y me encanta ser parte de ella”, agrega Cunningham, cuyos proyectos planificados para 2025 se detallan en Instagram, Facebook y su sitio web.

También en Divernet: La saltadora británica gana el premio Mujeres del Futuro, La protectora de la vida marina deja su huella