Los daneses liberan a Paul Watson en casa por Navidad

El capitán Paul Watson volverá a casa para pasar Navidad: el veterano activista contra la caza de ballenas ha sido liberado después de pasar cinco meses en prisión mientras Dinamarca consideraba una solicitud de extradición desde Japón.

La noticia de que Dinamarca finalmente rechazó las demandas de Japón llegó ayer (17 de diciembre) y significa que Watson, quien cumplió 74 años mientras estaba detenido en un centro de detención cerca de donde fue arrestado en Nuuk, Groenlandia, podrá pasar las fiestas navideñas con su familia en Francia.

“Esta decisión marca una victoria significativa para los derechos humanos, el activismo ambiental y el movimiento contra la caza de ballenas”, declaró el Fundación Capitán Paul Watson (CPWF), que ha estado haciendo una intensa campaña desde el verano para la liberación de su fundador. Su petición en ese sentido superó las 125,000 firmas y atrajo el apoyo de un amplio espectro de celebridades.

El Ministerio de Justicia danés dijo a la BBC que para tomar su decisión había tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los presuntos delitos y los cinco meses que Watson ya había pasado detenido.

“A veces, es necesario ir a la cárcel para demostrar lo que se quiere decir”, dijo Watson mientras salía libre. “Toda situación ofrece una oportunidad, y ésta era otra oportunidad de poner de relieve a nivel mundial la pesca ilegal de ballenas por parte de Japón en el Santuario del Océano Austral. Si me hubieran enviado a Japón, tal vez nunca hubiera vuelto a casa. Me alegro de que eso no haya sucedido”.

Según el CPWF, Watson había sido detenido por cargos motivados políticamente sin que se hubieran examinado exhaustivamente las pruebas, y ha pedido que se reformen los mecanismos internacionales de aplicación del derecho.

Encuentros hostiles

El arresto de Watson el 21 de julio se basó en un aviso de Interpol de Japón de hace 14 años que se derivó de encuentros hostiles entre Watson y su equipo de campaña y tripulaciones balleneras japonesas durante la filmación de la película. Guerras de ballenas Serie de televisión para Animal Planet en los mares antárticos.

Cuando fue arrestado, el activista canadiense-estadounidense se dirigía al Pacífico en el barco CPWF. Juan Pablo De Joria en una misión contra la caza de ballenas, haciendo escala en Groenlandia sólo para repostar.

Su paradero había sido puesto en conocimiento de Dinamarca por la policía de las Islas Feroe, que junto con Japón, Noruega e Islandia, es uno de los países atípicos que todavía cazan ballenas en el siglo XXI.

La policía danesa había seguido el rastro del barco desde Dublín hasta Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, antes de intervenir para realizar el arresto. A finales de septiembre, la Guardia Costera japonesa había enviado un oficial a Dinamarca para pedir en persona la extradición de Watson, según la fundación.

Capitán Paul Watson (CPWF)

Firme en su misión

“La detención del capitán Watson ha puesto de relieve la situación actual “La caza ilegal de ballenas japonesa”, afirma el CPWF. “A pesar de los tratados y regulaciones internacionales, Japón ha reanudado la caza de ballenas en alta mar con la construcción de la Kangei Maru, un buque procesador de 47 millones de dólares lanzado en mayo para atacar a las especies amenazadas de “ballenas.”

“Con el regreso del Capitán Watson, estamos más motivados que nunca para seguir luchando por nuestros océanos y asegurarnos de que nuestra misión se mantenga fuerte”, afirmó el director ejecutivo de la fundación, Omar Todd, quien estuvo presente cuando su cofundador fue liberado.

“La liberación del capitán Watson es un testimonio del compromiso de quienes defienden el medio ambiente. Al reunirse con su familia, amigos y seguidores, se mantiene firme en su misión de salvaguardar la vida marina”.

Watson fue miembro fundador y director de Greenpeace. En 1977, se fue para fundar la Sea Shepherd Conservation Society, que a su vez abandonó en 2022 para fundar la CPWF con Todd.

Fue nombrado como uno de los 20 principales héroes ambientales del siglo XX por Hora En 2000 fue galardonado con el Premio Julio Verne, dedicado a ambientalistas y aventureros, y dos años después fue incluido en el Salón de la Fama de los Derechos de los Animales de Estados Unidos en Washington DC. En 2012 se convirtió en la segunda persona, después de Jacques Cousteau, en recibir el Premio Julio Verne.

Revés para las ballenas en Islandia

Una mala noticia para Watson mientras permanecía bajo llave llegó el 6 de diciembre cuando el ministro de pesca interino de Islandia, Bjarni Benediktsson, otorgó dos licencias de caza de ballenas para los próximos cinco años, autorizando a las empresas Hvalur y Tjaldtangi, propiedad de Christian Loftsson, a cazar especies en peligro de extinción. de y ballenas minke respectivamente.

“El corrupto gobierno interino de Islandia se preocupa más por devolver favores políticos pagados con el dinero ensangrentado de Christian Loftsson que por proteger las especies en peligro de extinción en los océanos del mundo y defender las leyes internacionales de protección de los mamíferos marinos”, afirmó el director de campañas del CPWF, Locky MacLean.

“Estaremos allí para las ballenas este verano para poner fin a la máquina de muerte de cetáceos del Atlántico Norte de Hvalur”.

