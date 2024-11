Buzos limpian el paraje del piscicultor fantasma

La Fundación Healthy Seas y sus socios han concluido su proyecto de un año de duración “Operación Granjas Fantasma – Recuperando Aguas” con lo que la fundación dice que fue una limpieza integral en Menidi, en el Golfo de Amvrakikos en el oeste de Grecia.

Las granjas fantasma son granjas piscícolas abandonadas que se dejan degradar en el mar, contaminan las zonas costeras y causan daños importantes a la flora y fauna marinas y a las comunidades locales, afirma Healthy Seas.

La limpieza de Menidi fue la tercera de este tipo que dirigió la fundación en 2024 pero, a diferencia de las operaciones anteriores, llevadas a cabo en Ítaca y Patras, se centró en una granja que había sido abandonada recientemente, antes de que hubiera tiempo de que se produjera una degradación grave.

Vistas del sitio de la piscifactoría de Menidi (Healthy Seas)

Voluntarios de la organización Buceo fantasma Los pescadores recuperaron las redes, las desprendieron de los anillos y documentaron el proceso bajo el agua y en la superficie con sus cámaras. Además de las redes, recuperaron del mar 35 boyas de gran tamaño, 43 anillos flotantes y otros numerosos objetos, entre ellos un barco de mantenimiento semihundido.

Los voluntarios en tierra abordaron la basura costera que incluía espuma de poliestireno rota de la piscifactoría y desechos domésticos generales.

Las redes de pesca y otros artículos se pueden reciclar en nailon regenerado Econyl gracias a un socio fundador AquafilLas tuberías y otras estructuras también se pueden reciclar.

Buceador en Menidi (Michael Westreicher)

Materiales recogidos para reciclar (Mares Saludables)

Difusión local

Junto con la limpieza, como en otras ocasiones en el pasado, Healthy Seas también organizó programas educativos con escuelas primarias locales y un taller universitario, así como dos limpiezas de puertos en Astakos y Mytikas con el apoyo de un socio de buceo local.

La misión fue un esfuerzo de colaboración entre la fundación, Hyundai Motor Europe y otros socios, incluidos Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities y Dotank Plus.

Recuperación de un barco durante una de las operaciones de mayo (Cor Kuyvenhoven)

Recogida de redes fantasma en mayo (Rogier Visser)

“Este año ha sido notable”, comentó Mares Saludables La directora Veronika Mikos dijo: “Con tres grandes campañas de limpieza y muchos programas educativos hemos logrado un impacto increíble, no solo en la eliminación de desechos, sino también en la sensibilización de las comunidades y de las próximas generaciones. Estamos agradecidos a nuestros socios y voluntarios por su compromiso y su arduo trabajo”.

En la operación de seis días de octubre participaron 35 personas que recogieron 128.5 toneladas de basura marina, de las cuales 50.9 toneladas eran redes de pesca. En la operación de limpieza de mayo, en la que trabajaron 30 personas durante ocho días, se recogieron 42.7 toneladas (11.3 toneladas de redes).

“Junto con 150 socios y casi 550 voluntarios dedicados, hemos recolectado 991 toneladas de redes de pesca y otros desechos marinos desde nuestros inicios en 2013”, informa Healthy Seas.

