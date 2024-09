La BSAC une fuerzas con otros organismos reguladores de deportes acuáticos para luchar por una mejor protección de las aguas del Reino Unido

El British Sub-Aqua Club (BSAC) se está uniendo a otros organismos rectores de deportes acuáticos para pedir cambios con el fin de proteger las aguas del Reino Unido exigiendo acciones más contundentes del gobierno y la industria para abordar la contaminación del agua.

BSAC is now a member of the Clean Water Sports Alliance (CWSA), a collection of national governing bodies (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association and Swim England) that united in April over the of water pollution and set a vision to achieve healthy and nature rich blue spaces for everyone to enjoy watersports.

Según la CWSA, "casi la mitad del total de medallas obtenidas por el equipo británico en los Juegos Olímpicos de París 2024 (46%) provino de deportes acuáticos, pero corremos el riesgo de perderlo por completo si no actuamos ahora para abordar el enorme problema de la calidad del agua en el Reino Unido".

Miembros de la CWSA

Representando a miles de miembros, atletas de élite e incluso más usuarios de agua, las prioridades que informan sus acciones son:

Medidas más rápidas y adicionales contra la contaminación. Mejorar la salud de las aguas del Reino Unido para 2030. Permitir que las personas tomen decisiones informadas en tiempo real sobre dónde y cuándo participar en actividades y deportes acuáticos. Reconocimiento de todos los usuarios de aguas recreativas en la toma de decisiones y las políticas.

Hoy (viernes 13 de septiembre) en el Salón Náutico Internacional de Southampton, la Alianza dio la bienvenida oficialmente a cuatro nuevos miembros: BSAC, Surfing England, British Kitesport y la Asociación Británica de Carreras de Dragon Boat (BDA), agregando más voces a la campaña.

Además de dar la bienvenida a nuevos miembros, la CWSA también se ha asociado con importantes compañías de agua como Severn Trent Water y su organismo comercial Water UK, ha compartido datos y experiencia colectiva sobre temas que incluyen pruebas de agua y, juntos, ya están logrando un impacto significativo desde su lanzamiento en abril de este año.

La semana pasada, la Alianza acogió con satisfacción el anuncio del Secretario de Estado sobre el nuevo Proyecto de Ley del Agua (Medidas Especiales) y la promesa de más reformas, aunque afirmó que "el verdadero trabajo comienza ahora".

Buceadores del Reino Unido explorando nuestra rica y diversa costa

La Alianza espera continuar con las discusiones con ministros y funcionarios para asegurar que los planes para la industria satisfagan las demandas de sus miembros de entornos seguros y limpios donde puedan disfrutar de estar en, dentro o debajo del agua.

Mary Tetley, directora ejecutiva de la BSAC, afirmó: “El agua limpia es crucial para el futuro de nuestro deporte y la salud de nuestros ecosistemas marinos. Nuestros buceadores dependen de estos espacios azules y es nuestra responsabilidad protegerlos. Creemos que todo el mundo debería tener la oportunidad de experimentar la maravilla, la aventura y la tranquilidad que ofrecen nuestras aguas del Reino Unido. Por eso estamos uniendo fuerzas con nuestros socios para exigir una acción más contundente del gobierno y la industria para abordar la contaminación del agua”.

Ben Powis, CEO Surfing England, commented: “As surfers, we have a deep connection with the ocean and our coastline, upon which our sport and our lifestyle is dependant. We are custodians of this delicate environment and action is needed to address the pollution, including the dumping of sewage, that is contaminating our coastal waters and all too often, red flagging our beaches. Joining the Clean Water Sports Alliance, we can work collectively to apply real pressure on policy makers and reguladores and drive positive change”.

Phil Horton, director de Medioambiente y Sostenibilidad de la Royal Yachting Association, afirmó: “Es fantástico ver que la representación en la Alianza crece con la incorporación de cuatro nuevos deportes. Esto demuestra la variedad de actividades que se ven afectadas por la contaminación y la contaminación del agua”.

Foto credit: Simon Rogerson and Jane Morgan